APRA en crisis: admiten tacha contra lista de senadores que integran Jorge del Castillo y Carla García
De acuerdo con el ciudadano tachante, en el Partido Aprista Peruano (APRA) no se habría respetado la designación de candidatos al Senado según los resultados de las elecciones primarias. Asimismo, solicitó que se anulen los comicios primarios del partido y toda la lista de postulantes. El APRA tiene un día para presentar sus descargos; con o sin ellos, el JEE de Lima Centro 2 resolverá la tacha.
El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 admitió la tacha contra la lista de candidatos a la Cámara de Senadores del Partido Aprista Peruano (APRA), que incluye a la hija del fallecido expresidente Alan García, Carla García, y al excongresista Jorge del Castillo.
JEE de Lima Centro 2 admitió tacha contra lista de senadores del APRA
