HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años
Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     Muere actor peruano, Hernán Romero Berrio, a los 83 años     
Sociedad

Municipio de Barranco sobre cobro a quinceañera por foto en Puente de los Suspiros: "No cobramos, regulamos"

La gerenta de Desarrollo Económico de Barranco, Yvonne Roballo, afirma que no se realizan cobros a ciudadanos y turistas, y que solo se regula el uso comercial, a pesar de que la Resolución de Alcaldía del 2023 presenta hasta tres categorías de pago.

Agentes de fiscalización de Barranco intervinieron durante una sesión de fotos en el Puente de los Suspiros, generando polémica por un supuesto cobro de uso del espacio público.
Agentes de fiscalización de Barranco intervinieron durante una sesión de fotos en el Puente de los Suspiros, generando polémica por un supuesto cobro de uso del espacio público. | Composición LR

El último 21 de septiembre, agentes de fiscalización de la Municipalidad de Barranco intervinieron para impedir que una joven quinceañera, junto a sus padres, continuara con su sesión de fotos en el Puente de los Suspiros. La situación causó indignación porque se solicitaba un cobro por hacer uso del espacio público, ya que, según las autoridades, se estaba utilizando equipo fotográfico ''profesional''.

Ante la controversia, el municipio salió a aclarar los hechos. La gerenta de Desarrollo Económico, Yvonne Roballo, declaró a La República que “no se está cobrando” y que lo que se está regulando es el uso con fines comerciales. Además, atribuyó la situación a un error del fiscalizador, quien —según explicó— no supo expresarse correctamente.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ nuevo FISCAL DE LA NACIÓN y REPRESIÓN en las calles | Arde Troya con JULIANA OXENFORD
El tuit con la denuncia causó indignación en redes sociales.

El tuit con la denuncia causó indignación en redes sociales.

PUEDES VER: Municipalidad de Barranco exige pagos por tomarse fotos ''profesionales'' en el Puente de los Suspiros: ¿existe una ordenanza?

lr.pe

¿Cuál es la tarifa por tomarse fotos en el Puente de los Suspiros?

La Gerencia de Desarrollo Económico explicó que la medida está contemplada en la Resolución de Alcaldía N° 0125-2023-MDB-ALC , y de acuerdo al Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE). Según la gerenta Roballo, el incidente con la quinceañera se trató de un malentendido, producto de una ''mala orientación'', y se disculpó por lo sucedido. Ella hizo mención de que la Municipalidad de Barranco no realizaría cobros a vecinos y turistas, tampoco a ciudadanos con cámara profesional. ''Nosotros no cobramos, regulamos'', indica, y precisa que solo supervisan la actividad comercial.

No obstante, la Resolución de Alcaldía del 2023 indica las siguientes tarifas por Pago por derecho de uso del espacio (por día):

  • Persona Natural: S/. 300.00
  • Persona Jurídica: S/. 800.00
  • Interés Educativo – Cultural: S/. 100.00
  • Estudiantes: Gratuito

Asimismo, el documento del municipio no precisa qué tipo de cámaras podrían considerarse profesionales, como tampoco delimita quiénes serían considerados fotógrafos con interés lucrativo. Sobre la falta de una definición clara sobre las actividades comerciales, la gerenta Robello dijo a otros medios que se sabría porque ''traen luces'', y un equipo con mayor producción. Ella también indicó a La República que la Subgerencia de Comercialización tiene los datos de cuántos permisos se han otorgado hasta ahora, pero aún no se entrega la información.

De acuerdo con la funcionaria, el aforo del puente es de 20 personas, y que el panorama los fines de semana es insostenible. ''Vienen promociones sin autorización. Se colapsa. Rebalsa la capacidad del Reglamento Nacional'', explica, y afirma que hay personas que dejan deterioradas las áreas verdes, traen carpas y se cambian de ropa en la vía pública para las sesiones fotográficas. ''Nosotros estamos orientando, pedimos que se acerquen a la Municipalidad para tramitar su permiso'', finaliza.

Así luciría el Puente de los Suspiros los fines de semana, según la Municipalidad de Barranco.

Así luciría el Puente de los Suspiros los fines de semana, según la Municipalidad de Barranco.

PUEDES VER: Hombre de 36 años rapta a menor de edad tras contactarla por Free Fire: "Le dijo que tenía 12 años"

lr.pe

¿Es legal la medida de la Municipalidad de Barranco?

