Deportes

Sergio Peña marcó autogol al minuto del Alianza Lima vs Unión: quiso jugar de 'memoria' con Alejandro Duarte y la mandó al arco

Mientras Alianza Lima salía de su área, Sergio Peña le dio un pase a su portero, quien estaba lejos de su arco, y la pelota terminando ingresando.

Sergio Peña es titular en el Alianza Lima vs Unión de Santa Fe. Foto: composición de LR/captura de Disney Plus
Sergio Peña es titular en el Alianza Lima vs Unión de Santa Fe. Foto: composición de LR/captura de Disney Plus

Alianza Lima ya está perdiendo 1-0 ante Unión de Santa Fe por la Serie Río de La Plata 2026. Al minuto del partido, Sergio Peña cometió un increíble blooper mientras el conjunto blanquiazul controlaba el balón y salía de su propia área. El volante quiso jugar de 'memoria' con el portero Alejandro Duarte, pero este último estaba ciertamente lejano de su arco y el balón ingresó su propia portería.

Todo sucedió al segundo 40 del compromiso que se está llevando a cabo en el estadio Parque Saroldi, ubicado en Uruguay. Como fue en el choque ante Independiente, Peña fue otra vez titular, pero en esta ocasión no inició con el pie derecho.

PUEDES VER: Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: 'Es el técnico que ellos quieren'

lr.pe

Sergio Peña cometió blooper en el Alianza Lima vs Unión

Peña estaba al lado derecho del campo y fue presionado rápidamente por dos jugadores rivales. De inmediato, el mediocampista quiso apoyarse con Duarte sin percatarse que estaba salido de su arco. Tras ejecutar el pase, se dio cuenta de su error, pero poco pudo hacer para remediarlo.

PUEDES VER: Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: 'Un técnico importante en Argentina'

lr.pe

¿Cómo va Alianza Lima vs Unión por la Serie Río de La Plata?

Por el momento, en 30 minutos del compromiso, Alianza Lima continúa abajo en el marcador tras el autogol de Sergio Peña. Eso sí, el elenco de Pablo Guede ha tenido algunas oportunidades al arco rival, pero sin ser lo suficientemente efectivo.

¿Cuándo es el siguiente partido de Alianza Lima por la Serie Río de La Plata?

Después de enfrentarse a Unión, Alianza Lima tendrá que medirse contra Colo-Colo en otro amistoso por la Serie Río de La Plata 2026. El choque se disputará este domingo 18 de enero, a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana).

