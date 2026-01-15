HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?
¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     ¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     ¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     
Sociedad

Temblor en Perú HOY, 15 de enero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 15 de enero, según IGP?
Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 15 de enero, según IGP? | Foto: composición LR

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy 15 de enero en Perú. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico en Perú.

TE RECOMENDAMOS

PRESIDENTE APOYA EL PARO DE TRANSPORTISTAS | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Notas relacionadas
Temblor en Àncash HOY, 14 de enero: ¿En qué lugar se produjo el último sismo y cuál fue su magnitud, según IGP?

Temblor en Àncash HOY, 14 de enero: ¿En qué lugar se produjo el último sismo y cuál fue su magnitud, según IGP?

LEER MÁS
Temblor en Áncash: sismo de magnitud 4,0 remeció Chimbote, según IGP

Temblor en Áncash: sismo de magnitud 4,0 remeció Chimbote, según IGP

LEER MÁS
Temblor en Perú HOY, 13 de enero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Perú HOY, 13 de enero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao? Esto indicaron los gremios sobre nuevas movilizaciones

¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao? Esto indicaron los gremios sobre nuevas movilizaciones

LEER MÁS
La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

LEER MÁS
Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

LEER MÁS
Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

Ejecutivo anuncia sanciones más severas para circulación de dos personas en moto: "A la segunda infracción, perderás el brevete"

LEER MÁS
Alcalde de Chorrillos advierte posible cierre de la playa Agua Dulce ante aglomeración de toneladas de basura: "La gente no quiere mejorar"

Alcalde de Chorrillos advierte posible cierre de la playa Agua Dulce ante aglomeración de toneladas de basura: "La gente no quiere mejorar"

LEER MÁS
Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: Martín Ojeda descarta paro de transportistas para este 15 de enero

Paro de transportistas EN VIVO en Lima y Callao: Martín Ojeda descarta paro de transportistas para este 15 de enero

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Entrada Full Day + Vale de Consumo de s/. 35. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY por la Serie Río de La Plata 2026: autogol de Sergio Peña en el inicio

Albacete da el batacazo ante Real Madrid y lo elimina de la Copa del Rey: Álvaro Arbeloa debuta con una derrota

¿Sabías que existe un volcán que supera al Everest por casi 2.000 metros, está 'cerca' de México y sería el más alto de la Tierra?

Sociedad

Agricultor es atropellado cuando se dirigía a trabajar en bicicleta: víctima era padre y madre para sus 4 hijos

Reniec amplía campaña de DNI electrónico gratis: revisa cuáles son los nuevos locales

Atención usuarios: horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima durante el paro

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Rectores de universidades rechazan al nuevo jefe de Sunedu y piden que su gestión no se extienda hasta 2028

Avanza País y Progresemos proponen retiro de la Corte IDH en sus planes de gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025