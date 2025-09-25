'El Monstruo' deberá de enfrentar la justicia peruana por actos delictivos como extorsión, sicariato, secuestros y otros. | Foto: composición LR | difusión

'El Monstruo' deberá de enfrentar la justicia peruana por actos delictivos como extorsión, sicariato, secuestros y otros. | Foto: composición LR | difusión

El periodista paraguayo Iván Leguizamón informó que Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', permanecerá en una cárcel de máxima seguridad en Paraguay debido a la decisión de dos jueces de dicho país. Ello, luego de que el criminal haya informado que padece de problemas de salud y que agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) lo habrían protegido. Al respecto, la abogada penalista Jackeline López indicó que el cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte' permanecería encarcelado en territorio paraguayo de manera temporal, durante el proceso de extradición o expulsión.

Asimismo, recordó que el Poder Ejecutivo aprobó el proceso de extradición contra Erick Moreno el pasado 28 de agosto de 2025. Esta medida fue adoptada por el Consejo de Ministros y oficializada en el Diario El Peruano. "Lo que correspondería es aplicar la extradición activa contra Erick Moreno Hernández. En el marco del tratado de extradición entre Perú y Paraguay, además de la cooperación internacional, esta extradición ya estaba aprobada. Ahora, lo que necesitamos es que se ejecute. Este proceso puede durar entre 8 meses o más. Es un trámite muy engorroso", manifestó.

También, señaló que las autoridades paraguayas informaron que lo expulsarán del país, debido a que es un procedimiento "más sencillo". "Conforme a la oficina de Migraciones de Paraguay, esta medida se puede efectuar, es válida. La Ley de Migraciones 6984 del año 2022 también lo permite. Incluso, el personal paraguayo puede custodiar a esta persona", indicó.

El Monstruo deberá ser expulsado o extraditado de Paraguay

La abogada López indicó que 'El Monstruo' será trasladado al Perú en los próximos meses, en un proceso que dependerá de la coordinación que realicen las autoridades peruanas y paraguayas. Además, explicó que, mientras tanto, el proceso de expulsión requerirá que el Gobierno peruano solicite apoyo a otros países.

"Lo que harán es un traslado temporal en la cárcel de Paraguay mientras se tramita la expulsión o la extradición. No significa que se quedará allá, es solo una medida temporal. Cabe precisar que la expulsión consiste en que el personal de Paraguay lo lleve hasta una frontera, pero como no existe límite territorial con ese país, tendríamos que gestionar la colaboración de nuestros países hermanos para agilizar el traslado de esta persona al Perú", manifestó.

Asimismo, se refirió acerca de las declaraciones de 'El Monstruo', quien aseguró que agentes de la Policía Nacional del Perú lo protegieron. En ese sentido, indicó que el traslado al territorio peruano es necesario para que enfrente a la justicia. "En este proceso de extradición, él puede manifestar su disconformidad, lo cual corresponde a su derecho de defensa. Sin embargo, el Perú lo requiere y existe una vía procesal válida para que pueda ser extraditado al Perú y así cumplir la condena, además responder a los demás procesos penales", expuso.

Por último, la letrada precisó que, si presenta complicaciones de salud, un médico deberá de evaluarlo. Solo con su autorización se podrá concretar el traslado al Perú, dado que 'El Monstruo' tiene una condena pendiente que cumplir.

¿Quién es El Monstruo?

Erick Moreno Hernández, conocido como 'El Monstruo', es considerado uno de los criminales más peligrosos del Perú. Está sindicado como autor principal de múltiples delitos, entre ellos extorsiones, secuestros y homicidios. La Octava Sala Superior Penal de Lima lo condenó a 32 años de prisión por delitos contra la libertad, en la modalidad de secuestro y hurto, además de delitos contra el patrimonio, como homicidio y sicariato, así como microcomercialización de drogas. Debido a su historial delictivo fue incluido en la lista de "Los más buscados" del Ministerio del Interior.

Además de su condena, las autoridades lo investigan como presunto líder de organizaciones criminales: Los Federales y Los Injertos del Cono Norte. Estas bandas se dedicaban a secuestrar a empresarios, empleados y emprendedores, como a extorsionar a transportistas y trabajadores de diferentes sectores.

