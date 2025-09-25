Rosa María Palacios sobre captura de 'El Monstruo': "Los 500 mil soles deben ir a la policía paraguaya"

Rosa María Palacios comentó sobre la captura de 'El Monstruo', uno de los delincuentes más buscados y destacó la labor de la policía paraguaya, que logró detener al cabecilla criminal en la ciudad de San Lorenzo, y cuestionó el papel de las autoridades peruanas en el proceso.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

"Esta vez ha sido capturado, esperemos que Paraguay lo expulse para no pasar por un proceso tan largo de extradición, que en todo caso no será tan largo, si es que se da. Ayer en esta localidad de San Lorenzo, la policía paraguaya rodeó la vivienda de este criminal responsable de un sinnúmero de órdenes para matar por sicariato y extorsión. Además, se jactaba de que la PNP no la atrapaba. Medio millón de soles era la recompensa que espero se lo entreguen a la policía paraguaya", sostuvo.

TE RECOMENDAMOS El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

Palacios también advirtió sobre las sospechas de filtraciones desde la propia Policía Nacional del Perú (PNP) hacia la organización criminal. Según relató, un periodista paraguayo reveló que 'El Monstruo' casi logra escapar luego de que agentes peruanos habrían alertado de la operación, lo que evidenciaría vínculos con efectivos policiales.

"Esto lo hizo público un periodista muy serio allá en Paraguay, señaló que casi se les escapa 'El Monstruo' porque la PNP le avisó. 'Los Injertos' al parecer tienen un pie en la PNP. 'Lo teníamos cercado, llamamos a la policía de Perú, para corroborar una información e inmediatamente después vimos que se disponía huir luego de recibir llamadas'. Rarísimo. Por eso digo, los 500 mil soles a la policía paraguaya, a la policía peruana no hay que darle nada. Un desastre", refirió.