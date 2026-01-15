Hernán Garrido Lecca: “Indecopi no gana plata por decomisar libros piratas, pero sí gana plata por poner multas por libros mal compaginados”

1

En abril de 2025, una persona en Arequipa interpuso, en Indecopi, una denuncia en contra del Grupo Santillana por “presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor”. Un mes antes, esta persona había comprado dos ejemplares del libro infantil Querido hijo: estamos en huelga de Jordi Sierra i Fabra. Uno de los ejemplares presentaba cuatro errores de compaginación.

En mayo, un mes después de la denuncia, se inició el proceso sancionador en contra de Santillana. Este proceso sancionador obedecía a dos puntos de forma: los defectos de la impresión y el no aviso a esta persona, por parte de Santillana, de la garantía en caso de que los libros vendidos “presenten defectos”. A mediados de ese mes, Santillana presentó sus descargos.

De acuerdo con la Resolución Final 777-2025/Indecopi-AQP, Santillana debe pagar una multa de 2.44 UIT (S/13.420 soles) por un ejemplar con errores. El precio de venta del libro es de 43.05 soles, tal y como se indica en las plataformas de ventas de libros.

Ante este hecho, la Cámara Peruana del Libro (CPL) emitió un comunicado en donde expresaba su preocupación por “la desproporción de la sentencia aplicada”.

En una parte del texto, se lee lo siguiente:

“La citada resolución se origina a partir de la venta de un único ejemplar de un libro que presentó un defecto específico en la compaginación de cuatro páginas, y no de varios productos, como se ha venido señalando. Dicho defecto no fue resultado de una acción humana ni de una conducta intencional, sino que se produjo de manera involuntaria como consecuencia de los procesos automatizados de producción editorial, los cuales, como ocurre en cualquier industria, contemplan un margen técnico de error… En ese sentido, resulta especialmente alarmante que la multa impuesta a la empresa asociada represente un monto equivalente a 312 veces el valor del producto defectuoso, lo que evidencia una desproporción en la sanción aplicada”.

Efectivamente, la sanción es desmesurada y en ningún momento, de acuerdo con la resolución citada líneas arriba, el grupo editorial en cuestión negó las razones de la denuncia. Además, no hace falta ser una persona familiarizada con el mundo del libro para deducir que este tipo de errores suelen darse durante los procesos de impresión de libros. Cuando este tipo de errores se presenta, lo normal es la reposición del ejemplar o la devolución del dinero a la persona afectada.

“Hay un incentivo perverso en Indecopi para poner multas, porque así se generan ingresos adicionales. Yo no tengo cómo explicar que una cosa que tiene una solución simple y sencilla, en donde el Estado no tenía ni siquiera que intervenir, generando de esta manera más burocracia, esté acabando así. Es claro que ha sido un solo libro, no han sido un montón de libros. Yo te hablo de esto como escritor y soy también autor de Santillana, que publica mis cuentos para niños”, declara para La República, Hernán Garrido Lecca.

Mala compaginación. Imagen: Captura.

“En lugar de estar protegiendo la propiedad intelectual de cientos de autores peruanos de todas las industrias creativas que están buscando salir adelante y poder vivir de su trabajo, Indecopi se dedica a sancionar a una empresa con una multa cuando se tenía una solución, que era cambiar el libro con errores por otro. Esto es muy grave para la industria gráfica y la industria editorial en general”, precisa Garrido Lecca ante la posibilidad de que ningún actor o entidad del circuito esté libre de correr esta suerte.

“Mañana encuentro un error en un libro, en una revista, en un periódico, en una imagen, que son errores sonsos, y me voy a quejar con Indecopi. El incentivo de Indecopi es la plata. Las multas no son la solución. De ser así, yo me quejaría del trato abusivo de los bancos con el tipo de cambio y las comisiones. Con ellos no se mete Indecopi. Indecopi es una entidad del Estado y debe actuar con una base técnica y con razonabilidad”.

Esta situación no es aislada. Hay un caso similar en el que, en lugar de un libro con errores, el objeto protagónico fue un televisor de marca Samsung que presentaba fallas. Fue en Tacna, en agosto de 2023. Este es un precedente inmediato conocido como el caso Samsung y cuya forma guarda lazos en común con el caso Santillana. (Ver: 0075-2024/INDECOPI-TAC).

Garrido Lecca agrega:

“Lo que yo estoy cuestionando es la idoneidad técnica y, eventualmente, moral de Indecopi, porque eso parece responder a un incentivo perverso, que es poner multas antes que resolver los problemas y buscar el equilibrio. En 1989, fundé la primera Asociación de Consumidores y Usuarios del Perú, y puedo decir que, desde el punto de vista de defensa del consumidor, esto daña la lucha de la defensa del consumidor. Además, cuando una asociación de consumidores presenta una denuncia, parte de la multa va a la asociación de consumidores. Cuando es una persona individual, solo va a Indecopi”.

Garrido Lecca, como se indicó líneas arriba, es autor que publica libros de literatura infantil con Santillana. Es un escritor con muchísimo público y un político muy conocido. Entonces, ¿qué lo lleva a comprarse un pleito que no es suyo? Al respecto, dice:

“Hay otras causas donde el derecho al consumidor debería estar siendo defendido por Indecopi y no lo hace. He visto lo que ha pasado y me indigna. Cuando voy a los colegios, el 20 o 30 por ciento de los libros que les firmo a los niños son piratas. Me están robando e Indecopi no hace nada. Indecopi debería estar persiguiendo la piratería. Y ahora, por un problema de compaginación, meten 4.500 dólares de multa. Indecopi no gana plata por decomisar libros piratas, pero sí gana plata por poner multas por libros mal compaginados. De perseguir la piratería, persigue la mala compaginación”.

En el comunicado de la CPL, se consigna que este caso aún sigue en discusión. ¿Todas las denuncias que recibe Indecopi son tratadas con la misma severidad?, es la pregunta que queda flotando.