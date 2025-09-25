HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     ¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     ¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Chile por la Sudamericana?     
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     
Sociedad

'El Monstruo' busca permanecer en Paraguay, pero ni sus problemas de salud frenará extradición o expulsión al Perú, según abogada

Periodista de Paraguay aseguró que ‘El Monstruo’ estará preso en su país, pero abogada advierte que esta medida solo será temporal.

'El Monstruo' deberá de enfrentar la justicia peruana por actos delictivos como extorsión, sicariato, secuestros y otros.
'El Monstruo' deberá de enfrentar la justicia peruana por actos delictivos como extorsión, sicariato, secuestros y otros. | Foto: composición LR | difusión

El periodista paraguayo Iván Leguizamón informó que Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', permanecerá en una cárcel de máxima seguridad en Paraguay debido a la decisión de dos jueces de dicho país. Ello, luego de que el criminal haya informado que padece de problemas de salud y que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lo habrían protegido. Al respecto, la abogada penalista Jackeline López indicó que el cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte' permanecería encarcelado en territorio paraguayo de manera temporal, durante el proceso de extradición o expulsión.

Asimismo, recordó que el Poder Ejecutivo aprobó el proceso de extradición contra Erick Moreno el pasado 28 de agosto de 2025. Esta medida fue adoptada por el Consejo de Ministros y oficializada en el Diario El Peruano. "Lo que correspondería es aplicar la extradición activa contra Erick Moreno Hernández. En el marco del tratado de extradición entre Perú y Paraguay, además de la cooperación internacional, esta extradición ya estaba aprobada. Ahora, lo que necesitamos es que se ejecute. Este proceso puede durar entre 8 meses o más. Es un trámite muy engorroso", manifestó.

TE RECOMENDAMOS

La FISCALÍA de cabeza y censura a SANTIVÁÑEZ | Sin Guion con Rosa María Palacios

También, señaló que las autoridades paraguayas informaron que lo expulsarán del país, debido a que es un procedimiento "más sencillo". "Conforme a la oficina de Migraciones de Paraguay, esta medida se puede efectuar, es válida. La Ley de Migraciones 6984 del año 2022 también lo permite. Incluso, el personal paraguayo puede custodiar a esta persona", indicó.

PUEDES VER: Transportistas tras captura de 'El Monstruo': “Pueden atrapar al peor delincuente, pero el crimen no se detendrá porque nace en el Congreso”

lr.pe

El Monstruo deberá ser expulsado o extraditado de Paraguay

La abogada López indicó que 'El Monstruo' será trasladado al Perú en los próximos meses, en un proceso que dependerá de la coordinación que realicen las autoridades peruanas y paraguayas. Además, explicó que, mientras tanto, el proceso de expulsión requerirá que el Gobierno peruano solicite apoyo a otros países.

"Lo que harán es un traslado temporal en la cárcel de Paraguay mientras se tramita la expulsión o la extradición. No significa que se quedará allá, es solo una medida temporal. Cabe precisar que la expulsión consiste en que el personal de Paraguay lo lleve hasta una frontera, pero como no existe límite territorial con ese país, tendríamos que gestionar la colaboración de nuestros países hermanos para agilizar el traslado de esta persona al Perú", manifestó.

Asimismo, se refirió acerca de las declaraciones de 'El Monstruo', quien aseguró que agentes de la Policía Nacional del Perú lo protegieron. En ese sentido, indicó que el traslado al territorio peruano es necesario para que enfrente a la justicia. "En este proceso de extradición, él puede manifestar su disconformidad, lo cual corresponde a su derecho de defensa. Sin embargo, el Perú lo requiere y existe una vía procesal válida para que pueda ser extraditado al Perú y así cumplir la condena, además responder a los demás procesos penales", expuso.

Por último, la letrada precisó que, si presenta complicaciones de salud, un médico deberá de evaluarlo. Solo con su autorización se podrá concretar el traslado al Perú, dado que 'El Monstruo' tiene una condena pendiente que cumplir.

¿Quién es El Monstruo?

Erick Moreno Hernández, conocido como 'El Monstruo', es considerado uno de los criminales más peligrosos del Perú. Está sindicado como autor principal de múltiples delitos, entre ellos extorsiones, secuestros y homicidios. La Octava Sala Superior Penal de Lima lo condenó a 32 años de prisión por delitos contra la libertad, en la modalidad de secuestro y hurto, además de delitos contra el patrimonio, como homicidio y sicariato, así como microcomercialización de drogas. Debido a su historial delictivo fue incluido en la lista de "Los más buscados" del Ministerio del Interior.

Además de su condena, las autoridades lo investigan como presunto líder de organizaciones criminales: Los Federales y Los Injertos del Cono Norte. Estas bandas se dedicaban a secuestrar a empresarios, empleados y emprendedores, como a extorsionar a transportistas y trabajadores de diferentes sectores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
El 'Monstruo' habla tras su captura en Paraguay y apunta a 'Jorobado' como enemigo: "Le pagan a la Policía"

El 'Monstruo' habla tras su captura en Paraguay y apunta a 'Jorobado' como enemigo: "Le pagan a la Policía"

LEER MÁS
Periodista paraguayo asevera que un aviso de la policía peruana casi frustra la captura de ‘El Monstruo’

Periodista paraguayo asevera que un aviso de la policía peruana casi frustra la captura de ‘El Monstruo’

LEER MÁS
Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video revela el momento exacto de la caída del criminal más buscado del Perú

Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video revela el momento exacto de la caída del criminal más buscado del Perú

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Municipio de Barranco sobre cobro a quinceañera por foto en Puente de los Suspiros: "No cobramos, regulamos"

Municipio de Barranco sobre cobro a quinceañera por foto en Puente de los Suspiros: "No cobramos, regulamos"

LEER MÁS
Muere 'Muñequita Flor' junto a 12 personas tras choque entre miniván y dos camiones en carretera Puno-Moquegua

Muere 'Muñequita Flor' junto a 12 personas tras choque entre miniván y dos camiones en carretera Puno-Moquegua

LEER MÁS
Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiarán a los autos colectivos

LEER MÁS
Tragedia en la Panamericana Norte: chofer muere luego de que su auto sea aplastado por volquete en Puente Piedra

Tragedia en la Panamericana Norte: chofer muere luego de que su auto sea aplastado por volquete en Puente Piedra

LEER MÁS
La primera declaración de 'El Monstruo' tras ser capturado en Paraguay, según periodista: "La policía peruana es corrupta"

La primera declaración de 'El Monstruo' tras ser capturado en Paraguay, según periodista: "La policía peruana es corrupta"

LEER MÁS
Diego Londoño, colombiano desaparecido hace 2 años y que se volvió viral en TikTok, apareció en Trujillo: "No sabía que mi familia me buscaba"

Diego Londoño, colombiano desaparecido hace 2 años y que se volvió viral en TikTok, apareció en Trujillo: "No sabía que mi familia me buscaba"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Sociedad

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Así fue la captura del 'Monstruo' en Paraguay: video revela el momento exacto de la caída del criminal más buscado del Perú

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota