HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'
Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón gana el 'Mundial de Desayunos'      
Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP
Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     Puntos de concentración de las protestas por retiro AFP     
Sociedad

Más de 120 unidades de la empresa Sol de Oro llevan cinco días paralizadas por amenazas de extorsionadores

Transportistas reclaman respaldo urgente, pues sostienen que ni la empresa ni las autoridades han actuado frente a las amenazas que los mantienen paralizados.

Empresa Sol de Oro paraliza sus operaciones por extorsiones. Foto: composición LR
Empresa Sol de Oro paraliza sus operaciones por extorsiones. Foto: composición LR | composición LR

Más de 100 trabajadores de la empresa de transporte Sol de Oro se encuentran paralizados desde hace cinco días debido a las constantes amenazas y extorsiones de una banda criminal que opera en la zona norte de Lima. Esta línea, conocida como la 47, recorre distritos como Los Olivos y Ate, y ha visto interrumpido su servicio, afectando tanto a conductores como a miles de usuarios que dependen de estas unidades para movilizarse a diario.

La situación se agravó luego de que uno de los conductores recibiera un impacto de bala mientras cumplía con su ruta. Tras el ataque, el delincuente le arrebató el celular y accedió a los grupos de WhatsApp de los transportistas, desde donde comenzó a intimidar al resto de choferes. Con esa información, los criminales exigieron dinero bajo amenazas de muerte, lo que generó temor generalizado entre los trabajadores.

TE RECOMENDAMOS

Curwen en La República | La revancha de Phillip Butters vs. Curwen

A partir de ese hecho, la frecuencia de los hostigamientos aumentó y las unidades dejaron de salir a circular. Muchos de los transportistas, que viven del ingreso diario, se quedaron sin su fuente principal de sustento.

PUEDES VER: Extorsionadores suben a mototaxi y encañonan a conductor en SJL: "Ningún tombo los va a proteger"

lr.pe

Transportistas son extorsionadores, pero autoridades no los apoyarían

Los trabajadores afectados aseguran que, en medio de la crisis, no han recibido apoyo ni de las autoridades como la PNP ni de la propia empresa. Uno de los choferes relató que, el último día, apenas tres vehículos intentaron salir por la mañana, pero al poco tiempo regresaron ante el temor de nuevas represalias.

“Nosotros trabajamos del día a día. Si no trabajas, no comes y no hay cómo subsanar más gastos. Estamos ahorcados con esta situación y no podemos hacer nada”, expresó uno de los conductores al medio RPP, quien prefirió mantener su identidad en reserva.

El impacto de esta paralización no solo afecta a los transportistas y sus familias, sino también a los miles de usuarios que dependen de la línea 47 para trasladarse entre distritos. La falta de unidades ha generado malestar y la necesidad de buscar alternativas más costosas o demoradas.

PUEDES VER: Mototaxistas acatarán paro en Lima este 24 octubre por asesinatos y extorsión: "Nos la jugamos"

lr.pe

Exigen garantías y apoyo

Los trabajadores han denunciado que, pese a la gravedad del caso, no han recibido la atención adecuada de la Policía ni de las autoridades competentes. Afirman que continúan expuestos a las bandas delictivas, que los mantienen bajo amenazas constantes.

Pese a ello, algunos choferes adelantaron que, por necesidad, intentarán retomar labores en los próximos días, aun con los riesgos que esto implica. Su decisión refleja la difícil situación que enfrentan: entre el miedo a las represalias y la urgencia económica de llevar sustento a sus hogares.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Extorsionadores suben a mototaxi y encañonan a conductor en SJL: "Ningún tombo los va a proteger"

Extorsionadores suben a mototaxi y encañonan a conductor en SJL: "Ningún tombo los va a proteger"

LEER MÁS
Trujillo: extorsionadores son capturados luego de lanzar explosivo contra vivienda

Trujillo: extorsionadores son capturados luego de lanzar explosivo contra vivienda

LEER MÁS
Extorsionadores exigen cupo a emprendedoras de Carabayllo y amenazan con secuestrar a sus hijos si no cumplen con el pago

Extorsionadores exigen cupo a emprendedoras de Carabayllo y amenazan con secuestrar a sus hijos si no cumplen con el pago

LEER MÁS
Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

Pensión de S/3.300 para maestros jubilados y cesantes del Perú: Congreso aprobó medida pese a que Ejecutivo lo calificó de inviable

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

A solo 2 horas de Lima: este el único distrito del Perú cuyo nombre es la versión peruana de un personaje de Dragon Ball Z

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

Proponen que aumento de pensiones de docentes jubilados y cesantes sea progresivo hasta el 2027

LEER MÁS
Protestas por retiro AFP HOY 13 de septiembre: conoce los puntos de concentración en Lima y regiones

Protestas por retiro AFP HOY 13 de septiembre: conoce los puntos de concentración en Lima y regiones

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa según Seal el 12 y 14 de septiembre: conoce los horarios y zonas afectadas

Corte de luz en Arequipa según Seal el 12 y 14 de septiembre: conoce los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Paciente de 21 años denuncia abuso sexual durante sesión con psicólogo de EsSalud en Madre de Dios

Paciente de 21 años denuncia abuso sexual durante sesión con psicólogo de EsSalud en Madre de Dios

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Sociedad

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Toma de San Marcos HOY: minuto a minuto del tercer día de protestas y la suspensión del examen de admisión 2026

La hazaña de un padre que rescató a su hija de una red de prostitución

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota