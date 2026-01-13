HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Lima celebra su aniversario 2026: estas son todas las actividades gratuitas y sus horarios

Lima se alista para celebrar su aniversario el 18 de enero de 2026, con una agenda llena de actividades culturales, artísticas y recreativas en sus lugares emblemáticos.

Descubre las actividades programadas para el aniversario de Lima en enero de 2026.
Descubre las actividades programadas para el aniversario de Lima en enero de 2026. | Foto: Municipalidad de Lima

La capital peruana se prepara para celebrar un año más de su fundación el 18 de enero de 2026. En esta fecha, Lima conmemora su aniversario con una agenda repleta de actividades culturales, musicales, recreativas y artísticas que están abiertas a todos. Estas festividades a menudo comienzan días antes de la fecha central y se llevan a cabo en lugares emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de Armas, el Circuito Mágico del Agua y diversos espacios culturales en el centro histórico y en distritos cercanos.

Tradicionalmente, la Municipalidad Metropolitana de Lima lanza un cronograma oficial que incluye serenatas, desfiles culturales, pasacalles llenos de folclore y danzas típicas, así como conciertos gratuitos con artistas nacionales en la Plaza Mayor. También hay festivales y conversatorios para toda la familia, que destacan la rica historia y diversidad de nuestra capital.

Cronograma de actividades por el aniversario de Lima 2026

Con motivo del aniversario de Lima en 2026, la Municipalidad de Lima compartió el cronograma oficial de actividades. Las celebraciones incluirán una variedad de eventos culturales y artísticos que se llevarán a cabo en distintos lugares emblemáticos de la capital.

Jueves 15 de enero

10:00 a. m.
145.º aniversario de la Defensa de Lima
Homenaje al almirante Abel Bergasse Du Petit Thouars

Viernes 16 de enero

08:00 a. m. Saludo a Lima con una salva de camaretazos
08:10 a. m. Izamiento de banderas
08:20 a. m. Himno Nacional del Perú
08:23 a. m. Desfile municipal
08:30 a. m. Homenaje al último cacique inca “Taulichusco”
08:40 a. m. Homenaje a D. Francisco Pizarro
10:00 a. m. Misa y Te Deum
11:00 a. m. Feria “Celebra Lima”, Alameda Chabuca Granda – Plazuela Limeñitas
12 m. Sesión solemne

Actividades por el aniversario de Lima. Foto: Municipalidad de Lima

Actividades por el aniversario de Lima. Foto: Municipalidad de Lima

Actividades por el aniversario de Lima. Foto: Municipalidad de Lima

Actividades por el aniversario de Lima. Foto: Municipalidad de Lima

Sábado 17 de enero

11:00 a. m. Feria 'Celebra Lima', Alameda Chabuca Granda – Plazuela Limeñitas
11:00 p. m. Serenata a Lima (Todavía no se confirmaron los artistas)

Domingo 18 de enero

06:00 a. m. Lima Corre 10K, Circuito Mágico del Agua

Evento programado para el domingo 18 de enero. Foto: Municipalidad de Lima

Evento programado para el domingo 18 de enero. Foto: Municipalidad de Lima

04:00 p. m. Clásico Ciudad de Lima
08:00 p. m. Concierto Gala de Lima

Otras actividades culturales

Viernes 16 de enero

Coloquio Aniversario de Lima 2026: auspiciado por PROLIMA y la Asociación Cultural Héroes de Cavite desde las 9:45 a. m. hasta las 6:00 p. m. con ingreso libre hasta completar aforo. El encuentro propone repensar Lima desde una mirada histórica y contemporánea, con la participación de especialistas y referentes en cultura e historia. Revisa el programa.

Evento programado para el viernes 16 de enero. Foto: Municipalidad de Lima

Evento programado para el viernes 16 de enero. Foto: Municipalidad de Lima

