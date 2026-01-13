Real Madrid vs Albacete EN VIVO por los octavos de final de la Copa del Rey: hora y dónde ver el partido
El equipo blanco avanzó en la copa tras un emocionante triunfo 3-2 sobre Talavera. Albacete, por su parte, logró eliminar al Celta de Vigo en una tanda de penales.
El Real Madrid se prepara para enfrentar al Albacete en un emocionante encuentro este miércoles 14 de enero, desde las 3:00 pm, por los octavos de final de la Copa del Rey. Este partido marca el regreso del equipo blanco, tras su reciente derrota en la final de la Supercopa ante el Barcelona. Además, es la salida de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa como nuevo director técnico.
El cuadro blanco alcanzó esta etapa tras una emocionante victoria de 3-2 sobre Talavera en la ronda anterior. Mientras tanto, Albacete logró una hazaña al eliminar a Celta de Vigo en su propio estadio, avanzando a la siguiente fase tras una definición por penales. Ahora, se preparan para enfrentarse al Real Madrid en un duelo que promete ser electrizante.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Albacete por la Copa del Rey?
Nadie quiere ponerse el partido clave entre Real Madrid vs Albacete. El excampeón de la Champions League parte como favorito en la llave de octavos de final, pero Albacete quiere dar el golpe del año. Por ese motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados desde diferentes zonas del mundo.
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil: 5:00 pm
- España: 9:00 pm
- Estados Unidos: 8:00 pm
¿Dónde ver Real Madrid vs Albacete por la Copa del Rey?
El partido lo puedes ver mediante América TV (Canal 4) EN VIVO. Asimismo, tienes la opción de Movistar Deportes (Canal 003 y 703 HD de Movistar TV) para todo el territorio peruano. Por otro lado, si deseas sintonizarlo por internet, tienes las apps de Movistar TV App y América TVGO para verlo mediante teléfono móvil, PC y SmarTV. La República Deportes llevará todas las incidencias del compromiso.
Posibles alineaciones del Real Madrid vs Albacete
- Andriy Lunin; Dani Carvajal, Raúl Asencio, David Alaba, Fran García; Arda Güler, Aurelien Tchouaméni o Eduardo Camavinga, Dani Ceballos; Franco Mastantuono, Gonzalo García, Rodrygo o Vinícius.
- Lizoain (P); Gómez, Neva, Aguado, Moreno Arrones; Villa del Fraile, Capi, Meléndez; Escriche, Betacor y Valverde da Silva.