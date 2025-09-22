HOYSuscripcion LR Focus

Chofer de bus de la empresa Vipusa lucha por su vida tras ser baleado en Villa El Salvador

El cobrador de la unidad señaló que el ataque se produjo cuando el bus se estacionó para dejar pasajeros. La Policía investiga de un posible caso de extorsión.

Delincuentes atacan a balazos a bus de empresa Vipusa en VES.

La ola de inseguridad no da tregua en Lima. La noche del lunes 22 de septiembre, un bus de la empresa de transportes Vipusa fue atacado a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Según información preliminar, el hecho ocurrió en la avenida Mateo Pumacahua, a la altura del paradero Lubricante y muy cerca al parque Huayna Cápac, en Villa El Salvador. Producto del atentado, el chofer de la unidad recibió cuatro disparos y fue trasladado de emergencia al Hospital de Villa El Salvador, donde su estado es reportado como grave.

Nota en desarrollo...