Según el abogado experto en temas administrativos, César Valverde, el cobro que se haría por usar la atracción de Barranco podría afectar al derecho de los ciudadanos. ''La ley 31199, regula la gestión y protección de los espacios públicos. El artículo 7, inciso 2 de esa ley, establece como derecho del ciudadano la accesibilidad y permanencia en los espacios públicos, sin discriminación y conforme a reglas de conservación'', afirma. El letrado agrega que, por ende, ''el cobro que se hace por usar el puente de los suspiros vulnera dicho derecho que podría denunciarse ante la Defensoría del Pueblo''.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo advirtió que debe existir una ordenanza municipal. Asimismo, señaló que ya se ha generado un expediente por el caso, y que está en proceso. Al cierre de esta nota, el área encargada está a la espera de recibir una respuesta. Lo cierto es que, si bien no existe una ordenanza, la medida del municipio podría corresponder a una necesidad por mantener cierto orden en el Puente de los Suspiros, que es considerado como Patrimonio Cultural de la Nación desde 1972.

La abogada de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), Sherly Aguilar, opina que el proceder podría justificarse si existiera una normativa específica vigente. ''Una ordenanza municipal que disponga esta medida, respaldada por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, la cual establece las competencias de las municipalidades, incluyendo la regulación del uso de los espacios públicos y la posibilidad de establecer autorizaciones o cobros justificados para situaciones específicas''. No obstante, la experta también advierte que la ''validez (de la medida) puede ser cuestionable'', dado que no tiene la ''fuerza normativa de una ordenanza''.

Hace unos años, en 2023, se denunció un caso similar de escolares del Callao que se tomaban fotos de promoción en el puente. Las madres de los menores denunciaron que se sintieron discriminadas y que los serenos del distrito les impidieron continuar la sesión fotográfica, ya que, según ellos, necesitaban un permiso especial. Sin embargo, la Municipalidad de Barranco emitió un comunicado diciendo que, tras una investigación interna, no se halló ninguna expresión concreta que constituyera discriminación contra los jóvenes.

La Muncipalidad ya colocó el cartel con la información del permiso.

La Muncipalidad ya colocó el cartel con la información del permiso.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Municipalidad de Barranco exige pagos por tomarse fotos ''profesionales'' en el Puente de los Suspiros: ¿existe una ordenanza?

Municipalidad de Barranco exige pagos por tomarse fotos ''profesionales'' en el Puente de los Suspiros: ¿existe una ordenanza?

LEER MÁS
Apertura de la Vía Expresa Sur en Lima: ¿qué ruta estará habilitada desde el lunes 22 de septiembre?

Apertura de la Vía Expresa Sur en Lima: ¿qué ruta estará habilitada desde el lunes 22 de septiembre?

LEER MÁS
¡A plena luz del día! Banda de mujeres asaltó a joven y huyó a pie en Barranco

¡A plena luz del día! Banda de mujeres asaltó a joven y huyó a pie en Barranco

LEER MÁS
Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

Nuevas fechas para el concurso de ascenso y nombramiento docente: revisa el cronograma del Minedu

LEER MÁS
Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

Beca 18 convocatoria 2026: inscripciones, requisitos, bases publicadas y cómo postular gratis a una de sus 10 modalidades

LEER MÁS
Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

Cortes programados de luz para hoy: links para verificar si tu distrito será afectado

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

¿Será feriado el 24 de septiembre en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025

LEER MÁS
La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

La avenida más larga de Lima tiene 32 kilómetros y une 6 distritos: inicia en San Miguel y culmina en Carabayllo

LEER MÁS
Fiscalía abre investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por presunta discriminación en Metropolitano

Fiscalía abre investigación preliminar contra Alejandra Argumedo por presunta discriminación en Metropolitano

LEER MÁS
Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 21 al 25 de septiembre: Hidrandina anuncia horarios y distritos afectados

Corte de luz en Trujillo, La Libertad, del 21 al 25 de septiembre: Hidrandina anuncia horarios y distritos afectados

LEER MÁS
Hombre de 36 años rapta a menor de edad tras contactarla por Free Fire: "Le dijo que tenía 12 años"

Hombre de 36 años rapta a menor de edad tras contactarla por Free Fire: "Le dijo que tenía 12 años"

LEER MÁS
La Tinka reventó el 21 de septiembre: ganador se llevó pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

La Tinka reventó el 21 de septiembre: ganador se llevó pozo histórico de 45 millones de soles con afortunada jugada

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown son hallados muertos en el Estado de México

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar “serranos” a pasajeros del Metropolitano: "Serranos son y serranos morirán"

Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,6 remeció hoy la capital, según IGP

Suspensión de clases en esta región del Perú el miércoles 24 de septiembre: conoce la razón oficial

Temblor en Perú HOY, lunes 22 de septiembre: ¿a qué hora ocurrió el último sismo registrado en Lima, según el IGP?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Perumin 37 empieza con saludo del papa León XIV y fecha incierta sobre inicio de Tía María

Rosa María Palacios sobre actuar de la PNP en marcha de la Generación Z: "Son buenos para reprimir al pueblo"

Protocolo de la ONU apaga el micrófono a Dina Boluarte durante su discurso sobre igualdad de género

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota