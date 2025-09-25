HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Cayó Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay
Cayó Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     Cayó Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     Cayó Erick Moreno, 'El Monstruo', en Paraguay     
Sociedad

El Monstruo: Policía de Paraguay se comunicó en guaraní para evitar fuga de información

Como estrategia, ayer miembros de la Policía Nacional de Paraguay se comunicaron en guaraní entre ellos para evitar que malos policías peruanos alertaran a Erick Moreno Hernández sobre el operativo que culminó con su captura. Delincuente pruano podría ser enviado al CECOT de El Salvador.

Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, podría ser enviado al CECOT.
Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo, podría ser enviado al CECOT.

Para evitar una fuga de información, miembros de inteligencia de la Policía Nacional de Paraguay utilizaron el guaraní entre ellos para evitar ser entendidos, logrando así mantener el secreto de la intervención que terminó con la captura de Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, por quien el gobierno peruano ofrecía una recompensa de S/ 1 millón por su captura.

El uso de la estrategia del idioma fue para comunicarse sin que el detenido ni que malos elementos de la Policía Nacional del Perú pudieran entender sus planes o preparativos de la operación.

TE RECOMENDAMOS

El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

Este caso resalta cómo el guaraní, un idioma oficial en Paraguay, puede ser utilizado tanto para la cultura y la comunicación cotidiana como, en este contexto, para ocultar operativos policiales, lo que demuestra la versatilidad del idioma en diferentes ámbitos sociales y comunicacionales.

El comisario Hugo Grance, jefe de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional de Paraguay comentó a ABC Cardinal como ‘El Monstruo’ logró eludir a las autoridades en un operativo previo en el que se habría filtrado información.

PUEDES VER: La primera declaración de 'El Monstruo' tras ser capturado en Paraguay, según periodista: "La policía peruana es corrupta"

lr.pe

Moreno Hernández fue detenido la noche del miércoles en una vivienda que había alquilado en el barrio Lucerito de San Lorenzo. Este sujeto, líder de la red criminal Los Injertos del Cono Norte, vinculada a secuestros, extorsión, homicidios, tráfico de armas entre otros delitos, no opuso resistencia.

Las autoridades paraguayas ya llevaban un buen tiempo buscando al delincuente peruano tras haber recibido información de Perú, Brasil y México que se encontraba en territorio de Paraguay.

Antes había escapado de un lugar en el que se hallaba. Sin embargo, las autoridades volvieron a recibir información sobre un nuevo posible paradero por medio de una fuente humana y haciendo trazabilidad de remesas que Moreno Hernández habría recibido y enviado, lo que permitió su localización y detención.

Ahora, todos los elementos incautados durante el allanamiento vienen siendo analizados para determinar la forma en que ‘El Monstruo’ ingresó a ese país, desde cuándo se encuentra en Paraguay –la presunción es que llegó entre el 2021 y 2022- y las actividades que desarrolló en territorio paraguayo.

VINCULO CON MALOS POLICÍAS

Erick Moreno Hernández siempre mantuvo contacto con malos elementos de la Policía Nacional del Perú.

El suboficial PNP Georgi Israel Araujo Alva, conocido como ‘Puita’, abastecía de armas, municiones e información confidencial a la organización criminal de ‘El Monstruo’ según pruebas obtenidas de conversaciones, transferencias y documentos incautados por la Fiscalía peruana.

PUEDES VER: La violenta historia del Monstruo, el criminal que es buscado en cuatro países

lr.pe

Este suboficial de tercera de la Policía Nacional fue sindicado como brazo operativo de Los Injertos del Cono Norte.

Los chats que obran en el Ministerio Público muestran a Araujo coordinando entregas de armas, afinamiento de pistolas y mantenimiento de armamento.

De acuerdo a la Dirección de Investigación Criminal, Araujo también filtraba información sobre operativos policiales.

En sus celulares se encontraron vouchers, transferencias y mensajes que confirman su rol en la banda.

Erick Moreno grabó un video desde la clandestinidad, donde afirma que otros policías y altos mandos también integrarían su organización criminal. Al respecto existe una exhaustiva investigación. La orden de capturar a los malos elementos “caiga quien caiga”.

