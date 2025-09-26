Desde este jueves 25 de septiembre, buses de las empresas Huáscar, Santa Catalina, Línea 41, Vipusa, Santa Catalina y más se movilizaron por la Panamericana Norte y Sur rumbo al Congreso, ocupando carriles y bloqueando accesos. La protesta responde a la ola de asesinatos, atentados y cobros extorsivos que sufren a diario los conductores. Esta mañana, los conductores indicaron que las autoridades intentaron frenar su paso con cordones policiales.

Los manifestantes aseguran que el Gobierno no implementa medidas reales de protección y que la ATU y la PNP han sido indiferentes. Frente a esta crisis, el gremio advierte que el paro continuará por tiempo indefinido. Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, informó que exigen la renuncia de los ministros del Interior, de Justicia y de Transportes y del Defensor del pueblo, "ya que nunca se ha pronunciado y no defiende la vida de todos los peruanos". “El objetivo es llegar al Congreso, a pesar de que no nos dejan pasar. Vamos a mandar una delegación que pueda ir para poder apresurar la plataforma que tenemos”, añadió.

Paro de transportistas del 26 de septiembre: conductores en Lima se dirigen al Congreso por extorsiones 12:39 Conductores de la Línea 41 y Vipusa se movilizan en Lima hacia el Congreso Desde muy temprano, este jueves 26 de septiembre, transportistas de las empresas Línea 41 y Vipusa protagonizan una masiva movilización por la Panamericana Norte y Sur en dirección al Congreso. A bordo de sus buses, los conductores protestan contra las extorsiones, atentados y asesinatos que sufren a diario, y acusan al Gobierno de inacción frente a una crisis que pone en riesgo sus vidas. “Nos estamos desangrando”, advierten, mientras denuncian que la Policía intenta bloquear su paso. 12:37 Transportistas de San Juan de Lurigancho movilizan sus buses hacia el Congreso en protesta por ataques extorsivos El 25 de septiembre, se dio una nueva movilización. Transportistas de San Juan de Lurigancho, pertenecientes a las empresas Huáscar, Las Flores, Santa Catalina y la 57, se movilizaron con sus buses hacia el Congreso como parte de una protesta por los constantes ataques extorsivos que vienen sufriendo. La caravana, que partió tras los atentados que dejaron heridos a un chofer y a un menor de edad, recorrió la avenida Flores de la Primavera hasta toparse con un fuerte cordón policial que impidió su paso hacia Abancay. Los conductores exigen seguridad real, denuncian la falta de respuesta del Gobierno y rechazan ser obligados a abandonar sus unidades para continuar la marcha a pie. “Queremos llegar vivos a casa”, fue una de las frases más repetidas durante esta jornada marcada por la indignación y el hartazgo del gremio. 12:36 Transportistas de empresa Santa Catalina bloquearon zona de acceso a San Juan de Lurigancho tras último atentado Las medidas de protesta iniciaron este 24 de septiembre, cuando buses de la empresa Santa Catalina bloquearon la entrada a San Juan de Lurigancho, a la altura del Óvalo Zárate, en protesta por el atentado que sufrió uno de sus conductores. La paralización duró más de dos horas e impidió el paso por avenidas clave como Próceres de la Independencia. Según los dirigentes, este es el segundo ataque en menos de una semana y el quinto contra la empresa, todos vinculados a extorsionadores que operan en la zona. Los transportistas exigieron presencia policial y acciones concretas del Gobierno para frenar esta ola de violencia, y anunciaron que podrían sumarse a las marchas convocadas para el 27 y 28 de septiembre.