La avenida Universitaria es la más larga de todo Lima Metropolitana | Foto: Andina

La avenida Universitaria es la más larga de todo Lima Metropolitana | Foto: Andina

La avenida Universitaria es la vía más extensa de Lima Metropolitana, con 32,2 kilómetros de longitud. Recorre gran parte del Cono Norte y es una de las arterias más transitadas de esta zona. A lo largo de su trayecto, cruza instituciones emblemáticas como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Ciencias y Humanidades y la Universidad Privada del Norte. Esta avenida conecta los distritos de Los Olivos, San Miguel, Cercado de Lima, San Martín de Porres, Carabayllo y Comas.

La avenida Universitaria comienza en el distrito de San Miguel, como continuación del jirón Leoncio Prado, alineándose con el pasaje San Luis, a apenas 160 metros del Circuito de Playas del litoral limeño. Su recorrido culmina en Carabayllo, donde se encuentra con la carretera Lima-Canta, de acuerdo con Google Maps.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Cierran tramos de la avenida Universitaria por construcción de la Vía Expresa Norte: conoce los desvíos

¿Cuál es el origen del nombre de la avenida Universitaria?

La avenida Universitaria debe su nombre al rol clave que desempeña como eje conector de diversas instituciones académicas de Lima. Destacan entre ellas la Universidad Nacional Mayor de San Marcos —cuya Ciudad Universitaria colinda con esta vía—, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Privada del Norte y la Universidad de Ciencias y Humanidades. Su denominación refleja claramente su función como arteria vital para la comunidad académica y estudiantil de la ciudad.

¿Cuál es la avenida más corta de Lima?

La avenida Alfredo Novoa, también conocida como Calle 33, es la avenida más corta de Lima y se ubica entre San Martín de Porres y el Callao. Lleva el nombre del militar Alfredo Novoa Cava, caído en el conflicto Perú-Ecuador de 1941. A lo largo del tiempo, ha sido usada como estacionamiento informal de camiones