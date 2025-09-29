HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Ositrán apoya ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima por saturación del sistema

Proyecto ferroviario busca ampliar la capacidad de usuarios en el transporte ferroviario de 600 mil a 1 millón de pasajeros al día, en su ruta Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho.

Línea 1 del Metro de Lima espera que proyecto de ampliación se apruebe en diciembre por alta demanda de pasajeros en su servicio.
Línea 1 del Metro de Lima espera que proyecto de ampliación se apruebe en diciembre por alta demanda de pasajeros en su servicio. | Andina

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) respalda el proyecto de ampliación presentado por la concesionaria de la Línea 1 del Metro de Lima, que busca beneficiar a 1 millón de usuarios que se transportan diariamente entre los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho.

Miguel Gonzáles Bedoya, ejecutivo de la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, señaló que el proyecto se viene trabajando con la concesionaria desde el 2023 y que se trataría de un tema "urgente", dado que la capacidad del servicio público está colapsando.

TE RECOMENDAMOS

Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: El ‘Monstruo’ asegura pérdida de S/1 millón durante la captura de cajera de Los Injertos del Cono Norte: “La Policía pintó eso”

lr.pe

Línea 1 plantea reducir tiempo de espera

De acuerdo con la concesionaria, su servicio se encuentra saturado por la alta demanda de pasajeros en sus estaciones en hora punta, lo que genera largas colas en los exteriores de las instalaciones más concurridas.

Actualmente, el tiempo de espera en las estaciones es de 3 minutos, por ello, el proyecto de ampliación plantea reducir el tiempo de espera a 2 minutos y 1.5 minutos en hora punta. Con ellos, buscan implementar 31 trenes nuevos con capacidad de 1200 usuarios por cada coche.

"Dado que no hay puertas en los andenes (como en la línea 2), el ingreso de pasajeros debe ser progresivo. Si sube mucha gente al andén, podrían empujarse y caer a los rieles. Por eso se controla la entrada a la estación y, en hora punta, mucha gente queda afuera, exponiéndose. Si tuviéramos más trenes circulando en menos tiempo, no existirían esas colas. Por eso es necesario que este proyecto se formalice y se otorgue luz verde en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y luego en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)", indicó Gonzales.

PUEDES VER: Viajar a EE.UU. será más caro: turistas extranjeros pagarán una tarifa adicional para solicitar visa desde el 1 octubre

lr.pe

Proyecto de ampliación debe tener visto bueno de la ATU

La ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima no solo debe ser aprobada por el MTC, si no debe contar con el visto bueno de las concesionarias con las que conectará próximamente a lo largo de su trayecto. Estas son el Metropolitano, con la estación Grau; la Vía Expresa Sur, con la estación Atocongo y la Línea 2, con la estación 28 de julio.

Gonzáles Bedoya, sostuvo que antes de que el MTC firme la adenda se ha realizado distintas mesas técnicas que acompañen las bases del proyecto. "Esto se hizo porque si primero se hacía la adenda y nos pedían opinión, recién nos estaríamos enterando. Entonces, solicitaríamos muchas aclaraciones y explicaciones que demorarían el proceso. Y, como es urgente, acordamos con la concesionaria y el MTC dar nuestras opiniones técnicas en meses de trabajo, es así como se ha ido avanzando".

Sin embargo, el proyecto de ampliación del servicio en el transporte ferroviario aún espera la respuesta de las otras concesionarias en un corto plazo. Este diario se comunicó con la ATU para conocer su respuesta la solicitud, pero detallaron que "se comunicarán en su debido momento". Se debe mencionar que si la ATU no emite un resultado, el proyecto presentará retrasos.

PUEDES VER: Gremios de transporte otorga una semana de plazo a Ejecutivo para frenar la inseguridad: "Habrá otro paro si no cumplen"

lr.pe

Ositrán respalda proyecto de la Línea 1 ante el MTC

Previo a una revisión del perfil del proyecto de transporte, Ositrán avala frente al MTC la ampliación del servicio de la Línea 1, ya que "el proyecto cuenta con los elementos técnicos y de diseño suficientes para otorgar un visto bueno favorable a su continuidad". Asimismo, la entidad también emitió unos comentarios al trabajo con la finalidad de optimizar la señalización con la finalidad de tener un control de tránsito en las vías, entre otros puntos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Línea 1 del Metro de Lima colapsa: solicitan al MTC nuevos trenes y mejorar sistema de control de pasajeros

Línea 1 del Metro de Lima colapsa: solicitan al MTC nuevos trenes y mejorar sistema de control de pasajeros

LEER MÁS
“Estamos haciendo lo que otros no”: Sandoval defiende reestructuración de Provías con sutil ataque a ministro Pérez Reyes

“Estamos haciendo lo que otros no”: Sandoval defiende reestructuración de Provías con sutil ataque a ministro Pérez Reyes

LEER MÁS
MTC denunciará a Martín Vizcarra por deuda de $100 millones que generó el caso Kuntur Wasi al Estado

MTC denunciará a Martín Vizcarra por deuda de $100 millones que generó el caso Kuntur Wasi al Estado

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

El ‘Monstruo’ asegura que S/1 millón se perdió durante la captura de la cajera de Los Injertos del Cono Norte": "La Policía pintó eso”

LEER MÁS
Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

Revelan audio del ‘Monstruo’ horas antes de su captura en Paraguay: acusa a una mujer de delatarlo

LEER MÁS
Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

Exalcalde y exfuncionarios de Comas condenados por autorizar construcción del Mall Plaza sin estudios técnicos

LEER MÁS
Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

Vía rápida Wiesse en San Juan de Lurigancho, el proyecto vial que abriría paso a la informalidad en el transporte

LEER MÁS
Así fue la amenaza del 'Monstruo' a Agua Marina: "Yo manejo Lima Norte. Carabayllo tiene dueño"

Así fue la amenaza del 'Monstruo' a Agua Marina: "Yo manejo Lima Norte. Carabayllo tiene dueño"

LEER MÁS
Revelan cómo el 'Monstruo' obligaba a artistas de cumbia a saludarlo bajo amenazas: ''Nadie toca sin coordinar conmigo''

Revelan cómo el 'Monstruo' obligaba a artistas de cumbia a saludarlo bajo amenazas: ''Nadie toca sin coordinar conmigo''

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

Sociedad

“Pequeño J.”, presunto asesino de 3 jovencitas argentinas es de La Esperanza, Trujillo

¿Habrá paro de transportistas mañana? Sigue EN VIVO las movilizaciones de este 28 de septiembre

Los últimos días del 'Monstruo' en Paraguay: vivía en la miseria, sin dinero y entre trapos sucios

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Manifestantes llegan a los exteriores del Congreso: colectivos y estudiantes de San Marcos alzan su voz de protesta

Marcha de la Generación Z: enfrentamiento entre PNP y manifestantes en Acho deja un herido que es llevado de emergencia

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: policía reprime protesta contra Dina Boluarte y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota