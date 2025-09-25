HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares
El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre
ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     ONU denuncia "genocidio" de Israel en Gaza y pide fin inmediato de masacre     
Mundo

'El Monstruo' fue capturado: ¿quiénes integran ahora la lista de los más buscados de Latinoamérica y qué delitos cometieron?

La caída de Erick Moreno, alias 'El Monstruo' en Paraguay golpea al crimen organizado. Gobiernos refuerzan la captura de los criminales más buscados de la región.

Alias ‘Monstruo’ fue capturado con pasaporte falso en San Lorenzo, Paraguay. Foto: X/ Polocía Nacional del Perú
Alias ‘Monstruo’ fue capturado con pasaporte falso en San Lorenzo, Paraguay. Foto: X/ Polocía Nacional del Perú

La captura de Erick Moreno Hernández, alias ‘Monstruo’, señalado como el delincuente más buscado del Perú, fue confirmada tras un operativo internacional en Paraguay. Sobre él pesaba una recompensa de un S/.1.000.000 ofrecida por el Ministerio del Interior peruano, luego de años de intensa persecución policial.

Este hecho representa uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en América Latina, donde estructuras como el Tren de Aragua, el Clan del Golfo, Los Lobos o el ELN mantienen operaciones en distintos países. Los gobiernos de la región han recurrido a extradiciones, cooperación internacional y recompensas millonarias para intentar contener a estas organizaciones criminales cada vez más violentas.

PUEDES VER: El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

lr.pe

¿Qué dijo el ministro del Interior del Perú sobre la captura de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'?

Erick Moreno Hernández fue arrestado en la ciudad paraguaya de San Lorenzo durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y las autoridades locales. En la intervención se le incautaron teléfonos celulares y un pasaporte falso. Según informó el ministro del Interior del Perú, Carlos Malaver, el detenido había cambiado su apariencia —modificó su peinado y aumentó de peso— y utilizaba documentos fraudulentos para evitar ser identificado.

Está acusado de secuestro, homicidio, sicariato, extorsión y microcomercialización de drogas. También se le vincula a un tiroteo ocurrido en Brasil, en el que falleció un sargento de la Policía Militar y otro resultó herido. Sin embargo, su participación directa aún no ha sido confirmada oficialmente. El Ejecutivo peruano ya aprobó la documentación para su extradición, aunque también se evalúa la opción de su expulsión del país. Malaver afirmó que esta captura refleja la eficacia de las autoridades peruanas y pidió a la ciudadanía mantener la confianza en la Policía Nacional: “Hoy le llegó la hora al ‘Monstruo’. Así les llegará a muchos otros criminales”.

PUEDES VER: Narcos peruanos vinculados a crimen de 3 jóvenes que fueron halladas muertas en una casa en Argentina

lr.pe
Pese a la caída de ‘Monstruo’, líderes del ELN y Tren de Aragua siguen porófugos. Foto: X/Gobierno de Colombia

Pese a la caída de ‘Monstruo’, líderes del ELN y Tren de Aragua siguen porófugos. Foto: X/Gobierno de Colombia

¿Qué otros criminales están entre los más buscados de Latinoamérica y qué delitos cometieron?

La región aún enfrenta la amenaza de varios cabecillas criminales que permanecen prófugos y por quienes se ofrecen millonarias recompensas:

Internacional

  • Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’: líder máximo del Tren de Aragua y fugitivo desde su escape de la cárcel venezolana de Tocorón en 2023. Su organización se ha expandido a Perú, Chile, Colombia, Ecuador e incluso Estados Unidos. El Gobierno de EE. UU. ofrece hasta US$5 millones por información que conduzca a su captura.

