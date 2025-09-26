Paro de transportistas se llevará a cabo este 27 y 28 de septiembre en contra del Gobierno y de criminalidad. | Foto: composición LR | difusión Andina

La Asociación Nacional de Conductores del Perú convocó a un paro de transportistas para el 27 y 28 de septiembre en protesta contra la gestión del Gobierno de Dina Boluarte y el incremento de la delincuencia. El presidente del gremio, Miguel Palomino, señaló que los trabajadores del sector realizan sus labores con temor a ser asesinados y reclamó respuestas efectivas de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Frente a esta medida, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aseguró que el servicio de transporte público operará con normalidad.

En los diversos paros de transportistas llevados a cabo en Lima, la ATU informó que el traslado de los pasajeros se desarrolló sin inconvenientes. Además, dio a conocer los horarios del Metropolitano, de los corredores complementarios y de las líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, entre otros servicios.

Paro de transportistas 27 y 28 de septiembre: horario del Metropolitano, Metro de Lima y otros

La ATU anunció que todos sus servicios operarán al 100% de su capacidad para garantizar la movilidad de los peruanos durante el paro. Además, mantendrá una supervisión constante de las operaciones en sus sistemas de transporte y trabajará de manera conjunta con la Policía Nacional del Perú (PNP) para reforzar la seguridad en las estaciones y terminales. A continuación, se detallan los horarios de los servicios de transporte a cargo de la ATU:

Metropolitano: de 5.00 a. m. a 11.00 p. m.

Buses alimentarios: de 5.00 a. m. a 12.00 a. m.

Corredores complementarios: de 5.00 a. m. a 11.00 p. m.

Línea 1 del Metro de Lima: de 5.00 a. m. a 10.00 p. m.

Línea 2 del Metro de Lima: de 6.00 a. m. a 11.00 p. m.

Servicios de AeroDirecto: disponible las 24 horas.

Paro de transportistas: gremios se pronuncian

El vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, también informó que su gremio participará en las manifestaciones convocadas para los días 27 y 28 de septiembre, Durante esas jornadas paralizarán sus labores con el objetivo de exigir a las autoridades acciones frente a la criminalidad. Además, señaló que los trabajadores del sector de transporte se sumarán a la marcha de la Generación Z.

Por su parte, Miguel Palomino hizo un llamado a los transportistas, a los distintos sectores económicos del país y a la ciudadanía en general a unirse a la protesta contra el Gobierno y la delincuencia. "Se invita a todos los peruanos los días 27 y 28 de septiembre a la marcha convocada, en respaldo y solidaridad con los transportistas", manifestó.

