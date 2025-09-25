HOYSuscripcion LR Focus

El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares
El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     
Mundo

Así reportan los medios internacionales la caída de ‘El Monstruo’, el criminal más buscado de Perú

Erick Moreno, conocido como 'El Monstruo', fue arrestado en Paraguay tras un operativo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú e Interpol.

Erick Moreno, 'El Monstruo', fue detenido el miércoles 24 de septiembre en Paraguay.
Erick Moreno, 'El Monstruo', fue detenido el miércoles 24 de septiembre en Paraguay. | Composición LR

Erick Moreno, alias de ‘El Monstruo’, fue detenido este miércoles 24 de septiembre en la ciudad de San Lorenzo, en Paraguay, tras una intensa búsqueda liderada por la División de Crimen Organizado de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú.

Según las investigaciones, 'El Monstruo' sería el principal líder de la organización criminal denominada Los Injertos del Cono Norte, implicada en diversos actos de extorsión y homicidios por encargo en Lima Metropolitana. Meses atrás, su pareja, Liseth Ruiz Cruz, fue capturada en la zona fronteriza con Bolivia. En tanto, su madre, Martina Hernández De la Cruz, señalada como presunta cómplice en estas actividades ilícitas, viene cumpliendo arresto domiciliario.

Asimismo, el ministro del Interior, Carlos Malaver, confirmó que Erick Moreno, quien tenía activa una alerta roja de Interpol, sería trasladado al Perú en los próximos días tras su detención. Su captura fue posible gracias a una operación de inteligencia coordinada entre autoridades peruanas, paraguayas y organismos internacionales. 

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la captura de 'El Monstruo'?

Los medios internacionales reaccionaron ante la captura de Erick Moreno Hernández, 'El Monstruo'. Portales como CNN Brasil o ABC de Paraguay destacaron en sus portadas la imagen del Moreno, cuya captura se dio dentro de una casa ubicada en el distrito de San Roque, provincia de San Lorenzo, tras una operación conjunta con la PNP e Interpol. Por su paradero, el gobierno peruano ofrecía hasta un millón de soles de recompensa.

Erick Moreno, alias de ‘El Monstruo', fue detenido en Paraguay. Foto: CNN Brasil

Erick Moreno, alias de ‘El Monstruo', fue detenido en Paraguay. Foto: CNN Brasil

Caída de 'El Monstruo'. Foto: abc de Paraguay

Caída de 'El Monstruo'. Foto: abc de Paraguay

Erick Moreno tenía activa una alerta roja de Interpol. Foto: CTPost

Erick Moreno tenía activa una alerta roja de Interpol. Foto: CTPost

'El Monstruo' había cambiado de identidad

El general PNP, Marco Conde, informó que, al momento de su detención, 'El Monstruo' reconoció ser uno de los criminales más buscados del país. "Como es otro país, tratan de identificarse con el nombre de un ciudadano distinto al que le pertenece. En este caso no era el nombre de Luis Moreno Hernández sino, era Pier Neciosu Rodríguez, otro ciudadano. Él trataba pasar desapercibido, sin embargo, fue reconocido por los tatuajes. Él aceptó ser Luis Moreno Hernández", informó.

El general explicó que el delincuente, condenado por extorsión, homicidio y otros delitos, se solía desplazar por varios países de Sudamérica para evadir la justicia. "Ya hace un año, aproximadamente en marzo del 2024, se conocía que se encontraba en Bolivia y cuando obtuvimos el video de una discoteca, coordinamos con la Policía boliviana. Luego se conoció que estuvo en Brasil. Hemos trabajado y coordinado con la Policía boliviana, paraguaya y brasileña, realizando diversas incursiones", señaló.

