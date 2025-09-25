Erick Luis Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', considerado el delincuente más peligroso y buscado del Perú, fue finalmente capturado el miércoles 24 de septiembre a las 6:00 p.m. en Paraguay. La Policía nacional de ese país lo intervino dentro de una vivienda ubicada en el distrito de San Roque, provincia de San Lorenzo, tras una operación conjunta con la PNP e Interpol. Por su paradero, el gobierno peruano ofrecía hasta S/1 millón de recompensa.

Ahora, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, confirmó que Erick Luis Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', será trasladado al país en los próximos días tras su detención. El presunto líder criminal tenía activa una alerta roja de Interpol y estaba siendo intensamente buscado por delitos de extorsión y sicariato. La captura fue posible gracias a una operación de inteligencia coordinada entre autoridades peruanas, paraguayas y organismos internacionales. El general Zanabria precisó que, de no mediar contratiempos, el traslado se concretará antes del inicio de la próxima semana.

El 'Monstruo' sería extraditado en una semana, asegura la PNP

Según detalló Zanabria en entrevista con 24 Horas, la captura de Moreno Hernández fue el resultado de un trabajo sostenido por el Equipo de Crimen Organizado, que logró rastrear al delincuente mediante el análisis de giros económicos y una línea telefónica utilizada en la región de Acre, en Brasil, y posteriormente en Paraguay. “Se ha logrado la detención de Erick Moreno Hernández, que es uno de los cabecillas más importantes de los grupos criminales que han estado azotando con extorsiones y sicariato en la capital", indicó.

“Fue intervenido de inmediato por personal de la Policía Nacional de Paraguay, gracias a la geolocalización de sus movimientos. Su captura confirma que el delito ya no tiene fronteras y debe combatirse con herramientas transnacionales”, señaló el jefe policial. Además, aseguró que "ya se han hecho las coordinaciones necesarias a través del Ministerio de Justicia para hacer su extradición en el más breve plazo y creemos que, antes de empezar la semana próxima, ya debemos tenerlo en nuestra capital”, aseguró.

Por su parte, Carlos Malaver, ministro del Interior, afirmó en conferencia de prensa la mañana de este jueves 25 de septiembre que existen dos formas para la llegada del 'Monstruo' a nuestro país: "Existen dos vías, la extradición y la expulsión. La expulsión sería la más rápida".

Intentó cambiar su identidad, pero fue identificado por sus tatuajes

Según indicaron las autoridades, al momento de su detención, El 'Monstruo' había modificado su apariencia física para dificultar su identificación. Sin embargo, lograron verificar su identidad mediante marcas particulares: tatuajes en el pecho y la pantorrilla que coincidían plenamente con su registro policial. “Se lo ha encontrado solo, se ha identificado plenamente, como ustedes han visto en las fotografías. Tiene un cambio en el cabello y también el rostro; sin embargo, la verificación que le hemos hecho con los tatuajes que tiene tanto en el pecho como en la pantorrilla confirma que es Erick Moreno Hernández”, informó Zanabria,

Asimismo, confirmó la participación de Interpol en el proceso de extradición. "Interpol ya se está haciendo presente porque él tiene alerta roja en su detención. Una vez que confirme con Interpol, el Ministerio de Justicia peruano, a través del ministro Santiváñez, está oficiando para que se efectúe inmediato la extradición que ya habíamos solicitado con anticipación", aseguró.

¿Quién es Erick Moreno, alias el 'Monstruo'?

Erick Luis Moreno Hernández, conocido como el 'Monstruo', es un peligroso delincuente peruano de 34 años, identificado por la Policía Nacional del Perú (PNP) como el cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, una red vinculada a extorsiones, sicariato, secuestros y homicidios en Lima Norte. Moreno fue incluido en diciembre de 2023 en la lista de Los más buscados del país por el Ministerio del Interior. Inicialmente, se ofrecía una recompensa de S/500.000 por su paradero, cifra que luego se duplicó a S/1.000.000, reflejando su nivel de peligrosidad y la urgencia de su captura.

El 24 de septiembre de 2025, fue finalmente detenido en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, en un operativo conjunto entre PNP, la Policía Nacional de Paraguay e Interpol. Durante su captura no opuso resistencia, aunque lanzó duras acusaciones contra la policía peruana, calificándola de "corrupta". Ahora, Moreno sería extraditado al Perú para cumplir una condena de 35 años de prisión o cadena perpetua por múltiples delitos. Su detención fue posible gracias al seguimiento de una denominada 'ruta del dinero', que permitió rastrear sus movimientos financieros y ubicarlo en el extranjero.

