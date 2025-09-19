Contraloría detecta deficiencias en gestión del transporte turístico hacia Machu Picchu

El transporte hacia Machu Picchu está afectado por una deficiente gestión municipal. Foto: Consettur | Contraloría | Machu Picchu | CGR | Urubamba

El transporte hacia Machu Picchu está afectado por una deficiente gestión municipal. Foto: Consettur | Contraloría | Machu Picchu | CGR | Urubamba

El plan de contingencia que aprobó la municipalidad provincial de Urubamba contiene una serie de anomalías que comprometen la continuidad y calidad del transporte turístico hacia el santuario histórico de Machu Picchu, advierte un informe de la Contraloría.

Después de un frustrado proceso de licitación para la concesión del servicio de transporte, luego de concluir el contrato con la empresa Consettur Machu Picchu, el municipio de Urubamba recurrió a la figura de desabastecimiento y adjudicó la buena pro directamente a la compañía Inversiones Sumac Ayllu San Antonio de Torontoy.

Los auditores encontraron que el municipio urubambino dispuso la ejecución de un plan de contingencia para dicho servicio de transporte, desprovisto de actividades operativas esenciales, como la forma de venta de boletos y los mecanismos de fiscalización, de acuerdo al reporte de la Contraloría.

Aunque se proyectó que los pasajes se venderán en boleterías físicas en Machu Picchu Pueblo y en la plataforma virtual de la municipalidad, no se precisó cómo se fijaron los montos diferenciados ni qué entidad resguardará el dinero acopiado.

“No detalla cómo se ha calculado los montos de la tarifa ni tampoco cómo implementará y operará la Municipalidad Provincial de Urubamba el cobro de dichas tarifas; ni cómo la municipalidad realizará dicha recaudación y custodia”,

“Por otro lado, no se menciona la forma y modo como se hará efectiva la venta de boletos, hecho que constituye una afectación al servicio”, precisa el informe.

Por si fuera poco, el equipo de la Contraloría verificó que, pese a haber vencido el contrato la empresa Consettur Machu Picchu siguió operando el 11 de septiembre de este año sin autorización formal. Ese día se registró el desplazamiento de 20 buses en la ruta Machu Picchu Pueblo-Santuario, mientras que ninguna unidad de la nueva concesionaria, Inversiones Sumac Ayllu San Antonio de Torontoy se encontraba en lugar.

El hallazgo evidenció un desfase entre la contratación directa de la municipalidad y la prestación real del servicio turístico.

Además, se verificó que la empresa ganadora -Inversiones Sumac Ayllu San Antonio de Torontoy- había ofrecido cubrir la ruta con 18 buses, un número menor a las 24 unidades que actualmente atienden la demanda en la zona.