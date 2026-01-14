Nuevamente las pistas de la región Lambayeque se tiñen de sangre. La mañana de este miércoles 14 de enero un agricultor identificado como Duverli Campos Córdova (47) perdió la vida en un accidente de tránsito cuando se dirigía a trabajar a bordo de su bicicleta en el centro poblado Batangrande, en la provincia de Ferreñeafe.

Puedes ver: Alertan que 15 mil niños no han completado su vacunación en Lambayeque y estarían expuestos a enfermedades

Colisión fatal

A las 6 a. m., Campos Córdova iba a laborar en su chacra como era costumbre, para lo cual transitaba con su bicicleta por la vía que une a Batangrande y la ciudad de Chiclayo. En ese momento, apareció la minivan de placa P2Y-210 que lo embistió con fuerza y lo hizo volar unos 30 metros. El hombre perdió la vida de forma instantánea, quedando su cuerpo tendido en la carretera.

TE RECOMENDAMOS PRESIDENTE APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

En entrevista con la Policía, el conductor del vehículo de pasajeros que cubre la ruta Batangrande - Chiclayo, Jorge Arturo Mori Espinoza (66), dijo que no vio al ciclista debido a que un vehículo que circulaba en sentido contrario venía con la luces altas encendidas. El chofer quedó detenido en la comisaría sectorial, mientras que el cadáver fue trasladado a la morgue de Chiclayo para la necropsia.

Deja 4 hijos en la orfandad

Familiares indicaron que Campos Córdova era padre y madre para sus cuatro hijos, de los cuales tres aún son menores de edad y el mayor se encuentra estudiando en la universidad. Los deudos exigen una profunda investigación y una sanción severa para el responsable.