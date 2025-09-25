Transportistas consideraron probable que otro delincuente tome el mando de 'Los Injertos del Cono Norte', red criminal liderada por Erick Moreno. | Foto: composición LR | difusión

Transportistas consideraron probable que otro delincuente tome el mando de 'Los Injertos del Cono Norte', red criminal liderada por Erick Moreno. | Foto: composición LR | difusión

Los gremios de transportistas se pronunciaron tras la captura de Erick Moreno, alias 'El Monstruo', en Paraguay. Los líderes de las organizaciones de trabajadores del transporte público consideraron que la detención del criminal es un "buen avance" en lucha contra la delincuencia, aunque advirtieron que con esta acción no cesarán las extorsiones ni los asesinatos.

"Con la captura de Erick Moreno no se van a acabar las extorsiones ni los asesinatos. Como él hay varios. Ya no queremos más asesinatos. Vamos a seguir con inseguridad mientras que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial no articulen esfuerzos y enfrenten este problema", declaró Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas.

Por su parte, Walter Carrera, presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), señaló que la captura de El Monstruo solo implica un cambio de liderazgo, debido a que las redes criminales continúan en expansión en el Perú. En ese sentido, consideró que las autoridades peruanas deben realizar diversas acciones para desarticular las organizaciones y detener a todos sus miembros.

"En vista de todos los acontecimientos vinculados a la inseguridad ciudadana, la detención del líder de la organización criminal 'Los Injertos del Cono Norte' es un buen avance, pero eso no garantiza nada. Ya se ha visto que, pese a capturar a distintos cabecillas de diversas facciones, siempre surge otro que toma el mando y sigue la misma línea. Existen varios grupos cuyos integrantes esperan la caída de su líder para asumir la conducción", manifestó.

Transportistas tras la detención de El Monstruo en Paraguay

En diálogo con La República, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, también se manifestó tras la captura de El Monstruo. El dirigente consideró que el Congreso de la República debe de derogar la ley 32108, que modifica el Código Penal y la Ley contra el Crimen Organizado, para combatir la delincuencia. "Pueden capturar al peor delincuente, pero la criminalidad no va a parar, porque nace en el Congreso con la ley 32108. Mientras no cambien la norma y los congresistas que conforman la mayoría parlamentaria no se ponen a derecho, seguiremos con la delincuencia", afirmó.

A su vez, Walter Carrera respaldó esta postura al considerar que dicha ley dificulta el trabajo de la Policía y de la Fiscalía. "El principal problema es la ley 32108, aprobada por el Congreso, que modifica la ley 30077 del crimen organizado y los artículos sobre las organizaciones criminales. Nada se podrá hacer si no se modifica o se retorna a la ley anterior. Esta norma entorpece el trabajo de la Policía y de la Fiscalía", señaló.

Por su parte, Palomino advirtió que las extorsiones contra los transportistas persisten. Indicó que los delincuentes dejaron una carta a los conductores de la empresa Huáscar para exigir el pago de un "cupo" con el fin de que puedan continuar con sus labores. "Han dejado un documento en el que informan que, seguirán dañando a los conductores. Los choferes no quieren salir, no quieren llamar al extorsionador por temor. Los criminales han dejado un número de teléfono para que se comuniquen con ellos", informó.

Exigen medidas contra la delincuencia y criminalidad en el Perú

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, indicó que la delincuencia se debe enfrentar con "tecnología de punta y policía preparados".

"Se tiene que combatir de raíz, con la tecnología de punta. Esa es la tecnología que hoy necesita la policía. Lo que pedimos es que al frente estén buenos policías. Actualmente, una empresa de transportes u otro negocio paga a tres bandas organizadas para poder seguir trabajando. Por eso pedimos la intervención de las autoridades", declaró.

Por su parte, Walter Carrera, presidente de Asotrani, señaló que la lucha contra el crimen organizado requiere del trabajo de todas las autoridades. "Si no se unen todas las inteligencias operativas de las Fuerzas Armadas y policiales, no se va a poder combatir la delincuencia. Se necesita una estrategia real (...) Se necesita equipos modernos, con capacidad de geolocalización para identificar números usados en extorsiones. Además, se requiere voluntad política y que se nos escuche a nosotros, los transportistas, porque también tenemos experiencia y pautas que aportar", expuso.

En tanto, Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, informó que el lunes 29 de septiembre se realizará una marcha en Lima y Callao contra la inseguridad ciudadana. "Vamos a ser fuertes y tajantes los conductores de Lima y Callao, porque se acaba de acordar que el día lunes habrá una movilización. Se va a invitar a todos los conductores de las diferentes empresas. No podemos arriesgar nuestras vidas", dijo.

Cabe señalar que, varios transportistas denuncian ser víctimas de extorsión en las diferentes regiones del país. Los gremios consideran que la situación se ha vuelto insostenible y que la falta acciones por parte de las empresas de transporte y autoridades ponen en riesgo su integridad y de los miles de usuarios de transporte público.

