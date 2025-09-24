Balean a chofer de la empresa Santa Catalina en SJL: empresa suspende operaciones tras ataque

Un nuevo ataque armado contra el transporte público se registró la noche del lunes en San Juan de Lurigancho, cuando delincuentes interceptaron a un bus de la empresa de transportes Santa Catalina, de la línea C, y abrieron fuego contra su conductor, quien resultó herido y fue trasladado de emergencia a un hospital de la zona. Tras lo ocurrido, la empresa decidió suspender sus operaciones en señal de protesta y solidaridad con el trabajador afectado.

Nota en desarrollo...