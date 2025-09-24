La Asociación Nacional de Conductores del Perú anunció que realizará un paro de transportistas los días 27 y 28 de septiembre, en respaldo a la marcha convocada por la 'Generación Z' el último fin de semana, que rechazó la reforma de las AFP, el avance de la delincuencia y la gestión del Gobierno. El gremio pide la instalación de una mesa de trabajo y acciones urgentes frente a la ola de extorsiones y asesinatos que afecta al transporte urbano y a otros sectores.

El presidente de la asociación, Miguel Palomino, explicó que buscan llamar la atención del Estado ante la falta de respuesta a sus demandas de seguridad, luego de los recientes ataques contra choferes de las empresas Vipusa y Santa Catalina en menos de 24 horas. "Trabajamos menos horas, menos días, por miedo. No laboramos como antes porque nos da miedo que en cualquier momento pase, así como el de ayer. Salimos inocentemente a trabajar y no sabemos si la empresa paga o no paga la extorsión. Nosotros somos los blancos y de verdad que estamos muy asustados", señaló en diálogo con La República.

TE RECOMENDAMOS El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Transportistas de empresa Santa Catalina bloquearon zona de acceso a San Juan de Lurigancho tras último atentado

“Nosotros en estos momentos hemos optado por ya tomar decisiones más severas y concretas, ya que las empresas de transporte urbano donde nosotros laboramos actualmente y hasta la fecha no han mostrado ningún interés en entender la vida de sus choferes, de sus trabajadores”, agregó.

Comunicado de la Asociación Nacional de Conductores del Perú.

Conductores anuncian paro de 48 horas y movilización en Lima

Palomino explicó que la paralización busca sumar al mayor número de trabajadores posible y aclaró que no se trata de una medida impuesta, sino de un llamado a la unidad. “Nuestro directorio ha tomado la decisión de no tomarlo como una exigencia, sino más bien como un llamado a la conciencia a todos los conductores, porque la mayoría trabajamos el día a día”, señaló.

Según el gremio, ya existe una importante adhesión a la medida. “Son 499 empresas que laboramos en Lima y a todas estamos enviando el comunicado para que los compañeros puedan participar este 27 y 28. Está confirmado más del 30% de conductores de todas las empresas”, adelantó el dirigente.

Además, confirmaron que habrá una movilización. La concentración principal será en la plaza San Martín el 27 de septiembre a las 4.00 p. m., en el marco del inicio de la paralización de 48 horas.

PUEDES VER: Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiará a los autos colectivos

Mesa de diálogo sin avances

El dirigente recordó que, pese a las reuniones sostenidas con el Gobierno, no se han logrado avances significativos. La última cita se realizó el 1 de septiembre con los titulares del Ministerio del Interior (Mininter), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y algunos gremios de transporte urbano. En esa ocasión, se anunciaron reformas legales, la integración de 3.200 cámaras con inteligencia artificial para control de delitos, la elaboración de un diagnóstico integral sobre la extorsión y el crimen organizado, así como la creación de una mesa técnica intersectorial en coordinación con el MTC. Sin embargo, Palomino afirmó que “todo quedó en nada”.

Asimismo, recalcó que tras una reunión con el presidente del Congreso y la Comisión de Transporte se acordó convocar nuevamente a todos los poderes del Estado para definir un plan técnico de seguridad ciudadana, pero hasta el momento no se ha concretado. “Ya había 11 puntos importantes que se llevó al acuerdo y ninguno de ellos se ha cumplido. Eso quiere decir que a este Congreso no le interesa nada respecto a la seguridad ciudadana”, enfatizó.

Palomino insistió en que la crisis de seguridad es urgente y demandó la instalación de una mesa multisectorial que incluya a todos los poderes del Estado. “Nos están matando todos los días. Asesinan choferes, dejan heridos e inválidos. Y ni siquiera tenemos seguro ni cómo atendernos. No tenemos nada”, concluyó.

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas del Perú, anunció que su gremio realizará una movilización en octubre. Por su parte, Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), precisó que no acatarán el paro de septiembre, ya que están organizando una protesta para los primeros días de octubre junto a comerciantes, mototaxistas, universitarios y otros sectores.