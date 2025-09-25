Para evitar una fuga de información, miembros de inteligencia de la Policía Nacional de Paraguay utilizaron el guaraní entre ellos para evitar ser entendidos, logrando así mantener el secreto de la intervención que terminó con la captura de Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, por quien el gobierno peruano ofrecía una recompensa de S/ 1 millón por su captura.

El uso de la estrategia del idioma fue para comunicarse sin que el detenido ni que malos elementos de la Policía Nacional del Perú pudieran entender sus planes o preparativos de la operación.

Este caso resalta cómo el guaraní, un idioma oficial en Paraguay, puede ser utilizado tanto para la cultura y la comunicación cotidiana como, en este contexto, para ocultar operativos policiales, lo que demuestra la versatilidad del idioma en diferentes ámbitos sociales y comunicacionales.

El comisario Hugo Grance, jefe de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional de Paraguay comentó a ABC Cardinal como ‘El Monstruo’ logró eludir a las autoridades en un operativo previo en el que se habría filtrado información.

Moreno Hernández fue detenido la noche del miércoles en una vivienda que había alquilado en el barrio Lucerito de San Lorenzo. Este sujeto, líder de la red criminal Los Injertos del Cono Norte, vinculada a secuestros, extorsión, homicidios, tráfico de armas entre otros delitos, no opuso resistencia.

Las autoridades paraguayas ya llevaban un buen tiempo buscando al delincuente peruano tras haber recibido información de Perú, Brasil y México que se encontraba en territorio de Paraguay.

Antes había escapado de un lugar en el que se hallaba. Sin embargo, las autoridades volvieron a recibir información sobre un nuevo posible paradero por medio de una fuente humana y haciendo trazabilidad de remesas que Moreno Hernández habría recibido y enviado, lo que permitió su localización y detención.

Ahora, todos los elementos incautados durante el allanamiento vienen siendo analizados para determinar la forma en que ‘El Monstruo’ ingresó a ese país, desde cuándo se encuentra en Paraguay –la presunción es que llegó entre el 2021 y 2022- y las actividades que desarrolló en territorio paraguayo.

VINCULO CON MALOS POLICÍAS

Erick Moreno Hernández siempre mantuvo contacto con malos elementos de la Policía Nacional del Perú.

El suboficial PNP Georgi Israel Araujo Alva, conocido como ‘Puita’, abastecía de armas, municiones e información confidencial a la organización criminal de ‘El Monstruo’ según pruebas obtenidas de conversaciones, transferencias y documentos incautados por la Fiscalía peruana.

Este suboficial de tercera de la Policía Nacional fue sindicado como brazo operativo de Los Injertos del Cono Norte.

Los chats que obran en el Ministerio Público muestran a Araujo coordinando entregas de armas, afinamiento de pistolas y mantenimiento de armamento.

De acuerdo a la Dirección de Investigación Criminal, Araujo también filtraba información sobre operativos policiales.

En sus celulares se encontraron vouchers, transferencias y mensajes que confirman su rol en la banda.

Erick Moreno grabó un video desde la clandestinidad, donde afirma que otros policías y altos mandos también integrarían su organización criminal. Al respecto existe una exhaustiva investigación. La orden de capturar a los malos elementos “caiga quien caiga”.

PLANEABA ATENTADOS Y ASESINATOS

Otros datos relevantes confirman que Erick Moreno Hernández planeaba atentados con drones y asesinatos selectivos.

En conversaciones con sus colaboradores Yojairo Arancibia, alias JJ, y Jeffrey Hidalgo, alias Cachete, discuten posibles atentados contra comisarías y obras de construcción. En los diálogos se escuchan incluso frases como “tenemos que matar cantantes” y “hay que tumbar uno”.

También El Monstruo planteaba la compra de un dron kamikaze por tres mil soles para usarlo contra dependencias policiales. En otro registro, aprueba la ejecución de asesinatos, incluyendo el del cantante Paul Flores, El Russo, ocurrido antes del atentado contra el bus de Armonía 10.

Los audios revelan también estrategias para culpar a bandas rivales y desviar la atención de la Policía. Incluso su pareja, Liseth Ruiz, alias La Patrona -de quien tiene tatuado en un brazo L y L-, participaba redactando mensajes extorsivos bajo la firma de otras bandas.

¿PODRÍA IR AL CECOT?

Erick Moreno enfrenta un pedido de extradición por robo agravado, con una condena de 32 años. Sin embargo, las autoridades señalan que los nuevos registros muestran un nivel de violencia que excede esa acusación y la pena podría ir a cadena perpetua.

Una vez trasladado al Perú, El Monstruo será recluido en un penal de máxima seguridad. Incluso se evalúa que sea enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, considerado una de las cárceles más seguras del mundo.