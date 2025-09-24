HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Alias 'Monstruo' podría pasar el resto de su vida en prisión tras ser detenido en Paraguay

Las autoridades de Paraguay confirmaron la captura de Erick Moreno, líder de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte. Este pasaría como mínimo 32 años en prisión.

A las 6:00 p.m. de este martes, las autoridades de Paraguay confirmaron la captura de Erick Moreno, conocido en el mundo delictivo como 'El Monstruo'. Su nombre había ocupado durante meses la lista de los criminales más buscados del Perú, debido a su rol como líder de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte, considerada una de las más violentas y sanguinarias de los últimos años. Este tendría una condena mínima de 32 años.

Moreno, de perfil reservado pero de historial delictivo amplio, se había mantenido prófugo de la justicia tras acumular varias condenas y decenas de denuncias en su contra. Su caída en territorio paraguayo ha sido un gran golpe contra las bandas criminales que extorsionan, amenazan y asesinan a empresarios, comerciantes y transportistas en distintas regiones del país.

Erick Moreno estaría, como mínimo, 32 años en prisión

Tras su detención, se espera que Erick Moreno sea extraditado en los próximos días al Perú, donde la justicia deberá definir su situación legal. Según un abogado penalista consultado por La República, la condena que podría enfrentar se ubica entre los 32 y 35 años de cárcel, tomando en cuenta sus antecedentes y los delitos que se le atribuyen.

En caso de consolidarse las acusaciones por homicidio y crimen organizado, el cabecilla podría ser sentenciado a cadena perpetua. Esto debido a que el Código Penal peruano establece la posibilidad de imponer una pena única cuando una persona acumula múltiples delitos graves.

El “Monstruo”: un historial marcado por violencia

En 2023, Moreno ya había sido condenado a 32 años de prisión por delitos de secuestro, robo agravado y sicariato. Sin embargo, su fuga y posterior ocultamiento le permitieron seguir operando a través de redes criminales que mantenían el control sobre diferentes zonas del Cono Norte de Lima.

A esa condena se suman investigaciones por extorsión, homicidio, tráfico ilícito de drogas en menor escala y participación directa en asesinatos por encargo. La Policía Nacional del Perú incluso llegó a ofrecer una recompensa superior a los 100 mil soles para quien brindara información que permitiera su ubicación.

Víctimas del crimen organizado

El accionar de Los Injertos del Cono Norte dejó una estela de violencia en la capital. Comerciantes, emprendedores y, en los últimos meses, transportistas, se convirtieron en el blanco de extorsiones sistemáticas. Aquellos que no cedían a las exigencias económicas de la banda eran amenazados, atacados y, en algunos casos, asesinados a plena luz del día.

Vecinos y representantes de gremios de transporte denunciaron que la organización usaba la violencia como principal mecanismo de control, sembrando el miedo en distintas zonas. Esta modalidad de extorsión se intensificó en el último año, generando alarma en autoridades y población.

Con su captura, el proceso judicial en el Perú se reactivará con fuerza. La expectativa está puesta en que el extraditado no solo cumpla la condena de 32 años que ya pesaba en su contra, sino que además se sumen las nuevas investigaciones que podrían elevar su sentencia hasta una cadena perpetua. De concretarse esta posibilidad, Erick Moreno pasaría el resto de su vida en prisión, convirtiéndose en un caso emblemático dentro de la política criminal del país.