Colombia

  • Nicolás Rodríguez Bautista (‘Gabino’): histórico comandante del ELN, vinculado a secuestros y atentados. Aunque anunció su retiro en 2021, continúa en la lista de más buscados por el Gobierno colombiano, con una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que permita su ubicación.
  • Eliécer Antonio García (‘Antonio García’): actual líder del ELN, con órdenes de captura por terrorismo, homicidios y desplazamientos forzados. También se ofrece hasta 3.000 millones de pesos por su captura.
  • Israel Ramírez Pineda (‘Pablo Beltrán’): integrante del Comando Central del ELN y negociador en procesos de paz, acusado de coordinar extorsiones y ataques armados.
  • Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía (‘Pablito’): uno de los cabecillas más violentos del ELN, señalado por masacres y vínculos con el narcotráfico.
  • José Gonzalo Sánchez Sánchez (‘Gonzalito’): segundo al mando del Clan del Golfo, buscado por crímenes contra defensores de derechos humanos y líderes sociales. Por él se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos.

Chile

  • Edgar Benítez, Adrián Gámez y Miguel Oyola Jiménez (capturados en EE. UU.): miembros del Tren de Aragua, acusados del secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. El crimen conmocionó a Chile tras hallarse el cuerpo en una maleta enterrada y cubierta de cemento.
  • Dayonis Junior Orozco Castillón (capturado en Colombia): integrante del Tren de Aragua, acusado del asesinato del teniente Emmanuel Sánchez Soto en abril de 2024. Escapó por varios países sudamericanos hasta ser capturado en Colombia con alerta roja de Interpol.

Ecuador

  • Cristhian Javier Barreiro, alias ‘Negro Berreí’ (capturado): cabecilla de Los Lobos, organización declarada terrorista en Ecuador. Fue detenido en la Isla Puná, en el Golfo de Guayaquil, durante una operación conjunta entre la Policía y las Fuerzas Armadas. Su arresto debilitó parcialmente al grupo, aunque continúa activo en varias provincias.
Notas relacionadas
Rey de España exige acabar con la masacre de Israel en Gaza ante la ONU: “No podemos guardar silencio ante la devastación”

Rey de España exige acabar con la masacre de Israel en Gaza ante la ONU: “No podemos guardar silencio ante la devastación”

LEER MÁS
Netanyahu arremete contra países que reconocen al Estado de Palestina y advertirá en la ONU: “Diré nuestra verdad”

Netanyahu arremete contra países que reconocen al Estado de Palestina y advertirá en la ONU: “Diré nuestra verdad”

LEER MÁS
El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile

El país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower 2025: no es Brasil ni Chile

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

La potencia militar que superará a China y EE. UU. y tendría la flota más poderosa ante una Tercera Guerra Mundial

LEER MÁS
Trump amenaza a Maduro frente a la ONU y advierte que Estados Unidos "hará volar por los aires" a narcotraficantes

Trump amenaza a Maduro frente a la ONU y advierte que Estados Unidos "hará volar por los aires" a narcotraficantes

LEER MÁS
Netanyahu arremete contra países que reconocen al Estado de Palestina y advertirá en la ONU: “Diré nuestra verdad”

Netanyahu arremete contra países que reconocen al Estado de Palestina y advertirá en la ONU: “Diré nuestra verdad”

LEER MÁS
El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

El Primer Comando Capital, una de las organizaciones criminales más peligrosas de Brasil que protegía a 'El Monstruo' antes de su captura

LEER MÁS
Menor de 14 años muere tras ser sometida a cirugía estética en México: padre denuncia que se enteró de la verdad en su funeral

Menor de 14 años muere tras ser sometida a cirugía estética en México: padre denuncia que se enteró de la verdad en su funeral

LEER MÁS
El país de Sudamérica que remplaza a Estados Unidos como el mayor exportador de soja a China por guerra de aranceles de Trump

El país de Sudamérica que remplaza a Estados Unidos como el mayor exportador de soja a China por guerra de aranceles de Trump

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

USCIS anuncia que hará más difícil el examen para inmigrantes que deseen obtener la ciudadanía americana

Jorge Fossati se pronunció sobre inesperado fichaje de Piero Quispe por Sydney FC de Australia

Mundo

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

Narcos peruanos vinculados a crimen de 3 jóvenes que fueron halladas muertas en una casa en Argentina

Ecuador suspende la señal del canal indígena TV MICC en medio de protestas contra Noboa por subsidio al diésel

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota