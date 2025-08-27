HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Matan a chofer de micro en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino
Matan a chofer de micro en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino     Matan a chofer de micro en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino     Matan a chofer de micro en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino     
Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas
Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas     Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas     Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas     
Sociedad

Cierran av. Ramiro Prialé por mes y medio desde hoy por obras de nuevo bypass aéreo Las Torres

La circulación por los tramos Huachipa-Las Torres y Carapongo-Ferrocarril estarán suspendidas. Conoce cuáles serán las seis rutas de desvío vehicular.

Moderna obra unirá Lima con Chosica y está valorizada en más de S/100 millones. Foto: Jazmin Ceras/LR/Andina
Moderna obra unirá Lima con Chosica y está valorizada en más de S/100 millones. Foto: Jazmin Ceras/LR/Andina

¡Bypass Las Torres en camino! La nueva obra en Perú, que constará de 1.4 kilómetros y conectará Lima con Chosica, inició trabajos desde mayo de 2025. Como parte de la construcción de la moderna vía aérea, la avenida Ramiro Prialé será cerrada de forma temporal desde este 27 de agosto.

Cabe precisar que la Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), destacó que la iniciativa busca reducir la congestión vehicular en horas punta y evitar los cuellos de botella, especialmente en el cruce de las avenidas Ramiro Prialé y Las Torres, en Lurigancho-Chosica.

PUEDES VER: Así será la moderna vía Lima-Chosica: supera los S/ 100 millones y reducirá el tráfico en la autopista Ramiro Prialé

lr.pe

Desvíos vehiculares por 45 días: ¿cuáles serán las rutas alternativas?

Ante el cierre temporal de la avenida Ramiro Prialé, se dispuso el plan de desvíos vehiculares por los próximos 45 días, según informó Emape. A continuación, estas son las seis rutas alternativas para los ciudadanos:

Rutas de desvío vehicular. Foto: Municipalidad de Lima - Emape

Rutas de desvío vehicular. Foto: Municipalidad de Lima - Emape

  • De Lima hacia la Carretera Central: tomar la avenida Las Torres.
  • De Lima hacia Chosica: desviar por la avenida Carapongo y retomar en la autopista Ramiro Prialé.
  • De Lima hacia Carapongo: continuar por la avenida Carapongo.
  • De Lima o la Carretera Central hacia Cajamarquilla: ir por avenida Carapongo, luego autopista Ramiro Prialé, y seguir por avenida Las Torres.
  • De la Carretera Central hacia Lima: usar la avenida Carapongo y continuar por Ramiro Prialé.
  • De Chosica hacia Lima: el tránsito continuará con normalidad.

Estas opciones se dan frente a la suspensión de los tramos entre Huachipa y Las Torres, y Carapongo y Ferrocarril. Adicionalmente, en la avenida Circunvalación solo podrán transitar buses de transporte público.

PUEDES VER: Bypass aéreo de 1,4 km que unirá Lima y Chosica presenta estos avances: obra de Emape tendrá 3 puentes y 2 niveles

lr.pe

Bypass Las Torres en Lurigancho-Chosica: ¿cuál es su propósito?

El fin de la obra aérea, valorizada en más de S/100 millones, es descongestionar la zona del intenso flujo vehicular, específicamente del distrito de Lurigancho-Chosica. Por ello, el proyecto consiste en levantar dos puentes de más de 400 metros, 3 carriles y una rigurosa señalización vial. Así, los tiempos de viaje serían reducidos. Al respecto, Rafael López Aliaga, el actual alcalde de Lima, prometió "inaugurar 2.5 km de la autopista Ramiro Prialé para llegar hasta Ñaña".

Algunos otros proyectos viales en Lima para este 2025

  • Ampliación de la Vía Expresa Bedoya Reyes, denominada Vía Expresa Sur.
  • Ampliación de la autopista Ramiro Prialé.
  • Avenida Mario Vargas Llosa para unir los distritos de Cieneguilla y Pachacámac.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

LEER MÁS
Los 4 megaproyectos que impulsarán el sector turismo en todo el Perú: Gobierno anunció inversión de S/2.400 millones

Los 4 megaproyectos que impulsarán el sector turismo en todo el Perú: Gobierno anunció inversión de S/2.400 millones

LEER MÁS
La moderna vía que unirá Ate, San Borja y San Luis: reducirá 20 minutos de viaje con una inversión de S/226 millones

La moderna vía que unirá Ate, San Borja y San Luis: reducirá 20 minutos de viaje con una inversión de S/226 millones

LEER MÁS
La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

La Kábala resultados: revisa aquí la jugada y último sorteo del martes 26 de agosto

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Matan a balazos a chofer en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino: capturaron a presuntos asesinos

Matan a balazos a chofer en plena ruta entre Santa Anita y El Agustino: capturaron a presuntos asesinos

LEER MÁS
Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas: bomberos atienden incidente

Niña sobrevive tras caer de edificio en Comas: bomberos atienden incidente

LEER MÁS
Serenos de Comas golpean brutalmente a barbero en intervención por denuncia de ruido excesivo en local

Serenos de Comas golpean brutalmente a barbero en intervención por denuncia de ruido excesivo en local

LEER MÁS
Sicarios asesinan a pareja en la puerta de su casa frente a sus cuatro hijos menores de edad en Comas

Sicarios asesinan a pareja en la puerta de su casa frente a sus cuatro hijos menores de edad en Comas

LEER MÁS
Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

Sicario asesina a presunto implicado en robo de S/70.000 al BCP de La Molina: sujeto desayunaba en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
Sheyla Gutiérrez: Jossimar Cabrera, su esposo y principal sospechoso de su muerte, se entregó a la policía

Sheyla Gutiérrez: Jossimar Cabrera, su esposo y principal sospechoso de su muerte, se entregó a la policía

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

Sociedad

Jossimar Cabrera, acusado de asesinato de Sheyla Gutiérrez, se entrega a Interpol: podría enfrentar cadena perpetua en EE. UU.

¿Habrá feriado largo del 29 al 31 de agosto para los trabajadores del sector público por el Día de Santa Rosa de Lima este 2025?

Tráiler lleno de pavos se volcó en Mala y ciudadanos los sustraen en plena vía pública

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Fallo del TC no impide investigar al entorno de la presidenta, como afirmó el ministro de Transportes

"Lo que el Gobierno de Boluarte quiere es impunidad total", señala congresista Jaime Quito

El APRA se presenta a las elecciones nacionales 2026 como una "izquierda democrática" y renovación de su dirigencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota