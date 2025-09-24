HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Transportistas de empresa Santa Catalina bloquean inmediaciones del Óvalo Zárate, en SJL, tras último atentado contar chofer

Transportistas de empresa Santa Catalina realizan una caravana en San Juan de Lurigancho tras el último atentado contra una de sus unidades, en el que el chofer salvó de morir de milagro. Además, se sumarían a la marcha convocada para los días 27 y 28 de septiembre.

Transportistas de la empresa Santa Catalina paralizan actividades en San Juan de Lurigancho para protestar contra las extorsiones que afectan al sector y al país.
Transportistas de la empresa Santa Catalina paralizan actividades en San Juan de Lurigancho para protestar contra las extorsiones que afectan al sector y al país. | URPI | Francisco Erazo

Este miércoles 24 de septiembre, transportistas de la empresa Santa Catalina se reunieron en la zona del Óvalo Zárate, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), para protestar contra la ola de extorsiones que atraviesa el sector y el país entero. Los trabajadores paralizaron sus actividades debido al atentado en la madrugada hacia Marco Antonio Huamán Cosco, conductor de la línea C, quien se encuentra hospitalizado, pero estable, ya que la bala le habría rozado el estomágo.

La zona no pudo ser transitada por aproximadamente dos horas debido al bloqueo con unidades de buses, que abarcaba casi dos cuadras. Otras empresas, como la unidad de transportes Huáscar, se unieron a la caravana en muestra de solidaridad. Esta sería la quinta vez que la empresa recibe un ataque hacia sus transportistas. Recientemente, otro conductor recibió un tiro en la mejilla. En menos de siete días, este es el segundo atentado que registran. Los delincuentes dejaron una nota extorsiva, firmada por la banda criminal Los Injertos de San Juan de Lurigancho, que ya atacaron previamente.

Transportistas piden acciones de las autoridades

En conversación con La República, uno de los dirigentes de la empresa, Américo Ramos, indicó: ''No se puede negar lo que está pasando. Es una medida de protesta pacífica. Pedimos un diálogo con las autoridades para que tengan conocimiento de lo que pasa''. Ramos pidió que haya más presencia policial, debido a que ''la extorsión se está extendiendo'' y que la ruta resulta peligrosa.

También mencionó que solo buscan la seguridad de sus transportistas, y que, de unirse a la marcha convocada para el 27 y 28 de septiembre, no quieren ''politizar'' sus demandas. Se reportó que policías estaban aplicando papeletas a algunos buses.

A las 10:00 a.m., el panorama era de bloqueo, lo que impedía el paso de vehículos particulares y otros buses, específicamente en la entrada de la av. Próceres de la Independencia. Los vecinos de la zona mostraron su apoyo a la protesta.

Así quedó el bus tras el ataque en la madrugada.

Así quedó el bus tras el ataque en la madrugada.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 265 8783
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)

