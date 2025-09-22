Línea 1 del Metro de Lima: pasajeros reportan fallas en los trenes y demoras en diversas estaciones

Demoras en la Línea 1 del Metro de Lima | Foto: composición LR | difusión

Tras los reclamos de los pasajeros por demoras de los trenes de la Línea 1 del Metro de Lima, la concesionaria emitió un comunicado para informar acerca del atraso del servicio de transporte. Esta situación ocasionó el malestar entre los usuarios, debido a que esperaron por varios minutos para abordar.

"Se están presentando demoras en el servicio. Estamos trabajando para normalizar la situación en el más breve plazo. Lamentamos las molestias ocasionadas, muchas gracias por su comprensión", manifestó.