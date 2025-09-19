HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana
Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     Manuel Barreto será el nuevo DT de la selección peruana     
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP
Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     Congreso firmó norma para autorizar liberación de AFP     
Política

Contraloría detecta deficiencias en gestión del transporte turístico hacia Machu Picchu

La Municipalidad Provincial de Urubamba contrató sin licitación a una empresa para que cubra el servicio, pero esta no cuenta con el número de buses requeridos. Los auditores también detectaron deficiencias en la venta de boletos y en la recaudación y fiscalización del dinero acopiado.

El transporte hacia Machu Picchu está afectado por una deficiente gestión municipal. Foto: Consettur
El transporte hacia Machu Picchu está afectado por una deficiente gestión municipal. Foto: Consettur | Contraloría | Machu Picchu | CGR | Urubamba

El plan de contingencia que aprobó la municipalidad provincial de Urubamba contiene una serie de anomalías que comprometen la continuidad y calidad del transporte turístico hacia el santuario histórico de Machu Picchu, advierte un informe de la Contraloría.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Después de un frustrado proceso de licitación para la concesión del servicio de transporte, luego de concluir el contrato con la empresa Consettur Machu Picchu, el municipio de Urubamba recurrió a la figura de desabastecimiento y adjudicó la buena pro directamente a la compañía Inversiones Sumac Ayllu San Antonio de Torontoy.

TE RECOMENDAMOS

FISCAL pide ilegalidad de FUERZA POPULAR y JUICIOS anulados | Sin Guion con Rosa María Palacios

Los auditores encontraron que el municipio urubambino dispuso la ejecución de un plan de contingencia para dicho servicio de transporte, desprovisto de actividades operativas esenciales, como la forma de venta de boletos y los mecanismos de fiscalización, de acuerdo al reporte de la Contraloría.

PUEDES VER: Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

lr.pe

Aunque se proyectó que los pasajes se venderán en boleterías físicas en Machu Picchu Pueblo y en la plataforma virtual de la municipalidad, no se precisó cómo se fijaron los montos diferenciados ni qué entidad resguardará el dinero acopiado.

“No detalla cómo se ha calculado los montos de la tarifa ni tampoco cómo implementará y operará la Municipalidad Provincial de Urubamba el cobro de dichas tarifas; ni cómo la municipalidad realizará dicha recaudación y custodia”,

“Por otro lado, no se menciona la forma y modo como se hará efectiva la venta de boletos, hecho que constituye una afectación al servicio”, precisa el informe.

Por si fuera poco, el equipo de la Contraloría verificó que, pese a haber vencido el contrato la empresa Consettur Machu Picchu siguió operando el 11 de septiembre de este año sin autorización formal. Ese día se registró el desplazamiento de 20 buses en la ruta Machu Picchu Pueblo-Santuario, mientras que ninguna unidad de la nueva concesionaria, Inversiones Sumac Ayllu San Antonio de Torontoy se encontraba en lugar.

El hallazgo evidenció un desfase entre la contratación directa de la municipalidad y la prestación real del servicio turístico.

Además, se verificó que la empresa ganadora -Inversiones Sumac Ayllu San Antonio de Torontoy- había ofrecido cubrir la ruta con 18 buses, un número menor a las 24 unidades que actualmente atienden la demanda en la zona.

Notas relacionadas
Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

LEER MÁS
Pretenden reactivar formalización de pescadores artesanales con proceso que cerró hace 2 años

Pretenden reactivar formalización de pescadores artesanales con proceso que cerró hace 2 años

LEER MÁS
Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

LEER MÁS
Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

Fanny Montellanos: perfil y hoja de vida de la nueva ministra de Inclusión y Desarrollo Social

LEER MÁS
Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

Elecciones en Perú: ¿cuándo se celebrarán los comicios generales de abril 2026?

LEER MÁS
¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

¿Quién es José Jerí, el nuevo presidente del Congreso denunciado por violación?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Junta Nacional de Justicia aparta a Francisco Távara del debate sobre la suspensión de Delia Espinoza

Junta Nacional de Justicia aparta a Francisco Távara del debate sobre la suspensión de Delia Espinoza

LEER MÁS
Rosa María Palacios sobre Rospigliosi y Barbarán: "Usan lenguaje violento y antidemocrático"

Rosa María Palacios sobre Rospigliosi y Barbarán: "Usan lenguaje violento y antidemocrático"

LEER MÁS
Delia Espinoza advierte a la JNJ mientras debaten su suspensión: "Lo que hacen tendrá consecuencias tarde o temprano"

Delia Espinoza advierte a la JNJ mientras debaten su suspensión: "Lo que hacen tendrá consecuencias tarde o temprano"

LEER MÁS
La juventud toma las calles: marcha contra Boluarte y el Congreso se dará este 20 y 21 de septiembre

La juventud toma las calles: marcha contra Boluarte y el Congreso se dará este 20 y 21 de septiembre

LEER MÁS
Fiscal de la Nación solicita que se declare ilegal el partido Fuerza Popular y su exclusión de las próximas elecciones 2026

Fiscal de la Nación solicita que se declare ilegal el partido Fuerza Popular y su exclusión de las próximas elecciones 2026

LEER MÁS
Crisis en el Ministerio Público: JNJ deja al voto la suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Crisis en el Ministerio Público: JNJ deja al voto la suspensión de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Barcelona con corte inglés: Marcus Rashford dio la victoria 2-1 ante Newcastle por la fecha 1 de la Champions League 2025-2026

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota