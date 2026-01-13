Conoce los horarios de atención de medios de transporte como el Metropolitano y los Corredores. | Marco Cotrina/ Difusión | Composición LR

Conoce los horarios de atención de medios de transporte como el Metropolitano y los Corredores. | Marco Cotrina/ Difusión | Composición LR

El paro de transportistas se desarrollará al miércoles 14 de enero, con la participación de alrededor de 250 empresas que se sumarán a esta manifestación. Ante esta situación, diversos peruanos quieren conocer los horarios de atención de medios de transporte como el Metropolitano de Lima, los Corredores, la Línea 1 del Metro de Lima y la Línea 2 del Metro de Lima. Si bien la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) no ha emitido un comunicado, se prevé que los servicios operen en su horario habitual para garantizar el traslado de los ciudadanos limeños y del Callao.

Estas protestas responden a la falta de avances en la reglamentación de la Ley 32490 y a la escasa coordinación entre la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Ante ello, diversos manifestantes saldrán a las calles para exigir medidas frente a la creciente ola de extorsión y sicariato en el país.

Horarios de atención del Metropolitano, Corredor y Línea 1 del Metro de Lima durante paro de transportistas

Ante el paro de transportistas, conoce el horario habitual de atención del Metropolitano, los Corredores y la Línea 1 del Metro de Lima.

Metropolitano: Funcionará desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Funcionará desde las 5:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. Buses alimentadores y corredores complementarios: Operarán de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

Operarán de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. Línea 1 del Metro de Lima: Su servicio será de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Su servicio será de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. Línea 2 del Metro de Lima : Se desempeñará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

: Se desempeñará desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m. AeroDirecto: Seguirá su horario habitual las 24 horas.

¿Qué empresas de transporte acatarían el paro de transportistas del 14 de enero?

Estas son algunas de las empresas de transporte que acatarían el paro de transportistas del miércoles 14 de enero.

Cristo Pachacamilla (y Cristo de Pachacámac)

(y Cristo de Pachacámac) Edilberto Ramos

El Urbanito

Huáscar (Línea R28, que ya se encuentra paralizada tras ataques en Lurín)

(Línea R28, que ya se encuentra paralizada tras ataques en Lurín) La 50 (San Sebastián)

(San Sebastián) Nueva América

Rápido y Nuevo Perú

Santa Catalina

