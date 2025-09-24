HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Sociedad

Corredor Morado advierte que puentes aéreos de López Aliaga en SJL solo beneficiará a los autos colectivos

El vocero de los concesionarios, Gerardo Hermoza, denunció que no se prioriza al transporte público sino al privado. Denunció una serie de deficiencias y pidió acciones a la Fiscalía y la Contraloría.

Otro problema que genera el alcalde López Aliaga.
Otro problema que genera el alcalde López Aliaga.

“Obras debidamente sustentadas, sí; improvisación, no”. Con este lema, las empresas concesionarias del Corredor Morado denunciaron que los puentes aéreos que el alcalde Rafael López Aliaga pretender imponer en las avenidas Wiesse y Próceres de Independencia, en San Juan de Lurigancho (SJL), solo beneficiarán al transporte privado y a los autos colectivos, perjudicando seriamente a sus buses y a las más de 2.000 unidades de transporte público que operan por esas principales vías.

“Con esas vías aéreas se le da prioridad al auto sobre el transporte masivo y se elimina los carriles exclusivos (‘solo bus’) que diferencia al transporte público sobre el privado. Lo más preocupante es que este proyecto involucra un contrato de casi 500 millones de soles y cuya información técnica y diseño presentado y revisado por los operadores cuenta con serias deficiencias”, advirtió el representante del Corredor Morado, Gerardo Hermoza, a La República.

TE RECOMENDAMOS

El caso SANTIVÁÑEZ y el mundo DIPLOMÁTICO | Sin Guion con Rosa María Palacios

PUEDES VER: Vía Expresa Sur: Emape reconoce que Rafael López Aliaga inauguró una obra que aún no está terminada

lr.pe

El empresario denunció que, para los puentes aéreos en SJL, no se ha realizado un estudio para saber cuántas personas utilizan el transporte público sobre el privado para determinar la preferencia del uso de la vía. “Tampoco se ha determinado la capacidad que oferta el transporte informal; sobre todo los autos colectivos que serán los principales beneficiados con la obra”, señaló indignado.

Hermoza lamentó que los puentes aéreos de López Aliaga no contemplen la operación del transporte masivo porque será enviado al carril auxiliar donde transitan autos, mototaxis y otras unidades informales de la zona. “Existen contradicciones en la propia información de la memoria descriptiva de la obra realizada por la Municipalidad de Lima”, agregó.

A estos problemas, el representante del Corredor Morado sumó los problemas que han alertado desde hace dos años en SJL, como el deplorable estado de las avenidas Wiesse y Próceres de la Independencia, la nula fiscalización de los autos colectivos que invaden el carril exclusivo para el transporte público y la pésima gestión de los semáforos.

“Convocamos a la Fiscalía de Prevención de Delito y a la Contraloría para que con nuestro personal se realice un levantamiento de información y que se determine si son necesarios o no estos puentes”, expresó Hermoza, quien adelantó que se presentarán denuncias civiles y penales contra los funcionarios municipales involucrados.

Proyecto beneficia a autos

Aldo Facho Dede, cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas, lamentó que se sigan promoviendo, de forma aislada, proyectos de infraestructura que implican millonarias inversiones.

Consideró que con los puentes elevados se está promoviendo el uso de autos privados, lo que generará que solo se trasladen los cuellos de botella a otros puntos. “Ya quedó demostrado con el óvalo Monitor y el bypass 28 de Julio. Estos son solo parches que no priorizan al transporte masivo”, consideró

En eso coincidió Luis Quispe Candia, director de la ONG Luz Ámbar. “Sería un gran error instalar estos puentes elevados pensando solo en el transporte privado. Lima debe coordinar con la ATU para aprovechar que pasan por allí servicios expresos de los corredores Morado y Rojo. La prioridad debe ser el transporte público”, exhortó.

Notas relacionadas
Doce peruanos ya han sido evacuados desde Israel a una zona segura de Egipto, según Cancillería

Doce peruanos ya han sido evacuados desde Israel a una zona segura de Egipto, según Cancillería

LEER MÁS
Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

Nueva Sunedu ha licenciado a seis universidades denegadas tras la contrarreforma del Congreso

LEER MÁS
Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

Elecciones 2026: el Partido Verde tiene un enfoque ecologista y busca replantear el modelo económico

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estas son las 5 mejores universidades públicas del Perú, según ranking de Sunedu 2025

Estas son las 5 mejores universidades públicas del Perú, según ranking de Sunedu 2025

LEER MÁS
¿Es feriado HOY 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

¿Es feriado HOY 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

LEER MÁS
Fiscalía abre investigación contra sujeto que secuestró a niña de SJL tras su captura en Ate: padre de menor exige cadena perpetua

Fiscalía abre investigación contra sujeto que secuestró a niña de SJL tras su captura en Ate: padre de menor exige cadena perpetua

LEER MÁS
Ranking Sunedu 2025: Top 10 de las mejores universidades privadas del Perú

Ranking Sunedu 2025: Top 10 de las mejores universidades privadas del Perú

LEER MÁS
La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

LEER MÁS
Corte de agua en Arequipa el 25 de septiembre: Sedapar anuncia horarios y distritos afectados

Corte de agua en Arequipa el 25 de septiembre: Sedapar anuncia horarios y distritos afectados

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar “serranos” a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Suspensión de clases en esta región del Perú el miércoles 24 de septiembre: conoce la razón oficial

Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora ocurrió el último sismo registrado en Lima, según el IGP?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota