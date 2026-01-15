HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?
¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     ¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     ¿Habrá paro de transportistas este 15 de enero en Lima y Callao?     
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 15 de enero, según Jhan Sandoval

Este 15 de enero, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Consulta el horóscopo de hoy, jueves 15 de enero.
Consulta el horóscopo de hoy, jueves 15 de enero. | Foto: composición LR

Este jueves 15 de enero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.  

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 15 de enero?

  • Aries: Tu atención estará dividida entre temas laborales y asuntos familiares que se presentarán. No perderás la calma frente a tanta exigencia y gracias a tu dedicación todo lo manejarás sin problemas.
  • Tauro: Estás intuyendo posibles conflictos con esa persona con la que te relacionas laboralmente. Su estado es de alerta y preocupación frente al crecimiento que estás logrando. No bajes la guardia.
  • Géminis: No puedes sostenerte en esa actividad laboral tan poco lucrativa. Tienes que asumir este tiempo de cambios que, finalmente, te conducirán a un tiempo de mejoras y de mucho crecimiento.
  • Cáncer: Tus percepciones puede ser erróneas en este tiempo. No hay tantos enemigos a tu alrededor ni están cometiendo tantas equivocaciones como imaginas. Evita que tus miedos te conduzcan.
  • Leo: Estás por tomar las mismas decisiones de siempre y eso no es evolutivo. Demuestra que has madurado y que ahora controlas tus impulsos, especialmente en el ámbito afectivo o sentimental.
  • Virgo: Ser generoso no debe ser un acto que te perjudique. No cubras todas las necesidades o caprichos de las personas que amas. En el amor, analiza si esa persona entrega lo mismo que brindas.
  • Libra: Una figura femenina intentará persuadirte y sacarte información relevante, lo hará de manera sutil y posiblemente no te percates de esto. Sé prudente con tus comentarios y evitarás perjudicarte.
  • Escorpio: Puedes actuar impulsivamente en algún momento del día y luego arrepentirte. Evita un escenario de este tipo siendo muy consciente de tus acciones y analizando cada uno de tus pasos.
  • Sagitario: Tienes que elevar tu concentración y ser minucioso en tu gestión. Cualquier distracción podría traerte consecuencias. En el amor, no pierdas la constancia ni las atenciones. Tu pareja te observa.
  • Capricornio: Ahora que has aprendido de las caídas, sabes qué hacer para que no se compliquen ni retrasen tus proyectos laborales. Tus acciones serán premeditadas y ejecutadas con mucho cuidado.
  • Acuario: Cierto grado de ansiedad podría llevarte a perder el control o irritarte por asuntos de poca importancia. Tienes que evitar este proceder ya que traería consecuencias y conflictos a tu alrededor.
  • Piscis: Tienes las herramientas y cuentas con la capacidad necesaria para iniciar ese negocio o estudio que tienes en mente. Mantén la voluntad y las ideas claras para que pronto sea una realidad.
