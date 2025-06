El Mostruo: Un hampón sin remordimiento, desconfiado y enemigo público nº 1

El gobierno estableció una nueva vía de persecución a las fuentes de la extorsión, el secuestro y sicariato, con el anuncio de que habrá una recompensa de 1 millón de soles para quien dé información sobre el accionar y el paradero de Erick Moreno Hernández, alias Mostruo, buscado en Perú, Brasil, Paraguay y Bolivia.

Basada en fuentes de inteligencia, el comando de la Policía considera que este sujeto sigue teniendo predominancia en Lima y otras regiones del país.

Además, se cree que, con el golpe a la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, donde casi toda la cúpula quedó desmantelada, puede haber una ‘migración’ del delincuente, así como de sus rezagos, y de sus fuentes de financiamiento.

En ese sentido, la nueva recompensa está definida para ‘El Mostruo’, también considerado enemigo público nº 1, para la ley peruana.

Esta sería una de las mayores recompensas que se ofrece por un delincuente común peruano.

Antes, el Departamento de Estado de los Estados Unidos había ofrecido -desde el 2016- una recompensa de US$ 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Víctor Quispe Palomino, también conocido como ‘Camarada José, un líder de Sendero Luminoso, hoy Militarizado Partido Comunista del Perú.

Sus presuntos vínculos con narcotráfico y el terrorismo le han valido una acusación penal en una corte de los EEUU.

En el marco de la oferta por ‘El Mostruo’, la justicia peruana solicita información sobre las redes financieras vinculadas a su entorno.

Antes de actualizarse el monto, el gobierno ofrecía 500 mil soles por su captura. La misma cantidad se lanzó en el Programa Recompensas para Vladimir Cerrón, Jhonsson Smith Cruz, cabecilla de Los Pulpos, y para ‘El Niño Guerrero’ cabecilla del Tren de Aragua.

El domingo último, el programa Cuarto Poder reveló un audio de casi 10 minutos con la confesión de Erick Moreno a su madre donde reconoce su participación activa en redes de extorsión.

También la posibilidad de dejar el mundo criminal. La grabación fue hallada en el celular de su mamá, detenida en Ica y actualmente investigada.

“Yo cobro de empresas que extorsionan, me pagan a diario. Las empresas de transportes me pagan a diario”, se escucha decir al delincuente.

Este hampón reconoce que su vida gira en torno a la delincuencia y que no tiene otro ingreso. Dice cada pérdida económica o problema personal lo deja sin alternativas para escapar de su estilo de vida criminal.

"No puedo salirme de esto porque no tengo nada, no soy nada", confesó.

El audio fue enviado por WhatsApp el 2 de enero. "Antes de enviarte dinero, quiero pruebas del hospital, de tu cita. No palabras, papeles", le dice el ‘Monstruo’ a su madre.

El Mostruo teme a ser intervenido o atacado por enemigos. Dice que retirarse no es una opción porque su nombre ya está marcado, y teme que su familia se convierta en blanco de represalias.

Este demuestra ser un delincuente sin remordimientos, profundamente desconfiado.

Para la Policía el ‘Monstruo’ seguiría manejando redes criminales desde las sombras.