Ositrán apoya ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima por saturación del sistema

Línea 1 del Metro de Lima espera que proyecto de ampliación se apruebe en diciembre por alta demanda de pasajeros en su servicio. | Andina

Línea 1 del Metro de Lima espera que proyecto de ampliación se apruebe en diciembre por alta demanda de pasajeros en su servicio. | Andina

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) respalda el proyecto de ampliación presentado por la concesionaria de la Línea 1 del Metro de Lima, que busca beneficiar a 1 millón de usuarios que se transportan diariamente entre los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho.

Miguel Gonzáles Bedoya, ejecutivo de la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, señaló que el proyecto se viene trabajando con la concesionaria desde el 2023 y que se trataría de un tema "urgente", dado que la capacidad del servicio público está colapsando.

TE RECOMENDAMOS Jornada de PROTESTAS, ELECCIONES y JOSÉ DOMINGO PÉREZ EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Línea 1 plantea reducir tiempo de espera

De acuerdo con la concesionaria, su servicio se encuentra saturado por la alta demanda de pasajeros en sus estaciones en hora punta, lo que genera largas colas en los exteriores de las instalaciones más concurridas.

Actualmente, el tiempo de espera en las estaciones es de 3 minutos, por ello, el proyecto de ampliación plantea reducir el tiempo de espera a 2 minutos y 1.5 minutos en hora punta. Con ellos, buscan implementar 31 trenes nuevos con capacidad de 1200 usuarios por cada coche.

"Dado que no hay puertas en los andenes (como en la línea 2), el ingreso de pasajeros debe ser progresivo. Si sube mucha gente al andén, podrían empujarse y caer a los rieles. Por eso se controla la entrada a la estación y, en hora punta, mucha gente queda afuera, exponiéndose. Si tuviéramos más trenes circulando en menos tiempo, no existirían esas colas. Por eso es necesario que este proyecto se formalice y se otorgue luz verde en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y luego en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)", indicó Gonzales.

Proyecto de ampliación debe tener visto bueno de la ATU

La ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima no solo debe ser aprobada por el MTC, si no debe contar con el visto bueno de las concesionarias con las que conectará próximamente a lo largo de su trayecto. Estas son el Metropolitano, con la estación Grau; la Vía Expresa Sur, con la estación Atocongo y la Línea 2, con la estación 28 de julio.

Gonzáles Bedoya, sostuvo que antes de que el MTC firme la adenda se ha realizado distintas mesas técnicas que acompañen las bases del proyecto. "Esto se hizo porque si primero se hacía la adenda y nos pedían opinión, recién nos estaríamos enterando. Entonces, solicitaríamos muchas aclaraciones y explicaciones que demorarían el proceso. Y, como es urgente, acordamos con la concesionaria y el MTC dar nuestras opiniones técnicas en meses de trabajo, es así como se ha ido avanzando".

Sin embargo, el proyecto de ampliación del servicio en el transporte ferroviario aún espera la respuesta de las otras concesionarias en un corto plazo. Este diario se comunicó con la ATU para conocer su respuesta la solicitud, pero detallaron que "se comunicarán en su debido momento". Se debe mencionar que si la ATU no emite un resultado, el proyecto presentará retrasos.

Ositrán respalda proyecto de la Línea 1 ante el MTC

Previo a una revisión del perfil del proyecto de transporte, Ositrán avala frente al MTC la ampliación del servicio de la Línea 1, ya que "el proyecto cuenta con los elementos técnicos y de diseño suficientes para otorgar un visto bueno favorable a su continuidad". Asimismo, la entidad también emitió unos comentarios al trabajo con la finalidad de optimizar la señalización con la finalidad de tener un control de tránsito en las vías, entre otros puntos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.