PLANEABA ATENTADOS Y ASESINATOS

Otros datos relevantes confirman que Erick Moreno Hernández planeaba atentados con drones y asesinatos selectivos.

En conversaciones con sus colaboradores Yojairo Arancibia, alias JJ, y Jeffrey Hidalgo, alias Cachete, discuten posibles atentados contra comisarías y obras de construcción. En los diálogos se escuchan incluso  frases como “tenemos que matar cantantes” y “hay que tumbar uno”.

También El Monstruo planteaba la compra de un dron kamikaze por tres mil soles para usarlo contra dependencias policiales. En otro registro, aprueba la ejecución de asesinatos, incluyendo el del cantante Paul Flores, El Russo, ocurrido antes del atentado contra el bus de Armonía 10.

PUEDES VER: El Mostruo: Un hampón sin remordimiento, desconfiado y enemigo público nº 1

lr.pe

Los audios revelan también estrategias para culpar a bandas rivales y desviar la atención de la Policía. Incluso su pareja, Liseth Ruiz, alias La Patrona -de quien tiene tatuado en un brazo L y L-, participaba redactando mensajes extorsivos bajo la firma de otras bandas.

¿PODRÍA IR AL CECOT?

Erick Moreno enfrenta un pedido de extradición por robo agravado, con una condena de 32 años. Sin embargo, las autoridades señalan que los nuevos registros muestran un nivel de violencia que excede esa acusación y la pena podría ir a cadena perpetua.

Una vez trasladado al Perú, El Monstruo será recluido en un penal de máxima seguridad. Incluso se evalúa que sea enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, considerado una de las cárceles más seguras del mundo.

Notas relacionadas
Cayó 'El Monstruo' en Paraguay: Erick Moreno fue detenido por la Policía en su domicilio

Cayó 'El Monstruo' en Paraguay: Erick Moreno fue detenido por la Policía en su domicilio

LEER MÁS
Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video captó el preciso instante de la caída del criminal más buscado del Perú

Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video captó el preciso instante de la caída del criminal más buscado del Perú

LEER MÁS
Periodista paraguayo asevera que captura de 'El Monstruo' casi es frustrada por un aviso de la policía peruana

Periodista paraguayo asevera que captura de 'El Monstruo' casi es frustrada por un aviso de la policía peruana

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La primera declaración de 'El Monstruo' tras ser capturado en Paraguay, según periodista: "La policía peruana es corrupta"

La primera declaración de 'El Monstruo' tras ser capturado en Paraguay, según periodista: "La policía peruana es corrupta"

LEER MÁS
Cayó 'El Monstruo' en Paraguay: Erick Moreno fue detenido por la Policía en su domicilio

Cayó 'El Monstruo' en Paraguay: Erick Moreno fue detenido por la Policía en su domicilio

LEER MÁS
Alejandra Argumedo pide perdón tras expresiones racistas en bus del Metropolitano

Alejandra Argumedo pide perdón tras expresiones racistas en bus del Metropolitano

LEER MÁS
Periodista paraguayo asevera que captura de 'El Monstruo' casi es frustrada por un aviso de la policía peruana

Periodista paraguayo asevera que captura de 'El Monstruo' casi es frustrada por un aviso de la policía peruana

LEER MÁS
Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video captó el preciso instante de la caída del criminal más buscado del Perú

Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video captó el preciso instante de la caída del criminal más buscado del Perú

LEER MÁS
Municipio de Barranco sobre cobro a quinceañera por foto en Puente de los Suspiros: "No cobramos, regulamos"

Municipio de Barranco sobre cobro a quinceañera por foto en Puente de los Suspiros: "No cobramos, regulamos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

USCIS anuncia que hará más difícil el examen para inmigrantes que deseen obtener la ciudadanía americana

Jorge Fossati se pronunció sobre inesperado fichaje de Piero Quispe por Sydney FC de Australia

Sociedad

Corte de agua en Lima hoy, 24 de septiembre: cosulta las zonas afectadas y horarios de Sedapal

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Corte de luz en Arequipa por Seal: revisa horarios y zonas afectadas del 24 al 26 de septiembre

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota