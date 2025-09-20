Sujeto intervenido en el 2024 fue condenado por a más de 6 años de prisión. Foto: Composición LR

El sujeto identificado como Juan. C. H. S. fue condenado a 6 años y 11 meses de pena privativa de la libertad efectiva tras ser declarado autor del delito de fraude informático en agravio del Estado. El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Pena Corporativa de Villa María del Triunfo estuvo a cargo del caso ocurrido en el servicio de la Línea 1 del Metro de Lima.

El caso se remonta a la tarde del 28 de febrero de 2024, cuando los efectivos policiales de la División de Seguridad Ferroviaria - DIVSEFER PNP, recibieron el reporte de que una persona se encontrabaa en la entrada de la estación del Metro de Lima, precisamente en el área de los torniquetes. El sujeto había sido captado mientras hacía pasar a usuarios y cobraba por dichos pasajes.

Sujeto fue intervenido en el 2024 por usar tarjeta adulterada

Una vez que el sujeto fue identificado, la Policía Nacional procedió a intervenirlo y encontró dos tarjetas de la Línea 1 del Metro de Lima. Ante ello, los efectivos consultaron en la boletería y detectaron que una de ellas había sido objeto de recargas anómalas. Por tal motivo, las autoridades iniciaron el proceso legal correspondiente y terminaron declarándolo culpable.

Canal de ayuda

