Erick Moreno, alias 'El Monstruo', fue capturado este miércoles 24 de septiembre en Paraguay, luego de meses de búsqueda por parte de la División de Crimen Organizado de la Dirincri de la Policía Nacional del Perú. Es acusado de liderar Los Injertos del Cono Norte, banda criminal detrás de extorsiones y sicariato en la capital. Meses antes, su pareja Liseth Ruiz Cruz fue detenida en la frontera con Bolivia, y su madre Martina Hernández De la Cruz, sindicada como cómplice, viene cumpliendo arresto domicialiario.

Últimas noticias de la captura de 'El Monstruo' 22:08 Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay 22:05 ¿Qué se sabe de la captura de Erick Moreno? De acuerdo a información preliminar, desde la propia Policía Nacional del Perú (PNP) casi frustraron la captura de 'El Monstruo' en Paraguay. Alguien de allá le avisó que lo estaban rodeando. Erick Moreno vivía con una novia paraguaya que no es la misma a la que le enviaba el dinero de sus crímenes y por la cual había sido detectado en este país.