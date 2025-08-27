Moderna obra unirá Lima con Chosica y está valorizada en más de S/100 millones. Foto: Jazmin Ceras/LR/Andina

Moderna obra unirá Lima con Chosica y está valorizada en más de S/100 millones. Foto: Jazmin Ceras/LR/Andina

¡Bypass Las Torres en camino! La nueva obra en Perú, que constará de 1.4 kilómetros y conectará Lima con Chosica, inició trabajos desde mayo de 2025. Como parte de la construcción de la moderna vía aérea, la avenida Ramiro Prialé será cerrada de forma temporal desde este 27 de agosto.

Cabe precisar que la Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), destacó que la iniciativa busca reducir la congestión vehicular en horas punta y evitar los cuellos de botella, especialmente en el cruce de las avenidas Ramiro Prialé y Las Torres, en Lurigancho-Chosica.

Desvíos vehiculares por 45 días: ¿cuáles serán las rutas alternativas?

Ante el cierre temporal de la avenida Ramiro Prialé, se dispuso el plan de desvíos vehiculares por los próximos 45 días, según informó Emape. A continuación, estas son las seis rutas alternativas para los ciudadanos:

Rutas de desvío vehicular. Foto: Municipalidad de Lima - Emape

De Lima hacia la Carretera Central: tomar la avenida Las Torres.

tomar la avenida Las Torres. De Lima hacia Chosica: desviar por la avenida Carapongo y retomar en la autopista Ramiro Prialé.

desviar por la avenida Carapongo y retomar en la autopista Ramiro Prialé. De Lima hacia Carapongo: continuar por la avenida Carapongo.

continuar por la avenida Carapongo. De Lima o la Carretera Central hacia Cajamarquilla: ir por avenida Carapongo, luego autopista Ramiro Prialé, y seguir por avenida Las Torres.

ir por avenida Carapongo, luego autopista Ramiro Prialé, y seguir por avenida Las Torres. De la Carretera Central hacia Lima: usar la avenida Carapongo y continuar por Ramiro Prialé.

usar la avenida Carapongo y continuar por Ramiro Prialé. De Chosica hacia Lima: el tránsito continuará con normalidad.

Estas opciones se dan frente a la suspensión de los tramos entre Huachipa y Las Torres, y Carapongo y Ferrocarril. Adicionalmente, en la avenida Circunvalación solo podrán transitar buses de transporte público.

Bypass Las Torres en Lurigancho-Chosica: ¿cuál es su propósito?

El fin de la obra aérea, valorizada en más de S/100 millones, es descongestionar la zona del intenso flujo vehicular, específicamente del distrito de Lurigancho-Chosica. Por ello, el proyecto consiste en levantar dos puentes de más de 400 metros, 3 carriles y una rigurosa señalización vial. Así, los tiempos de viaje serían reducidos. Al respecto, Rafael López Aliaga, el actual alcalde de Lima, prometió "inaugurar 2.5 km de la autopista Ramiro Prialé para llegar hasta Ñaña".

Algunos otros proyectos viales en Lima para este 2025

Ampliación de la Vía Expresa Bedoya Reyes, denominada Vía Expresa Sur.

Ampliación de la autopista Ramiro Prialé.

Avenida Mario Vargas Llosa para unir los distritos de Cieneguilla y Pachacámac.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.