De acuerdo con el presidente del IGP, sismos de magnitud 6,0 no liberan la suficiente energía para evitar un terremoto. | Composición LR | Sergio Verde

El recuento de movimientos telúricos en diciembre llegó a 46. Además, en lo que va del 2025, el total de temblores asciende a 832 en todo el territorio peruano, según informó Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú. No obstante, estos movimientos no han liberado la energía suficiente para evitar un evento sísmico de grandes proporciones.

En referencia a los continuos temblores, Tavera explicó que "el Perú es un país sísmico y que lo más extraño que pueda ocurrir es que no haya movimientos telúricos". Asimismo, Lima, Ica y Áncash presentan mayor vulnerabilidad debido a su cercanía con el litoral, donde se encuentra el Cinturón de Fuego del Pacífico.

Perú es uno de los países con mayor actividad sísmica

En menos de 24 horas se reportaron cinco sismos de magnitudes 3,5; 4,0; 4,1; 4,3 y 6,0 en el Callao, Lima y Áncash. Esta última región registró el movimiento telúrico más intenso, el cual ocasionó daños en viviendas, hospitales y negocios.

La seguidilla de sismos se debe, en gran parte, a la ubicación del Perú en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se concentra más del 80 % de los terremotos globales. Esto ocurre debido a la colisión de la placa del Pacífico con la placa de Nazca, según explicó Tavera.

Esta región geodinámica abarca zonas como los Andes, la costa oeste de México y Estados Unidos, Japón y Taiwán. Además, destaca por ser el lugar con mayor actividad volcánica del planeta. De acuerdo con Tavera, la principal fuente de actividad sísmica en el Perú es el choque entre las placas de Nazca y del Pacífico.

Dicho fenómeno ocurre cuando la placa oceánica se introduce por debajo de la continental, lo cual genera fricción y acumulación de energía que, posteriormente, se libera en forma de sismos. Por ello, cuanto mayor es el área de fricción entre las placas, mayor será la magnitud del movimiento telúrico.

"Las placas están frente a la zona costera. Por ello, el mayor número de sismos siempre ocurrirá allí, mientras que el menor número será en el interior del continente", sostuvo el presidente del IGP. El choque de las placas no solo genera actividad telúrica, sino que también provoca deformaciones en el continente. Estas deformaciones reactivan fallas tectónicas que, a su vez, contribuyen a nuevos reportes de sismos.

La liberación de energía no es suficiente

Pese a los continuos temblores, Hernando Tavera advierte que “los sismos de magnitud 4,0; 5,0 y 6,0 no liberan la energía suficiente para evitar un terremoto o evento sísmico de mayor magnitud”, como un movimiento telúrico a partir de 7,0.

De acuerdo con Tavera, si se toma un sismo de magnitud 5,0 como unidad, uno de magnitud 6,0 generaría 30 veces más energía. En el caso de un sismo de 7,0, la energía sería 900 veces mayor. Para uno de magnitud 8,0, se trataría de 27.000 veces más energía, y para un sismo de 9,0, serían 810.000 veces más.

Por otro lado, el presidente del IGP precisó que la intensidad del evento está asociada al área de ruptura, la cual suele ser de gran envergadura en los sismos de alta magnitud. En ese sentido, recordó que el terremoto de 2001 en Arequipa tuvo una magnitud de 8,4 y provocó una ruptura de 350 kilómetros cerca de la costa. Asimismo, el terremoto de 7,9 en Pisco, ocurrido en 2007, causó una ruptura de 270 kilómetros. En cambio, explicó que el movimiento telúrico de magnitud 6,0 registrado en Chimbote presentó una ruptura “de apenas centímetros”.

“Mientras las placas tectónicas sigan desplazándose, siempre habrá energía acumulada”, señaló Tavera. Finalmente, explicó que los sismos de menor magnitud son más frecuentes porque presentan áreas de ruptura reducidas, mientras que los de grandes proporciones requieren muchos más años para producirse debido a sus dimensiones. Por ello, al ser un país sísmico, un eventual terremoto es inevitable. “Es como Lima, donde siempre hay accidentes y es frecuente que colisionen dos autos (sismo de menor magnitud), pero eso no implica que, en algún momento, no ocurra una colisión entre dos camiones (evento de mayor magnitud)”, concluyó.

