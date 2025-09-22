HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Pasajeros del Metropolitano estarían en riesgo por falta de mantenimiento en terminales y estaciones, según informe de Contraloría

Las inspecciones revelan problemas estructurales y de seguridad en estaciones como Naranjal, Central y Matellini, con fallas que podrían hacer que los viajes diarios sean riesgosos.

Un informe de la Contraloría General reveló graves deficiencias en el mantenimiento del Metropolitano en Lima, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios.
Un informe de la Contraloría General reveló graves deficiencias en el mantenimiento del Metropolitano en Lima, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios.

Cada día, cientos de miles de limeños confían en los buses del Metropolitano para llegar a tiempo a sus trabajos, clases o citas médicas. Pero un reciente informe de la Contraloría General de la República ha encendido las alarmas: estaciones, terminales y el patio de maniobras presentan deficiencias de mantenimiento que comprometen la seguridad de los usuarios y la calidad del servicio.

El documento, difundido el 16 de septiembre tras una visita de control realizada a inicios de mes, revelan problemas estructurales, eléctricos y de seguridad en puntos claves del corredor. Puertas inoperativas, extintores vencidos, señalización deteriorada y barreras corroídas son solo algunas de las fallas encontradas en estaciones como Naranjal, Central, Angamos y Matellini. Para los pasajeros, la experiencia diaria podría convertirse no solo en incómoda, sino en riesgosa.

La Contraloría compartió los principales hallazgos del informe en su cuenta de X este lunes, y también emitió un pronunciamiento que indica: ''Los resultados del informe han sido comunicados a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), que deberá adoptar medidas correctivas urgentes dentro de sus competencias y atribuciones, en salvaguarda de los miles de ciudadanos que diariamente utilizan el servicio''.

La Contraloría compartió los principales resultados de su informe este lunes.

La Contraloría compartió los principales resultados de su informe este lunes.

¿Qué dice el informe de la Contraloría?

El informe (N.º 006-2025-OCI/6402-SVC) detalla que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) no ha cumplido con sus responsabilidades de conservación en el Corredor Segregado de Alta Capacidad (COSAC I). La falta de mantenimiento abarca desde instalaciones sanitarias y eléctricas hasta estructuras metálicas con corrosión, lo que aumenta el riesgo de deterioro y afecta su durabilidad.

Asimismo, se detectaron deficiencias en seguridad y señalización que incrementan la probabilidad de accidentes y dificultan la orientación de los usuarios. Las limitaciones para personas con discapacidad son otro punto crítico, ya que la señalización de accesibilidad no cumple normas técnicas. Además, en el patio taller norte se halló que la red de agua contra incendios no funciona y que los extintores están vencidos, lo que viola el Reglamento Nacional de Edificaciones y pone en riesgo a trabajadores y pasajeros.

Infografía realizada por la Contraloría sobre el Metropolitano.

Infografía realizada por la Contraloría sobre el Metropolitano.

¿Qué estaciones y terminales del Metropolitano se inspeccionaron?

Las inspecciones abarcaron estaciones y terminales como:

  • Estación Tomás Valle
  • Estación Colmena
  • Estación Central
  • Estación Angamos
  • Estación Canaval y Moreyra
  • Terminal Naranjal
  • Terminal Matellini
  • Patio taller norte

En el Terminal Naranjal, por ejemplo, se observaron techos deteriorados, barandas inestables y fisuras en escaleras. En la Estación Central, las puertas automáticas de vidrio no funcionaban, varias luces estaban apagadas y se detectó la ausencia de extintores y fallas en las cámaras de videovigilancia. En el Terminal Matellini, se encontraron estructuras oxidadas, puertas de vidrio inoperativas y luces que no funcionan.

La Contraloría advirtió que estas fallas, de no corregirse, afectarían la seguridad de miles de usuarios que a diario transitan por estas estaciones y terminales, además de incumplir con las obligaciones contractuales y normativas de la ATU. También se concluyó que corresponde a la ATU adoptar medidas inmediatas. Sin embargo, aún no se conoce un cronograma de acciones correctivas. Mientras tanto, los pasajeros continúan usando un sistema que presentaría un peligroso desgaste.

La República se contactó con ATU para conocer su posición y las acciones que tomarán para subsanar las observaciones de la Contraloría. Sin embargo, el área de prensa de la entidad manifestó que aún se está ''recabando información al respecto''.

