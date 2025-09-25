HOYSuscripcion LR Focus

Política

Rosa María Palacios sobre captura de 'El Monstruo': "Los 500 mil soles deben ir a la policía paraguaya"

La periodista sostuvo que la recompensa por la captura de ‘El Monstruo’ debe ser entregada a las autoridades paraguayas, responsables de su ubicación y arresto. Además, cuestionó que el gobierno peruano pretenda atribuirse el mérito sin reconocer el trabajo extranjero.

Rosa María Palacios comenta la captura de 'El Monstruo'. Foto: composición LR
Rosa María Palacios comentó sobre la captura de 'El Monstruo', uno de los delincuentes más buscados y destacó la labor de la policía paraguaya, que logró detener al cabecilla criminal en la ciudad de San Lorenzo, y cuestionó el papel de las autoridades peruanas en el proceso.

"Esta vez ha sido capturado, esperemos que Paraguay lo expulse para no pasar por un proceso tan largo de extradición, que en todo caso no será tan largo, si es que se da. Ayer en esta localidad de San Lorenzo, la policía paraguaya rodeó la vivienda de este criminal responsable de un sinnúmero de órdenes para matar por sicariato y extorsión. Además, se jactaba de que la PNP no la atrapaba. Medio millón de soles era la recompensa que espero se lo entreguen a la policía paraguaya", sostuvo.

PUEDES VER: Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

Palacios también advirtió sobre las sospechas de filtraciones desde la propia Policía Nacional del Perú (PNP) hacia la organización criminal. Según relató, un periodista paraguayo reveló que 'El Monstruo' casi logra escapar luego de que agentes peruanos habrían alertado de la operación, lo que evidenciaría vínculos con efectivos policiales.

"Esto lo hizo público un periodista muy serio allá en Paraguay, señaló que casi se les escapa 'El Monstruo' porque la PNP le avisó. 'Los Injertos' al parecer tienen un pie en la PNP. 'Lo teníamos cercado, llamamos a la policía de Perú, para corroborar una información e inmediatamente después vimos que se disponía huir luego de recibir llamadas'. Rarísimo. Por eso digo, los 500 mil soles a la policía paraguaya, a la policía peruana no hay que darle nada. Un desastre", refirió.

Rosa María Palacios sobre el mensaje de Dina Boluarte a Donald Trump: "En el mundo diplomático hay formas"

Rosa María Palacios sobre marcha de la Generación Z: "PNP cortó la marcha para que no haya foto con la gente repleta en la plaza"

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

Betssy Chávez: Fiscalía solicita al Poder Judicial prohibir a exministra de Pedro Castillo acercarse a embajadas

"La agricultura puede esperar; un proyecto minero no", anuncia ministro de Desarrollo Agrario en Perumin sobre el derecho al agua

Dina Boluarte: ciudadanos peruanos protestan durante sus actividades en la ONU en Nueva York

Delia Espinoza reaparece y manda fuerte mensaje a la Junta Nacional de Justicia y al Congreso: "En el fondo, me tienen miedo"

Morococha: el pueblo expropiado por la minera Chinalco

Contraloría: Acuña debe anular contratos por S/315 millones

