HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

Transportistas convocan nuevo paro este 27 y 28 de septiembre tras ataques extorsivos: “Nosotros somos los blancos”

La Asociación Nacional de Conductores del Perú anunciaron un paro de 48 horas los días 27 y 28 de septiembre en protesta por la inseguridad que enfrentan en sus labores diarias.

Transportistas exigen acciones urgentes ante ola de extorsiones y asesinatos en el sector
Transportistas exigen acciones urgentes ante ola de extorsiones y asesinatos en el sector | Foto: Composición LR

La Asociación Nacional de Conductores del Perú anunció que realizará un paro de transportistas los días 27 y 28 de septiembre, en respaldo a la marcha convocada por la 'Generación Z' el último fin de semana, que rechazó la reforma de las AFP, el avance de la delincuencia y la gestión del Gobierno. El gremio pide la instalación de una mesa de trabajo y acciones urgentes frente a la ola de extorsiones y asesinatos que afecta al transporte urbano y a otros sectores.

El presidente de la asociación, Miguel Palomino, explicó que buscan llamar la atención del Estado ante la falta de respuesta a sus demandas de seguridad, luego de los recientes ataques contra choferes de las empresas Vipusa y Santa Catalina en menos de 24 horas. "Trabajamos menos horas, menos días, por miedo. No laboramos como antes porque nos da miedo que en cualquier momento pase, así como el de ayer. Salimos inocentemente a trabajar y no sabemos si la empresa paga o no paga la extorsión. Nosotros somos los blancos y de verdad que estamos muy asustados", señaló en diálogo con La República.

TE RECOMENDAMOS

El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Transportistas de empresa Santa Catalina bloquearon zona de acceso a San Juan de Lurigancho tras último atentado

lr.pe

“Nosotros en estos momentos hemos optado por ya tomar decisiones más severas y concretas, ya que las empresas de transporte urbano donde nosotros laboramos actualmente y hasta la fecha no han mostrado ningún interés en entender la vida de sus choferes, de sus trabajadores”, agregó.

Comunicado de la Asociación Nacional de Conductores del Perú.

Comunicado de la Asociación Nacional de Conductores del Perú.

Conductores anuncian paro de 48 horas y movilización en Lima

Palomino explicó que la paralización busca sumar al mayor número de trabajadores posible y aclaró que no se trata de una medida impuesta, sino de un llamado a la unidad. “Nuestro directorio ha tomado la decisión de no tomarlo como una exigencia, sino más bien como un llamado a la conciencia a todos los conductores, porque la mayoría trabajamos el día a día”, señaló.

Según el gremio, ya existe una importante adhesión a la medida. “Son 499 empresas que laboramos en Lima y a todas estamos enviando el comunicado para que los compañeros puedan participar este 27 y 28. Está confirmado más del 30% de conductores de todas las empresas”, adelantó el dirigente.

Además, confirmaron que habrá una movilización. La concentración principal será en la plaza San Martín el 27 de septiembre a las 4.00 p. m., en el marco del inicio de la paralización de 48 horas.

PUEDES VER: Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiará a los autos colectivos

lr.pe

Mesa de diálogo sin avances

El dirigente recordó que, pese a las reuniones sostenidas con el Gobierno, no se han logrado avances significativos. La última cita se realizó el 1 de septiembre con los titulares del Ministerio del Interior (Mininter), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y algunos gremios de transporte urbano. En esa ocasión, se anunciaron reformas legales, la integración de 3.200 cámaras con inteligencia artificial para control de delitos, la elaboración de un diagnóstico integral sobre la extorsión y el crimen organizado, así como la creación de una mesa técnica intersectorial en coordinación con el MTC. Sin embargo, Palomino afirmó que “todo quedó en nada”.

Asimismo, recalcó que tras una reunión con el presidente del Congreso y la Comisión de Transporte se acordó convocar nuevamente a todos los poderes del Estado para definir un plan técnico de seguridad ciudadana, pero hasta el momento no se ha concretado. “Ya había 11 puntos importantes que se llevó al acuerdo y ninguno de ellos se ha cumplido. Eso quiere decir que a este Congreso no le interesa nada respecto a la seguridad ciudadana”, enfatizó.

Palomino insistió en que la crisis de seguridad es urgente y demandó la instalación de una mesa multisectorial que incluya a todos los poderes del Estado. “Nos están matando todos los días. Asesinan choferes, dejan heridos e inválidos. Y ni siquiera tenemos seguro ni cómo atendernos. No tenemos nada”, concluyó.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas del Perú, anunció que su gremio realizará una movilización en octubre. Por su parte, Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), precisó que no acatarán el paro de septiembre, ya que están organizando una protesta para los primeros días de octubre junto a comerciantes, mototaxistas, universitarios y otros sectores.

Notas relacionadas
Balean a chofer de combi con pasajeros en av. Colonial y alias 'Tito' se atribuye atentado: "Sus vidas no cuestan S/ 5"

Balean a chofer de combi con pasajeros en av. Colonial y alias 'Tito' se atribuye atentado: "Sus vidas no cuestan S/ 5"

LEER MÁS
Más de 120 unidades de la empresa Sol de Oro llevan cinco días paralizadas por amenazas de extorsionadores

Más de 120 unidades de la empresa Sol de Oro llevan cinco días paralizadas por amenazas de extorsionadores

LEER MÁS
Gobierno se reúne con algunos gremios de transportistas, pero no hay acuerdos concretos: "No se ha avanzado nada"

Gobierno se reúne con algunos gremios de transportistas, pero no hay acuerdos concretos: "No se ha avanzado nada"

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven peruano sufre robo de US$50.000, investigó y ubicó a su propio secuestrador en Lima: presentó pruebas a la Policía, pero delincuente sigue libre

Joven peruano sufre robo de US$50.000, investigó y ubicó a su propio secuestrador en Lima: presentó pruebas a la Policía, pero delincuente sigue libre

LEER MÁS
Fiscalía abre investigación contra sujeto que secuestró a niña de SJL tras su captura en Ate: padre de menor exige cadena perpetua

Fiscalía abre investigación contra sujeto que secuestró a niña de SJL tras su captura en Ate: padre de menor exige cadena perpetua

LEER MÁS
Ranking Sunedu 2025: Top 10 de las mejores universidades privadas del Perú

Ranking Sunedu 2025: Top 10 de las mejores universidades privadas del Perú

LEER MÁS
¿Es feriado HOY 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

¿Es feriado HOY 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

LEER MÁS
Estas son las 5 mejores universidades públicas del Perú, según ranking de Sunedu 2025

Estas son las 5 mejores universidades públicas del Perú, según ranking de Sunedu 2025

LEER MÁS
La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar “serranos” a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Suspensión de clases en esta región del Perú el miércoles 24 de septiembre: conoce la razón oficial

Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora ocurrió el último sismo registrado en Lima, según el IGP?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota