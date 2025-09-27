HOYSuscripcion LR Focus

Corredor Morado modifica su ruta en SJL por paro de transportistas: conoce los nuevos desvíos

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció modificaciones en la ruta del Corredor Morado debido a las manifestaciones que se realizan contra la inseguridad ciudadana.

Buses del Corredor Morado no circularían durante paro. Foto: composición LR
Buses del Corredor Morado no circularían durante paro. Foto: composición LR | composición LR

Mediante un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), este sábado 27, mencionó que el servicio del Corredor Morado, uno de los sistemas de buses más usados en Lima, modificaría su ruta durante el día debido a al paro de transportistas que se realiza. Además, se reportaron algunos incidentes que afectarían su movilidad.

El Corredor Morado, cuya ruta habitual conecta San Juan de Lurigancho con el Cercado de Lima a través de la Vía de Evitamiento y la avenida Abancay, ha modificado temporalmente su servicio en el distrito más poblado de la capital. Ahora, los buses ya no recorren todo el tramo interno de SJL, sino que culminan su trayecto en el paradero Bayóvar, en la avenida Héroes del Cenepa, o en la avenida El Muro, desde donde realizan el retorno para continuar hacia el centro de Lima.

Pese a esta advertencia, no se sabe si estos desvíos durarán hasta el 28 de septiembre (día en el que continuarían las marchas de la Generación Z), pero con el fin de evitar contratiempos, la entidad ha tomado estas medidas.

Buses que circulan SJL también se ven afectados

La interrupción no solo afecta al Corredor morado, sino también a otras líneas de transporte urbano, como Santa Anita, Etul 4 S.A. cuyos servicios se han visto comprometidos. Esta situación agrava la congestión vehicular en avenidas principales y se prevé que el tráfico empeore conforme avance el día.

Por su parte, los transportistas que impulsaron este cierre de vías han expresado su disconformidad con el aumento de la inseguridad ciudadana y con el aumento de muertes de sus compañeros. Ellos aseguraron que esta protesta se realiza de manera pacífica y buscan dialogar con las autoridades para llegar a un acuerdo.

Usuarios reportan que el Corredor morado es atacado

En horas de la mañana usuarios de transporte público reportaron a través de redes sociales la sorpresiva paralización de las unidades del Corredor Morado en el tramo de San Juan de Lurigancho (SJL). Aseguran que durante las primeras horas del día los vehículos circularon con relativa normalidad, pero el servicio se irrumpió poco después.

Versiones preliminares señalan que la suspensión estaría relacionada con amenazas recibidas por los transportistas que decidieron no sumarse al paro convocado por algunos gremios del sector, además no habría paso para que circulen con normalidad.

Asimismo, según testigos, uno de los incidentes que encendió las alertas ocurrió cuando una llanta de un bus fue pinchada, lo que incrementó las preocupaciones sobre la seguridad de los conductores y de los pasajeros. Sin embargo, por su parte, la ATU aseguró que el servicio no se ha paralizado.

