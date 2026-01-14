Donald Trump y María Corina Machado se reúnen en la Casa Blanca: estos serían los puntos clave que se abordarían

Trump y Machado discutirían el protagonismo de Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones de 2024. | Composición LR | AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves 15 de enero de 2026 en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado. El encuentro se produce en medio de la profunda crisis política que atraviesa Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro y la reorganización del liderazgo y las relaciones internacionales del país caribeño.

El almuerzo privado entre Trump y Machado está programado para desarrollarse a las 12.00 p. m., hora local, en un comedor oficial de la Casa Blanca y forma parte de la visita de la opositora a Washington, donde también se espera que sostendrá reuniones con autoridades del poder legislativo y otros miembros del Ejecutivo estadounidense.

Temas centrales de la reunión Trump-Machado

Uno de los puntos clave que podrían abordarse en el encuentro es la situación de los presos políticos venezolanos y extranjeros, incluida la excarcelación y las condiciones de su liberación, además de la perspectiva de una transición democrática en Venezuela.

También se prevé que la discusión se centre en la reconstrucción institucional del país tras la salida de Maduro, la recuperación de servicios básicos, el papel de la oposición en la configuración de un proceso político aceptado internacionalmente y la necesidad de apoyo económico y humanitario.

Dentro de las principales exigencias de la oposición está el nombramiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, puesto que ganó, según los datos del Comando Con Venezuela, el 28 de julio de 2024, antes de establecerse el fraude electoral del chavismo.

Otro de los temas que podría tocarse es que María Corina Machado, como declaró en múltiples ocasiones, ofrezca su Nobel de la Paz a Donald Trump, quien se mostró abierto a recibirlo. "He oído que quiere hacerlo; sería un gran honor", dijo.

Tras la nueva faceta de Estados Unidos en su relación con Caracas, optando por una postura más dialogante con el neochavismo, no se tiene por sentado cuáles serán las próximas acciones y acuerdos que tome tras la reunión con Machado y la figura que tendrá junto con Urrutia en el restablecimiento de la democracia en Venezuela.

Petróleo, elecciones y Delcy Rodríguez

Tras la captura de Maduro, Donald Trump les bajó el dedo a los líderes opositores que respaldaron la incursión, afirmando que él sería quien tomaría las riendas del país caribeño hasta próximo aviso. Su secretario de Estado, Marco Rubio, en declaraciones a la prensa, aseguró que no habrá elecciones prontas en Venezuela, subrayando la necesidad de “arreglar” la región antes de cualquier proceso electoral.

Al mismo tiempo, la presidenta interina Delcy Rodríguez, a quien Trump reconoció por primera vez el 14 de enero, ha intensificado la liberación de detenidos políticos y ha dialogado con el republicano para mostrar avances en la “nueva etapa” venezolana, lo que muestra una estrategia paralela de Caracas para mantener interlocución con Washington.

"Esta mañana tuve una excelente conversación telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos logrando avances extraordinarios mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse. Se abordaron muchos temas, como el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional. Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!", señaló vía Truth Social.