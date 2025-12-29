HOYSuscripcion LR Focus

Más de 50 personas rescatadas en playas de Lima previo al Año Nuevo: consumo de alcohol entre las principales causas

En 2025, los salvavidas ejecutaron 1.571 acciones de rescate desde Ancón hasta Pucusana. Se recomienda respetar el sistema de banderas y evitar entrar al agua tras ingerir licor.

Desde el 14 de diciembre, la Policía de Salvataje ha llevado a cabo 54 rescates en el litoral limeño, destacando el alto riesgo de emergencias acuáticas en el inicio del verano.
Desde el 14 de diciembre, la Policía de Salvataje ha llevado a cabo 54 rescates en el litoral limeño, destacando el alto riesgo de emergencias acuáticas en el inicio del verano. | composición LR

Desde el 14 de diciembre, la Policía de Salvataje de la PNP ha ejecutado 54 rescates en el litoral limeño, cifra que refleja el alto riesgo de emergencias acuáticas en el inicio de la temporada de verano. Según la Unidad de Salvataje, muchos de estos incidentes están vinculados a la ingesta de alcohol, uno de los factores más recurrentes en las intervenciones.

El balance anual también preocupa: en todo el 2025, los salvavidas realizaron 1.571 rescates en playas de Lima, desde Ancón hasta Pucusana, por lo cual las autoridades enfatizaron la urgencia de reforzar la prevención en los balnearios más concurridos de la capital.

PUEDES VER: Riesgo en el mar: 157 playas fueron declaradas como “no saludables” a nivel nacional por el Minsa

Recomendaciones de las autoridades ante el verano 2026

La Policía de Salvataje reiteró el llamado a respetar el sistema de banderas: verde (mar seguro), amarilla (baño con precaución) y roja (ingreso prohibido).

Además, recomendó no entrar al agua tras consumir alimentos o bebidas alcohólicas y evitar acudir a las playas durante la noche, debido a la escasa visibilidad, condición que dificulta las labores de rescate.

PUEDES VER: Minsa advierte a veraneantes: solo 19 de 73 playas de Lima Metropolitana son aptas y saludables para este verano 2026

Municipios prohíben el alcohol por fiestas de Año Nuevo

La Municipalidad Distrital de La Punta (Callao) ha dispuesto prohibición total de la ingesta licor en los balnearios y malecones del distrito, además de otras restricciones (carpas, pirotecnia) durante la temporada de verano y Año Nuevo.

Asimismo, la Municipalidad de Barranco mantendrá la ordenanza municipal del verano 2025 que declaró intangibles las playas Los Yuyos y Las Sombrillas. Esta acción restringe el ingreso de vendedores ambulantes no autorizados, alimentos, animales y prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas.

