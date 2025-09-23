Las fallas reportadas en la Línea 1 del Metro de Lima ocasionaron demoras de hasta 1 hora en el servicio. Foto: Composición LR

El pasado jueves 18 y lunes 22 de septiembre se reportaron demoras en la llegada de los trenes de la Línea 1 del Metro de Lima, lo cual ocasionó largas colas en los exteriores de las estaciones. Cientos de pasajeros se vieron afectados por las "fallas técnicas" que el servicio de transporte informó a través de sus canales oficiales. Sin embargo, se desconocía las causas precisas que provocaron que los ciudadanos lleguen hasta 1 hora tarde a sus destinos.

En conversación con La República, Miguel Julio González, ejecutivo de la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao, indicó que lo sucedido fueron incidencias puntuales. A través de la empresa supervisora de la Línea 1, solicitaron los documentos necesarios para sustentar cuáles habían sido los motivos de las demoras. Tras ello, González indicó que una unidad varada en la estación Angamos y una falla en la cabina para captar a los trenes fueron las causas de estos incidentes en ambas fechas.

Demoras en el servicio de la Línea 1 del Metro de Lima. Foto: Composición LR

Tren quedó varado y no pudo arrancar en Estación Angamos

El último lunes 22 de septiembre se reportaron largas colas para abordar las unidades de la Línea 1 del Metro de Lima. De acuerdo con Miguel González, uno de los trenes se quedó varado en la Estación Angamos y no pudo continuar su trayecto. El caso aún está en investigación y ya se han solicitado los motivos por los cuales esta unidad no pudo arrancar. "Vamos a revisar qué elemento del tren impidió que este arranque y luego determinar si este mismo era objeto de un mantenimiento cercano", precisó para nuestro medio.

De acuerdo con la Jefatura de Contratos Ferroviarios, las incidencias en el Metro de Lima representan menos del 1%, en contraste con lo que los pasajeros perciben. Foto: Difusión

Según explicó, en casos como este se necesita remolcar la unidad que no puede arrancar y, para esto, es necesario detener a los demás trenes de toda la línea. "No es como un auto en el que puedo venir con una grúa y lo muevo porque es una sola vía la que se usa (...) En el tren hay que parar todo por un tema de seguridad porque podrían chocar", puntualizó.

En esa misma línea, precisó que en un viaducto elevado como en el de la Línea 1 hay limitaciones a la hora de remolcar un tren que ha quedado varado. "En la carretera te pones a un lado cuando hay una falla. Aquí no hay ese carril", sostuvo González. Una vez que la unidad fue movilizada, recién se puede restablecer el servicio. Sin embargo, aclaró que "no es tanto el hecho en sí, sino la maniobra que se realiza" para remolcar un tren de esta magnitud.

Fallas en cabina de control en Villa El Salvador para captar a los trenes que llegaban a las estaciones

El ingeniero Miguel González precisó que el servicio de la Línea 1 del Metro de Lima tiene un centro de control en Villa El Salvador, en donde se monitorea la llegada de los trenes a fin de asegurar que haya una distancia prudencial entre las unidades. "Los trenes no frenan con la misma facilidad que un auto o un camión. A 150 metros ya tiene que estar alerta para detenerse, pero no lo hace a mano, sino a través del sistema de señalización", explicó tras revelar que esta señal se había perdido en uno de los sistemas por una falla.

Según cuenta, en aquel momento se tuvo que avisar a través de una radio cuál era la ubicación de los trenes y que estos bajen su velocidad. "Iban a 25 por hora, lo cual es muy despacio. Cuando ya pasaban esa zona (donde la señal se había perdido), recuperaban la velocidad. Entonces ahí también hubo un retraso", indicó.

Pero, ¿por qué se produjo esta falla? González argumentó que un "cablecito" de una fila de fibra óptica que tiene otras 32 fibras dentro se había rasgado. Por tal motivo, hubo una demora en el servicio en aquella ocasión, pues se tuvo que llamar a un técnico especializado que "no estaba a la mano" para reparar el sistema.

