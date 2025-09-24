Balean a chofer de la empresa Santa Catalina en SJL: empresa suspende operaciones tras ataque
El conductor fue sorprendido por sicarios cuando se encontraba en la cola de un grifo para abastecer de combustible. Tras el ataque, dejaron un manuscrito extorsivo a nombre de Los Injertos de SJL.
Un nuevo ataque armado contra el transporte público se registró la noche del lunes en San Juan de Lurigancho, cuando delincuentes interceptaron a un bus de la empresa de transportes Santa Catalina, de la línea C, y abrieron fuego contra su conductor, quien resultó herido y fue trasladado de emergencia a un hospital de la zona. Tras lo ocurrido, la empresa decidió suspender sus operaciones en señal de protesta y solidaridad con el trabajador afectado.
