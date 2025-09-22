Chofer de bus de la empresa Vipusa lucha por su vida tras ser baleado en Villa El Salvador

La ola de inseguridad no da tregua en Lima. La noche del lunes 22 de septiembre, un bus de la empresa de transportes Vipusa fue atacado a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Según información preliminar, el hecho ocurrió en la avenida Mateo Pumacahua, a la altura del paradero Lubricante y muy cerca al parque Huayna Cápac, en Villa El Salvador. Producto del atentado, el chofer de la unidad recibió cuatro disparos y fue trasladado de emergencia al Hospital de Villa El Salvador, donde su estado es reportado como grave.

