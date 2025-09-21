HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Marcha de la Generación Z EN VIVO: continúa jornada de protestas convocada por jóvenes en contra de Boluarte y Congreso

Las protestas continúan en esta segunda jornada de manifestaciones en el Centro de Lima, luego de que la primera jornada se desarrollara con enfrentamientos, uso de perdigones, bombas lacrimógenas y fuerte represión por parte de la PNP.

Colectivos se unirán en Plaza San Martín por la segunda jornada de manifestaciones contra Boluarte y el Congreso. Foto: Silvana Quiñónez & Royce Rodríguez / URPI-LR
Colectivos se unirán en Plaza San Martín por la segunda jornada de manifestaciones contra Boluarte y el Congreso. Foto: Silvana Quiñónez & Royce Rodríguez / URPI-LR

La segunda jornada de protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso se desarrollará este domingo 21 de septiembre en Lima, con concentración principal en la Plaza San Martín. Jóvenes, gremios y organizaciones sociales convocaron la movilización como continuidad de la primera jornada, marcada por enfrentamientos, cierre de calles y represión policial con bombas lacrimógenas y disparos de perdigones que dejaron heridos, entre ellos periodistas.

