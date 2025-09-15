Los delincuentes también dispararon a una pasajera que se encontraba al interiore de la combi en la avenida Colonial. | Foto: composición LR | difusión

Los delincuentes también dispararon a una pasajera que se encontraba al interiore de la combi en la avenida Colonial. | Foto: composición LR | difusión

Un chofer de combi y un pasajera fueron baleados en la avenida Óscar Benavides cuadra 11, ex avenida Colonial. Este lamentable suceso ocurrió a las 10.10 p. m. del domingo 14 de setiembre, cuando ambos se encontraban en el interior del vehículo de transporte público. Tras el atentado, los ciudadanos fueron trasladados al Hospital Nacional Arzobispo Loayza para que sean atendidos de manera urgente por el personal de salud.

Al lugar, llegaron los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes cercaron la zona e iniciaron las investigaciones del caso. Es así como las autoridades hallaron una carta extorsiva, en donde los delincuentes informaban a la empresa de transportes que se comunique con alias 'Tito', y concluyeron que este ataque estaría vinculado a un caso de extorsión.

Balean a chofer de combi con pasajeros en la avenida Colonial

De acuerdo a la información preliminar, dos sujetos a bordo de una moto lineal habrían disparado en contra del chofer de combi y la pasajera. Luego del hecho, los efectivos policiales y el personal del Ministerio Público encontraron 7 cartuchos de bala e informaron que la pasajera había resultado herida en la pierna izquierda. Sin embargo, aún no han brindado detalles acerca de su estado de salud, ni del chofer.

Asimismo, revelaron las identidades de las personas heridas:

Ronald Mamani Callo, conductor de la combi de la empresa de transporte Etsmarsa , que cubre la ruta Lima- Callao.

, que cubre la ruta Lima- Callao. Daniela Tinoco Chávez, pasajera del vehículo donde ocurrió el atentado.

Alias 'Tito' se atribuye atentado en avenida Colonial

Las autoridades informaron que alias 'Tito' cobraría S/40 por vehículo que transita por la avenida Colonial. Asimismo, indicaron que el delincuente publicó un mensaje de amenaza en sus redes sociales, dirigido a los trabajadores de las empresas de transporte público.

"Señores, acabo de meterle plomo a un chofer y a una cobradora en Gaspar Hernández con la colonial los he dejado graves. No creo que el chofer viva. Son de la empresa Consorcio vía colonial. Por no entender que yo no estoy jugando y que tienen que pagarme si no desean que los deje tirados. Que esto les sirva a los demás de ejemplo. Sus vidas no cuestan S/5. Pónganse en línea conmigo. Atte: Tito", manifestó.

El delincuente apodado 'Tito' se encuentra recluido en el penal de Aucallama. Se trata de Miguel Ángel Marín Mazzetti, detenido en mayo de 2025 como presunto cabecilla de Los Sanguinarios Extorsivos de la Colonial, red criminal dedicada a la extorsión y sicariato. Con un amplio prontuario criminal, el sujeto es también conocido en el mundo del hampa como 'Negro Marín'. Estuvo en disputa con 'El Monstruo' por el control de vehículos y el cobro de cupos en Lima.

Transportistas realizan paro tras ataque de alias 'Tito'

Un grupo de transportistas paralizan sus operaciones y reúnen sus vehículos en plena avenida Colonial. Esta medida la llevan a cabo en protesta contra la extorsión y los actos delictivos de los que son víctimas, además en respuesta al reciente atentado de alias 'Tito' contra una combi de transporte público.

