¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?
COVID-19, dengue y enfermedades que azotan al sector Salud | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

APRA en crisis: admiten tacha contra lista de senadores que integran Jorge del Castillo y Carla García

De acuerdo con el ciudadano tachante, en el Partido Aprista Peruano (APRA) no se habría respetado la designación de candidatos al Senado según los resultados de las elecciones primarias. Asimismo, solicitó que se anulen los comicios primarios del partido y toda la lista de postulantes. El APRA tiene un día para presentar sus descargos; con o sin ellos, el JEE de Lima Centro 2 resolverá la tacha.

Partido aprista cuenta con un día para presentar sus descargos. Foto: Composición/LR
Partido aprista cuenta con un día para presentar sus descargos. Foto: Composición/LR

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 admitió la tacha contra la lista de candidatos a la Cámara de Senadores del Partido Aprista Peruano (APRA), que incluye a la hija del fallecido expresidente Alan García, Carla García, y al excongresista Jorge del Castillo.

JEE de Lima Centro 2 admitió tacha contra lista de senadores del APRA

Noticia en desarrollo...

TODO SOBRE EL PARO + EL TRIUNFO DE FUJIMORI Y LÍOS PRESIDENCIALES |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Fuerza Popular, Perú Libre y otros 8 partidos deben rendir cuentas por uso de S/7 millones del Estado

Fuerza Popular, Perú Libre y otros 8 partidos deben rendir cuentas por uso de S/7 millones del Estado

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Betssy Chávez: Fiscalía formaliza investigación por presunto tráfico de influencias y negociación incompatible

Betssy Chávez: Fiscalía formaliza investigación por presunto tráfico de influencias y negociación incompatible

La amenaza de Rafael López Aliaga: “Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez”

La amenaza de Rafael López Aliaga: “Yo le perdono la vida a todo periodista, menos a (Ángel) Páez”

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

Empresario chino que se reunió con José Jerí en un chifa también visitó Palacio de Gobierno en 3 oportunidades

Renovación Popular acusa a Puno de estar alineado al socialismo durante presentación de candidatos

Renovación Popular acusa a Puno de estar alineado al socialismo durante presentación de candidatos

Elecciones 2026: candidatos presidenciales registran millonarios ingresos, otros aseguran no ganar ni un sol

Elecciones 2026: candidatos presidenciales registran millonarios ingresos, otros aseguran no ganar ni un sol

Declaran inaplicable Ley APCI contra IDL: ONG no será sancionada por representar demandas contra el Estado

Declaran inaplicable Ley APCI contra IDL: ONG no será sancionada por representar demandas contra el Estado

