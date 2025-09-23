Colapsa techo de local comercial en Chosica y deja al menos 4 heridos: fueron trasladados de emergencia
Bomberos y personal de serenazgo de Chosica llegaron al lugar para auxiliar a los heridos.
Alrededor de las 3:00 p.m. colapsó el techo de un local comercial llamado 'Ex Cine' en Megacentro, en Chosica. El derrumbe sucedió cuando comerciantes y transeúntes se encontraban al interior del establecimiento. Según información preliminar, cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladados al Hospital José Agurto Tello de Chosica.
Tras la alerta de emergencia, personal de serenazgo acudió al lugar para socorrer a las víctimas, minutos después llegaron los bomberos quienes continuaron con las labores de rescate. Se informó que otras personas resultaron con heridas leves. Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que la estructura del local causó daños a la vida de las personas.
¿Qué sucedió en el excine de Chosica?
En horas de la tarde del martes 23 de septiembre, transeúntes de distrito de Chosica alertaron sobre el derrumbe de una estructura al interior de un local comercial conocido como excine cerca al Megacentro. De acuerdo con información local, el colapso del techo se debería a la antigüedad de la estructura y a la falta de mantenimiento.
En los videos difundidos en redes sociales, se observa calaminas rotas y partes de concretos en el piso. Transeúntes señalaron que debajo del lugar siniestrado se había acondicionado un mercado informal.
