Erick Moreno, alias 'El Monstruo', fue detenido la noche del miércoles 24 de septiembre en Paraguay. Tras su captura, el sindicado como uno de los principales responsables de secuestros y extorsiones en el Perú dio declaraciones a la prensa. Él aseguró que recibía información de parte de la Policía Nacional del Perú sobre los allanamientos que se realizaban en el territorio paraguayo. Además, afirmó que en el Perú existe mucha corrupción y que sus enemigos tienen "arreglada" a toda la institución policial.

Durante la entrevista, Moreno reconoció de forma directa haber contado con protección. A la consulta de un reportero sobre si recibía información de la Policía peruana, respondió: "Siempre". Además, cuando le preguntaron si esa era su mayor protección, contestó con firmeza: "Así es". Sus palabras apuntan a un presunto vínculo de complicidad entre miembros de la Policía del Perú y uno de los delincuentes más buscados del Perú.

El Monstruo asegura que la Policía peruana le alertaba sobre allanamientos en Paraguay

Erick Moreno, alias 'El Monstruo', señaló que en el Perú existe un alto nivel de corrupción y que varios de sus enemigos utilizan su nombre para obtener beneficios económicos. Asimismo, aseguró que recibía información de la propia Policía Nacional del Perú (PNP) sobre los movimientos que realizaban las autoridades paraguayas en torno a su captura.

El criminal también señaló que las autoridades peruanas lo responsabilizan de varios actos delictivos en el país. "Yo quiero ser responsable de mis actos, no de cosas que me imputan de más por estar en una situación quemado. Como estoy quemado y la policía no tiene a quien culpar, todo me lo involucran a mi", dijo.

Moreno Hernández negó haber buscado refugio en Brasil y sostuvo que solo estuvo en Bolivia y en Paraguay. Además, indicó que su decisión de establecerse en el territorio paraguayo respondió a la necesidad de proteger su vida. "Yo decidí alejarme de esto hace mucho tiempo, pero lastimosamente mi pasado me condena. Estoy en Paraguay por mi seguridad, por mi vida. Estoy corriendo de mis enemigos", manifestó.

Asimismo, rechazó la versión que lo vincula con la muerte de un policía durante un operativo en Brasil y sostuvo que nunca ingresó a ese país. "Estoy hace dos años en Paraguay. Se me culpa de la muerte del policía en Brasil, pero jamás pise tierra brasilera. Estuve en Bolivia, Santa Cruz, y de ahí vine a Paraguay. No tuve protección de ninguna autoridad paraguaya", señaló.

¿Quién es Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo?

Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo', es sindicado como el autor principal de varios actos delictivos en el Perú, como extorsiones y secuestros. Además, fue incluido en la lista de 'Los más buscados' del Ministerio del Interior (Mininter) tras ser condenado a 32 años de prisión por la Octava Sala Superior Penal de Lima, que determinó que cometió los delitos contra la libertad, en la modalidad de secuestro y hurto, además contra el patrimonio, por homicidio y sicariato. Incluso, el delito de microcomercialización de drogas.

Asimismo, es investigado por liderar las bandas criminales 'Los Federales' y 'Los Injertos del Cono Norte', dedicadas a los secuestros a empresarios, empleados y emprendedores, además a las extorsiones en contra de transportistas, trabajadores y más.

