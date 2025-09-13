Más de 120 unidades de la empresa Sol de Oro llevan cinco días paralizadas por amenazas de extorsionadores

Más de 100 trabajadores de la empresa de transporte Sol de Oro se encuentran paralizados desde hace cinco días debido a las constantes amenazas y extorsiones de una banda criminal que opera en la zona norte de Lima. Esta línea, conocida como la 47, recorre distritos como Los Olivos y Ate, y ha visto interrumpido su servicio, afectando tanto a conductores como a miles de usuarios que dependen de estas unidades para movilizarse a diario.

La situación se agravó luego de que uno de los conductores recibiera un impacto de bala mientras cumplía con su ruta. Tras el ataque, el delincuente le arrebató el celular y accedió a los grupos de WhatsApp de los transportistas, desde donde comenzó a intimidar al resto de choferes. Con esa información, los criminales exigieron dinero bajo amenazas de muerte, lo que generó temor generalizado entre los trabajadores.

A partir de ese hecho, la frecuencia de los hostigamientos aumentó y las unidades dejaron de salir a circular. Muchos de los transportistas, que viven del ingreso diario, se quedaron sin su fuente principal de sustento.

Transportistas son extorsionadores, pero autoridades no los apoyarían

Los trabajadores afectados aseguran que, en medio de la crisis, no han recibido apoyo ni de las autoridades como la PNP ni de la propia empresa. Uno de los choferes relató que, el último día, apenas tres vehículos intentaron salir por la mañana, pero al poco tiempo regresaron ante el temor de nuevas represalias.

“Nosotros trabajamos del día a día. Si no trabajas, no comes y no hay cómo subsanar más gastos. Estamos ahorcados con esta situación y no podemos hacer nada”, expresó uno de los conductores al medio RPP, quien prefirió mantener su identidad en reserva.

El impacto de esta paralización no solo afecta a los transportistas y sus familias, sino también a los miles de usuarios que dependen de la línea 47 para trasladarse entre distritos. La falta de unidades ha generado malestar y la necesidad de buscar alternativas más costosas o demoradas.

Exigen garantías y apoyo

Los trabajadores han denunciado que, pese a la gravedad del caso, no han recibido la atención adecuada de la Policía ni de las autoridades competentes. Afirman que continúan expuestos a las bandas delictivas, que los mantienen bajo amenazas constantes.

Pese a ello, algunos choferes adelantaron que, por necesidad, intentarán retomar labores en los próximos días, aun con los riesgos que esto implica. Su decisión refleja la difícil situación que enfrentan: entre el miedo a las represalias y la urgencia económica de llevar sustento a sus hogares.

