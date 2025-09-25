Erick Moreno, alias El Monstruo, fue capturado en una vivienda de Paraguay junto a una mujer. | Foto: composición LR | difusión

Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', fue capturado en una vivienda ubicada en la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay. La Policía Nacional del Perú (PNP) junto a las autoridades paraguayas realizaron las labores pertinentes para lograr su detención luego de obtener una información acerca de su paradero. El general Marco Conde, director de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), expuso los detalles de su arresto. Reveló que durante el operativo policial le incautaron un pasaporte y un DNI falso, que estaba a nombre de otra persona.

"De acuerdo a la versión y a la coordinación con la Policía paraguaya, le han incautado cuatro celulares, un pasaporte y un DNI a nombre de un ciudadano Pier Neciosu Rodríguez. Erick Moreno trataba de pasar desapercibido e identificarse con otro nombre. Sin embargo, las coordinaciones peruanas con la Policía paraguaya logró identificarlo", declaró el general Conde en diálogo con Latina Noticias.

La nueva identidad de 'El Monstruo'

De acuerdo a los agentes de la PNP, Moreno Hernández, fue localizado tras un exhaustivo trabajo de inteligencia, a pesar de sus intentos por ocultar su verdadera identidad. El general PNP Conde informó que, al momento de su detención, alias 'El Monstruo' reconoció ser uno de los criminales más buscados del país.

"Como es otro país, tratan de identificarse con el nombre de un ciudadano distinto al que le pertenece. En este caso no era el nombre de Luis Moreno Hernández sino, era Pier Neciosu Rodríguez, otro ciudadano. Él trataba pasar desapercibido, pero fue reconocido por los tatuajes. Él aceptó ser Luis Moreno Hernández", informó.

El general explicó que el delincuente, condenado por extorsión, homicidio y otros delitos, se solía desplazar por varios países de Sudamérica para evadir la justicia. "Ya hace un año, aproximadamente en marzo del 2024, se conocía que se encontraba en Bolivia y cuando obtuvimos el video de una discoteca, coordinamos con la Policía boliviana. No se logró su captura en ese lugar. Luego se conoció que estuvo en Brasil. Hemos trabajado y coordinado con la Policía boliviana, paraguaya y brasileña, realizando diversas incursiones", dijo.

Asimismo, precisó que la investigación se sostuvo gracias al uso de diversas herramientas, incluidas las declaraciones de testigos. "Hemos utilizado los medios tecnológicos, las fuentes humanas y los medios financieros; es por eso que hemos ubicado y coordinado con la Policía paraguaya (...) Hemos estado haciendo este trabajo. El manejo de la fuente humana ha sido muy importante. Este individuo siempre iba a un lugar, permanecía poco tiempo e iba hacia otro. El trabajo nos llegó a este punto, donde se ha logrado capturarlo", indicó.

Erick Moreno fue detenido en Paraguay: ¿cómo fue su captura?

La captura de Erick Moreno en Paraguay se llevó a cabo de manera sorpresiva en San Lorenzo, donde agentes policiales lograron dar con su paradero. Durante un operativo contra el crimen organizado, fue reducido y esposado en el interior de una vivienda. Él vestía un polo blanco y un short azul.

Tras su detención, Moreno fue trasladado al Departamento de Policía, donde varios periodistas intentaron obtener sus declaraciones. Sin embargo, alias 'El Monstruo' se mantuvo en silencio y abordó el vehículo sin emitir ninguna palabra. Durante la intervención se encontraba acompañado de una mujer, quien aún no ha sido identificada. Cabe señalar que Erick Moreno afronta una condena de 32 años de prisión por delitos como extorsión y sicariato, que afectaron a empresarios, transportistas y comerciantes de diferentes regiones del Perú.

