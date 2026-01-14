HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

Durante una reunión con los principales dirigentes de transporte en la plaza de Acho, el presidente José Jerí, junto al Comandante de la Policía Nacional y ministros, expuso nuevas medidas para proteger a los trabajadores del sector.

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto
Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto | Foto: Tv Perú.

En medio del paro de transportistas, el presidente José Jerí anunció que el Ejecutivo planteará un decreto supremo para reforzar las sanciones contra quienes incumplan la norma que prohíbe la circulación de dos personas en una motocicleta.

El mandatario, en compañía del Comandante General de la Policía Nacional, Óscar Arriola, y ministros de Estado como Aldo Prieto (Transportes y Comunicaciones) y Vicente Tiburcio (Interior), se reunió en la plaza de Acho con los principales representantes de los gremios del sector para coordinar acciones del Gobierno que permitan evitar más ataques y asesinatos hacia trabajadores del transporte público.   

"La Policía puede intervenir. Por primera vez serán 50 puntos menos y habrá posibilidad de pronto pago; la segunda vez será el doble, sin pronto pago y con 70 puntos. Es decir, a la segunda infracción, si vas con dos personas en moto, te quedas sin brevete”, señaló el titular del MTC.

Presidente anuncia reformas

Además de aumentar la severidad para quienes incumplan con la norma que prohíbe la circulación de dos personas en motos lineales, el mandatario anunció la adopción de dos decretos para fortalecer a la Policía Nacional del Perú (PNP) y la implementación de la Ley 32490, para crear un grupo élite contra el crimen organizado, conformado por la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

La medida fue una de las más pedidas por los transportistas, quienes denunciaron que a pesar de ser aprobada en noviembre, nunca llegó a ejecutarse en la práctica.

“Máximo el sábado está lista, aprobada por el Consejo de Ministros, y máximo publicado el domingo, para que entre en vigencia a partir del lunes y desde ahí darle seguimiento para su cumplimiento”, explicó Jerí.

Por otro lado, el jefe de Estado se comprometió a comunicarse cada 15 días con los líderes de los gremios para informar sobre los avances del Ejecutivo. El anuncio se dio en medio de una decena de conductores y choferes, encabezados por Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional (Asotrani), y Martín Ojeda, dirigente de Transportes Unidos.

