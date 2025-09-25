La captura de Erick Moreno Hernández, alias ‘Monstruo’, señalado como el delincuente más buscado del Perú, fue confirmada tras un operativo internacional en Paraguay. Sobre él pesaba una recompensa de un S/.1.000.000 ofrecida por el Ministerio del Interior peruano, luego de años de intensa persecución policial.

Este hecho representa uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en América Latina, donde estructuras como el Tren de Aragua, el Clan del Golfo, Los Lobos o el ELN mantienen operaciones en distintos países. Los gobiernos de la región han recurrido a extradiciones, cooperación internacional y recompensas millonarias para intentar contener a estas organizaciones criminales cada vez más violentas.

¿Qué dijo el ministro del Interior del Perú sobre la captura de Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'?

Erick Moreno Hernández fue arrestado en la ciudad paraguaya de San Lorenzo durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y las autoridades locales. En la intervención se le incautaron teléfonos celulares y un pasaporte falso. Según informó el ministro del Interior del Perú, Carlos Malaver, el detenido había cambiado su apariencia —modificó su peinado y aumentó de peso— y utilizaba documentos fraudulentos para evitar ser identificado.

Está acusado de secuestro, homicidio, sicariato, extorsión y microcomercialización de drogas. También se le vincula a un tiroteo ocurrido en Brasil, en el que falleció un sargento de la Policía Militar y otro resultó herido. Sin embargo, su participación directa aún no ha sido confirmada oficialmente. El Ejecutivo peruano ya aprobó la documentación para su extradición, aunque también se evalúa la opción de su expulsión del país. Malaver afirmó que esta captura refleja la eficacia de las autoridades peruanas y pidió a la ciudadanía mantener la confianza en la Policía Nacional: “Hoy le llegó la hora al ‘Monstruo’. Así les llegará a muchos otros criminales”.

PUEDES VER: Narcos peruanos vinculados a crimen de 3 jóvenes que fueron halladas muertas en una casa en Argentina

Pese a la caída de ‘Monstruo’, líderes del ELN y Tren de Aragua siguen porófugos. Foto: X/Gobierno de Colombia

¿Qué otros criminales están entre los más buscados de Latinoamérica y qué delitos cometieron?

La región aún enfrenta la amenaza de varios cabecillas criminales que permanecen prófugos y por quienes se ofrecen millonarias recompensas:

Internacional

Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’: líder máximo del Tren de Aragua y fugitivo desde su escape de la cárcel venezolana de Tocorón en 2023. Su organización se ha expandido a Perú, Chile, Colombia, Ecuador e incluso Estados Unidos. El Gobierno de EE. UU. ofrece hasta US$5 millones por información que conduzca a su captura.

Colombia

Nicolás Rodríguez Bautista (‘Gabino’): histórico comandante del ELN, vinculado a secuestros y atentados. Aunque anunció su retiro en 2021, continúa en la lista de más buscados por el Gobierno colombiano, con una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que permita su ubicación.

histórico comandante del ELN, vinculado a secuestros y atentados. Aunque anunció su retiro en 2021, continúa en la lista de más buscados por el Gobierno colombiano, con una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos por información que permita su ubicación. Eliécer Antonio García (‘Antonio García’): actual líder del ELN, con órdenes de captura por terrorismo, homicidios y desplazamientos forzados. También se ofrece hasta 3.000 millones de pesos por su captura.

actual líder del ELN, con órdenes de captura por terrorismo, homicidios y desplazamientos forzados. También se ofrece hasta 3.000 millones de pesos por su captura. Israel Ramírez Pineda (‘Pablo Beltrán’): integrante del Comando Central del ELN y negociador en procesos de paz, acusado de coordinar extorsiones y ataques armados.

integrante del Comando Central del ELN y negociador en procesos de paz, acusado de coordinar extorsiones y ataques armados. Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía (‘Pablito’): uno de los cabecillas más violentos del ELN, señalado por masacres y vínculos con el narcotráfico.

uno de los cabecillas más violentos del ELN, señalado por masacres y vínculos con el narcotráfico. José Gonzalo Sánchez Sánchez (‘Gonzalito’): segundo al mando del Clan del Golfo, buscado por crímenes contra defensores de derechos humanos y líderes sociales. Por él se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos.

Chile

Edgar Benítez, Adrián Gámez y Miguel Oyola Jiménez (capturados en EE. UU.): miembros del Tren de Aragua, acusados del secuestro y asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. El crimen conmocionó a Chile tras hallarse el cuerpo en una maleta enterrada y cubierta de cemento.

Dayonis Junior Orozco Castillón (capturado en Colombia): integrante del Tren de Aragua, acusado del asesinato del teniente Emmanuel Sánchez Soto en abril de 2024. Escapó por varios países sudamericanos hasta ser capturado en Colombia con alerta roja de Interpol.

Ecuador