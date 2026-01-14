HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?
¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     ¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     ¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     
Mundo

Donald Trump y María Corina Machado se reúnen en la Casa Blanca: estos serían los puntos clave que se abordarían

La Vocería Oficial de Venezuela confirmó vía X que la líder opositora sostendrá una reunión privada con Trump.

Trump y Machado discutirían el protagonismo de Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones de 2024.
Trump y Machado discutirían el protagonismo de Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones de 2024. | Composición LR | AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves 15 de enero de 2026 en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado. El encuentro se produce en medio de la profunda crisis política que atraviesa Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro y la reorganización del liderazgo y las relaciones internacionales del país caribeño.

El almuerzo privado entre Trump y Machado está programado para desarrollarse a las 12.00 p. m., hora local, en un comedor oficial de la Casa Blanca y forma parte de la visita de la opositora a Washington, donde también se espera que sostendrá reuniones con autoridades del poder legislativo y otros miembros del Ejecutivo estadounidense.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Régimen de Delcy Rodríguez libera a Roland Carreño y otros periodistas tras captura de Maduro en Venezuela

lr.pe

Temas centrales de la reunión Trump-Machado

Uno de los puntos clave que podrían abordarse en el encuentro es la situación de los presos políticos venezolanos y extranjeros, incluida la excarcelación y las condiciones de su liberación, además de la perspectiva de una transición democrática en Venezuela.

También se prevé que la discusión se centre en la reconstrucción institucional del país tras la salida de Maduro, la recuperación de servicios básicos, el papel de la oposición en la configuración de un proceso político aceptado internacionalmente y la necesidad de apoyo económico y humanitario.

Dentro de las principales exigencias de la oposición está el nombramiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, puesto que ganó, según los datos del Comando Con Venezuela, el 28 de julio de 2024, antes de establecerse el fraude electoral del chavismo.

Otro de los temas que podría tocarse es que María Corina Machado, como declaró en múltiples ocasiones, ofrezca su Nobel de la Paz a Donald Trump, quien se mostró abierto a recibirlo. "He oído que quiere hacerlo; sería un gran honor", dijo.

Tras la nueva faceta de Estados Unidos en su relación con Caracas, optando por una postura más dialogante con el neochavismo, no se tiene por sentado cuáles serán las próximas acciones y acuerdos que tome tras la reunión con Machado y la figura que tendrá junto con Urrutia en el restablecimiento de la democracia en Venezuela.

PUEDES VER: Delcy Rodríguez responde a Trump: “Aquí hay una presidenta encargada y un presidente rehén en EE. UU.” y ratifica soberanía de Venezuela

lr.pe

Petróleo, elecciones y Delcy Rodríguez

Tras la captura de Maduro, Donald Trump les bajó el dedo a los líderes opositores que respaldaron la incursión, afirmando que él sería quien tomaría las riendas del país caribeño hasta próximo aviso. Su secretario de Estado, Marco Rubio, en declaraciones a la prensa, aseguró que no habrá elecciones prontas en Venezuela, subrayando la necesidad de “arreglar” la región antes de cualquier proceso electoral.

Al mismo tiempo, la presidenta interina Delcy Rodríguez, a quien Trump reconoció por primera vez el 14 de enero, ha intensificado la liberación de detenidos políticos y ha dialogado con el republicano para mostrar avances en la “nueva etapa” venezolana, lo que muestra una estrategia paralela de Caracas para mantener interlocución con Washington.

"Esta mañana tuve una excelente conversación telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos logrando avances extraordinarios mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse. Se abordaron muchos temas, como el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional. Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!", señaló vía Truth Social.

Notas relacionadas
Violencia se intensifica en la frontera Colombia-Venezuela en medio de incertidumbre por la captura de Maduro

Violencia se intensifica en la frontera Colombia-Venezuela en medio de incertidumbre por la captura de Maduro

LEER MÁS
Donald Trump y Delcy Rodríguez hablan sobre Venezuela en extensa llamada: "Creo que todo anda muy bien"

Donald Trump y Delcy Rodríguez hablan sobre Venezuela en extensa llamada: "Creo que todo anda muy bien"

LEER MÁS
Putin y Lula da Silva hablaron sobre la situación de Venezuela para garantizar la "soberanía" de Caracas

Putin y Lula da Silva hablaron sobre la situación de Venezuela para garantizar la "soberanía" de Caracas

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

LEER MÁS
Argentina rompe el récord y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

Argentina rompe el récord y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Boca Juniors vs Millonarios EN VIVO HOY por la Copa Miguel Ángel Russo 2026 vía ESPN+ Premium

Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: autogol de Sergio Peña en el inicio

Orquesta ‘Barrio Fino’ anuncia que no separará a Bryan Torres tras agresión a Samahara Lobatón: “El integrante continuará cumpliendo sus funciones”

Mundo

¿Sabías que existe un volcán que supera al Everest por casi 2.000 metros, está 'cerca' de México y sería el más alto de la Tierra?

Régimen de Delcy Rodríguez libera a Roland Carreño y otros periodistas tras captura de Maduro en Venezuela

Arabia Saudita desafía a EE.UU. y China con una millonaria inversión en un país de América Latina y así dominar el mercado del cobre y litio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025