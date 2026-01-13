HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Real Madrid vs Albacete EN VIVO por los octavos de final de la Copa del Rey: hora y dónde ver el partido

El equipo blanco avanzó en la copa tras un emocionante triunfo 3-2 sobre Talavera. Albacete, por su parte, logró eliminar al Celta de Vigo en una tanda de penales.

Real Madrid parte como favorito ante Albacete. Foto: Lr/Betsabeth De Los Santos
Real Madrid parte como favorito ante Albacete. Foto: Lr/Betsabeth De Los Santos

El Real Madrid se prepara para enfrentar al Albacete en un emocionante encuentro este miércoles 14 de enero, desde las 3:00 pm, por los octavos de final de la Copa del Rey. Este partido marca el regreso del equipo blanco, tras su reciente derrota en la final de la Supercopa ante el Barcelona. Además, es la salida de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa como nuevo director técnico.

El cuadro blanco alcanzó esta etapa tras una emocionante victoria de 3-2 sobre Talavera en la ronda anterior. Mientras tanto, Albacete logró una hazaña al eliminar a Celta de Vigo en su propio estadio, avanzando a la siguiente fase tras una definición por penales. Ahora, se preparan para enfrentarse al Real Madrid en un duelo que promete ser electrizante.

PUEDES VER: Cenaida Uribe revela que al DT de Alianza Lima lo amenazaron de muerte varias veces: "Si no pones a tal jugadora"

lr.pe

¿A qué hora juega Real Madrid vs Albacete por la Copa del Rey?

Nadie quiere ponerse el partido clave entre Real Madrid vs Albacete. El excampeón de la Champions League parte como favorito en la llave de octavos de final, pero Albacete quiere dar el golpe del año. Por ese motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados desde diferentes zonas del mundo.

  • Perú: 3:00 pm
  • Colombia: 3:00 pm
  • Argentina: 5:00 pm
  • Brasil: 5:00 pm
  • España: 9:00 pm
  • Estados Unidos: 8:00 pm

PUEDES VER: Cenaida Uribe cuestiona a la FPV tras polémica de Alianza Lima y Universitario en Liga Peruana de Vóley: "No se dio derecho a réplica"

lr.pe

¿Dónde ver Real Madrid vs Albacete por la Copa del Rey?

El partido lo puedes ver mediante América TV (Canal 4) EN VIVO. Asimismo, tienes la opción de Movistar Deportes (Canal 003 y 703 HD de Movistar TV) para todo el territorio peruano. Por otro lado, si deseas sintonizarlo por internet, tienes las apps de Movistar TV App y América TVGO para verlo mediante teléfono móvil, PC y SmarTV. La República Deportes llevará todas las incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Cenaida Uribe pone en duda participación de Alianza Lima en Sudamericano de Clubes de Vóley 2026: "Te juro que me indigna"

lr.pe

Posibles alineaciones del Real Madrid vs Albacete

  • Andriy Lunin; Dani Carvajal, Raúl Asencio, David Alaba, Fran García; Arda Güler, Aurelien Tchouaméni o Eduardo Camavinga, Dani Ceballos; Franco Mastantuono, Gonzalo García, Rodrygo o Vinícius.
  • Lizoain (P); Gómez, Neva, Aguado, Moreno Arrones; Villa del Fraile, Capi, Meléndez; Escriche, Betacor y Valverde da Silva.

