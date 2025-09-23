HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

EsSalud levanta huelga nacional tras 14 días de movilizaciones: gremios alcanzan acuerdos clave con autoridades

Tras intensas jornadas de protesta y negociación, más de 60.000 trabajadores de EsSalud pusieron fin a la huelga nacional indefinida que empezó este 9 de septiembre, luego de una reunión con las autoridades en el Ministerio de Trabajo.

Gremios llegan a acuerdo y suspenden huelga de EsSalud luego de 14 días
Gremios llegan a acuerdo y suspenden huelga de EsSalud luego de 14 días | Composición LR | John Reyes/La República

Luego de 14 días de paralización a nivel nacional, los principales gremios de EsSalud han decidido levantar la huelga nacional indefinida este martes 23 de septiembre. Según indicaron en sus páginas oficiales, esta decisión fue tomada tras lograr avances sustanciales en materia de condiciones laborales, incremento presupuestal y en una negociación colectiva.

Los gremios indicaron que estos acuerdos se alcanzaron tras reuniones con representantes del Ejecutivo y directivos de EsSalud y luego de una Asamblea Nacional Extraordinaria. Según indicaron en un anuncio oficial, ambas partes lograron alcanzar acuerdos sustanciales que permitirán retomar la atención en los 144 hospitales de EsSalud a nivel nacional.

Gremios anunciaro fin de la huelga de EsSalud. Foto: Sinamssop

Gremios anunciaro fin de la huelga de EsSalud. Foto: Sinamssop

Demandas por autonomía, derechos laborales y lucha anticorrupción

Durante los 14 días de huelga, gremios de EsSalud reclamaron principalmente la defensa de la autonomía de la institución frente a medidas del Ejecutivo, como el Decreto Legislativo 1666, que fue percibido como una amenaza al autogobierno de la seguridad social. Además, exigieron el respeto a convenios colectivos vigentes y mejoras urgentes en infraestructura, equipamiento y condiciones de trabajo.

La presidenta del Comité de Lucha y Secretaria de Organización del SINESS, Paola Toledo, destacó que uno de los puntos más sensibles fue la tercerización de servicios críticos, como tomografías y resonancias, así como denuncias de compras irregulares de insumos médicos. "(insertar cita de lo que diga el pronunciamiento cuando lo lancen)".

Una huelga nacional con respaldo de 11 gremios y más de 60.000 trabajadores

La huelga nacional tuvo un impacto significativo en la atención médica, con suspensión de consultas externas, actividades académicas y protestas masivas en distintas regiones del país. En Lima, la marcha principal partió desde el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), en Jesús María, y recorrió importantes avenidas, como Salaverry, hasta llegar a la sede central de EsSalud.

El movimiento sindical logró reunir a 11 gremios de salud y a más de 60.000 trabajadores en los 144 hospitales de EsSalud a nivel nacional. A pesar de la paralización, las áreas críticas y de emergencia continuaron funcionando con personal de turno, para no afectar la atención a los más de 13 millones de asegurados.

¿A qué acuerdos llegaron?

Desde EsSalud, se confirmó que los gremios aceptaron una propuesta que incluye incentivos por desempeño laboral a partir del 2026, así como otros compromisos orientados a mejorar la calidad del servicio y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. La aceptación gremial de esta propuesta y la firma del acta correspondiente pusieron fin a la paralización iniciada el 9 de septiembre. Además, informaron que esta resolución fue posible gracias a un proceso de diálogo que, aunque inicialmente fue complejo, finalmente mostró resultados concretos.

Ambas partes destacaron su voluntad de continuar el diálogo y subrayando su compromiso con la salud pública y el fortalecimiento de la institución. Por su parte, los gremios resaltaron que se mantendrán en estado de alerta permanente hasta que se cumplan los acuerdos en los plazos establecidos.

Levantan huelga de EsSalud tras 14 dias de movilzaciones. Foto: EsSalud

Levantan huelga de EsSalud tras 14 dias de movilzaciones. Foto: EsSalud

