Sociedad

El 'Monstruo' llegaría al Perú en una semana, según la PNP: Erick Moreno Hernández sería extraditado o expulsado tras su captura en Paraguay

Erick Moreno fue identificado por sus tatuajes tras intentar cambiar su apariencia y esconderse en una vivienda de San Lorenzo, en Paraguay. La operación fue posible gracias al seguimiento de sus movimientos financieros en el extranjero.

El Monstruo fue capturado en Paraguay
El Monstruo fue capturado en Paraguay | Composición LR

Erick Luis Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', considerado el delincuente más peligroso y buscado del Perú, fue finalmente capturado el miércoles 24 de septiembre a las 6:00 p.m. en Paraguay. La Policía nacional de ese país lo intervino dentro de una vivienda ubicada en el distrito de San Roque, provincia de San Lorenzo, tras una operación conjunta con la PNP e Interpol. Por su paradero, el gobierno peruano ofrecía hasta S/1 millón de recompensa.

Ahora, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, confirmó que Erick Luis Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', será trasladado al país en los próximos días tras su detención. El presunto líder criminal tenía activa una alerta roja de Interpol y estaba siendo intensamente buscado por delitos de extorsión y sicariato. La captura fue posible gracias a una operación de inteligencia coordinada entre autoridades peruanas, paraguayas y organismos internacionales. El general Zanabria precisó que, de no mediar contratiempos, el traslado se concretará antes del inicio de la próxima semana.

El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video captó el preciso instante de la caída del criminal más buscado del Perú

El 'Monstruo' sería extraditado en una semana, asegura la PNP

Según detalló Zanabria en entrevista con 24 Horas, la captura de Moreno Hernández fue el resultado de un trabajo sostenido por el Equipo de Crimen Organizado, que logró rastrear al delincuente mediante el análisis de giros económicos y una línea telefónica utilizada en la región de Acre, en Brasil, y posteriormente en Paraguay. “Se ha logrado la detención de Erick Moreno Hernández, que es uno de los cabecillas más importantes de los grupos criminales que han estado azotando con extorsiones y sicariato en la capital", indicó.

“Fue intervenido de inmediato por personal de la Policía Nacional de Paraguay, gracias a la geolocalización de sus movimientos. Su captura confirma que el delito ya no tiene fronteras y debe combatirse con herramientas transnacionales”, señaló el jefe policial. Además, aseguró que "ya se han hecho las coordinaciones necesarias a través del Ministerio de Justicia para hacer su extradición en el más breve plazo y creemos que, antes de empezar la semana próxima, ya debemos tenerlo en nuestra capital”, aseguró.

Por su parte, Carlos Malaver, ministro del Interior, afirmó en conferencia de prensa la mañana de este jueves 25 de septiembre que existen dos formas para la llegada del 'Monstruo' a nuestro país: "Existen dos vías, la extradición y la expulsión. La expulsión sería la más rápida".

El 'Monstruo' fue capturado este 24 de setiembre en Paraguay. Foto: PNP

El 'Monstruo' fue capturado este 24 de setiembre en Paraguay. Foto: PNP

PUEDES VER: Cayó 'El Monstruo' en Paraguay: Erick Moreno fue detenido por la Policía en su domicilio

Intentó cambiar su identidad, pero fue identificado por sus tatuajes

Según indicaron las autoridades, al momento de su detención, El 'Monstruo' había modificado su apariencia física para dificultar su identificación. Sin embargo, lograron verificar su identidad mediante marcas particulares: tatuajes en el pecho y la pantorrilla que coincidían plenamente con su registro policial. “Se lo ha encontrado solo, se ha identificado plenamente, como ustedes han visto en las fotografías. Tiene un cambio en el cabello y también el rostro; sin embargo, la verificación que le hemos hecho con los tatuajes que tiene tanto en el pecho como en la pantorrilla confirma que es Erick Moreno Hernández”, informó Zanabria,

Asimismo, confirmó la participación de Interpol en el proceso de extradición. "Interpol ya se está haciendo presente porque él tiene alerta roja en su detención. Una vez que confirme con Interpol, el Ministerio de Justicia peruano, a través del ministro Santiváñez, está oficiando para que se efectúe inmediato la extradición que ya habíamos solicitado con anticipación", aseguró.

PUEDES VER: ¿Quién es Erick Moreno, alias 'El Monstruo, el delincuente más buscado del Perú que fue capturado en Paraguay?

¿Quién es Erick Moreno, alias el 'Monstruo'?

Erick Luis Moreno Hernández, conocido como el 'Monstruo', es un peligroso delincuente peruano de 34 años, identificado por la Policía Nacional del Perú (PNP) como el cabecilla de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, una red vinculada a extorsiones, sicariato, secuestros y homicidios en Lima Norte. Moreno fue incluido en diciembre de 2023 en la lista de Los más buscados del país por el Ministerio del Interior. Inicialmente, se ofrecía una recompensa de S/500.000 por su paradero, cifra que luego se duplicó a S/1.000.000, reflejando su nivel de peligrosidad y la urgencia de su captura.

El 24 de septiembre de 2025, fue finalmente detenido en la ciudad de San Lorenzo, Paraguay, en un operativo conjunto entre PNP, la Policía Nacional de Paraguay e Interpol. Durante su captura no opuso resistencia, aunque lanzó duras acusaciones contra la policía peruana, calificándola de "corrupta". Ahora, Moreno sería extraditado al Perú para cumplir una condena de 35 años de prisión o cadena perpetua por múltiples delitos. Su detención fue posible gracias al seguimiento de una denominada 'ruta del dinero', que permitió rastrear sus movimientos financieros y ubicarlo en el extranjero.

El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay EN VIVO: últimas noticias del criminal más buscado en Sudamérica

Capturan a Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay EN VIVO: últimas noticias del criminal más buscado en Sudamérica

Cayó 'El Monstruo' en Paraguay: Erick Moreno fue detenido por la Policía en su domicilio

Cayó 'El Monstruo' en Paraguay: Erick Moreno fue detenido por la Policía en su domicilio

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

