Colectivos se unirán en Plaza San Martín por la segunda jornada de manifestaciones contra Boluarte y el Congreso. Foto: Silvana Quiñónez & Royce Rodríguez / URPI-LR

La segunda jornada de protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso se desarrollará este domingo 21 de septiembre en Lima, con concentración principal en la Plaza San Martín. Jóvenes, gremios y organizaciones sociales convocaron la movilización como continuidad de la primera jornada, marcada por enfrentamientos, cierre de calles y represión policial con bombas lacrimógenas y disparos de perdigones que dejaron heridos, entre ellos periodistas.