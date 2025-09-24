Los pacientes del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen, uno de los principales centros de EsSalud en Lima, llegan a esperar hasta 72 horas para recibir atención especializada en el área de emergencias. La Contraloría General de la República inició una visita inopinada para verificar la operatividad del servicio, tras recibir quejas por la demora en la atención.

Aunque las emergencias deben brindar atención las 24 horas del día, los 365 días del año, en el primer día del operativo se registró la llegada de unos 200 pacientes, superando la capacidad instalada de camas y provocando que muchos permanezcan en pasillos a la espera de ser atendidos.

Contraloría detecta largas esperas en emergencias del Hospital Almenara

El servicio de emergencia de los hospitales debe contar con equipos, material médico, insumos y fármacos, además de personal médico especializado y asistencial. Durante el operativo, se registró que el servicio de emergencias del Hospital Almenara superaba su capacidad, con pacientes ocupando pasillos en camillas o sillas de ruedas mientras esperaban ser atendidos en triaje o disponer de una cama, un proceso que puede extenderse hasta 72 horas.

Para el control, se desplegó un equipo de diez auditores gubernamentales, entre médicos, ingenieros electrónicos, ingenieros civiles y contadores públicos, quienes además de verificar la atención a los pacientes evaluaron las condiciones de la infraestructura, el equipamiento biomédico y la gestión de productos farmacéuticos, incluyendo el abastecimiento y stock de medicamentos.

Con la información recabada, la Contraloría General emitirá en los próximos días un informe dirigido a la presidencia ejecutiva de EsSalud, en el que se detallarán las situaciones adversas detectadas en el proceso de atención en emergencias, con el objetivo de que la entidad adopte medidas para mejorar la calidad y oportunidad de los servicios de salud, generando así valor público.

EsSalud asegura reprogramación de citas tras huelga

La Dra. Susana López, vocera de la Red Almenara de EsSalud, explicó que se realizaron inspecciones a las instalaciones para evaluar la atención a los asegurados, el funcionamiento de la farmacia y el estado de los equipos médicos. “Hemos levantado las observaciones que la Contraloría realizó el año pasado y pondremos todo el énfasis posible para atender las que nos comunique ahora”, aseguró.

Además, atribuyó la cancelación de citas a la reciente huelga de trabajadores y afirmó que las nuevas citas se gestionarán con celeridad: “Tras el fin de la huelga, estamos trabajando intensamente para reprogramar las citas que no se cubrieron durante la paralización, garantizando la atención a todos los asegurados”. También precisó que el personal que participó en la protesta recuperará las horas no trabajadas hasta diciembre de este año.

Huelga de trabajadores de EsSalud culmina tras 14 días

Tras 14 días de huelga a nivel nacional, los principales gremios de EsSalud levantaron la medida luego de lograr avances significativos en condiciones laborales, incremento presupuestal y negociaciones colectivas. Los acuerdos se alcanzaron tras reuniones con representantes del Ejecutivo y directivos de EsSalud, además de una Asamblea Nacional Extraordinaria, lo que permitirá retomar la atención en los 144 hospitales del país.

El movimiento sindical, que reunió a 11 gremios y más de 60.000 trabajadores, aseguró que durante la paralización las áreas críticas y de emergencia continuaron funcionando con personal de turno. Paola Toledo, presidenta del Comité de Lucha y secretaria de Organización del SINESS, resaltó que uno de los temas más sensibles fueron la tercerización de servicios críticos, como tomografías y resonancias, y las denuncias de compras irregulares de insumos médicos.