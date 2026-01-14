HOYSuscripcion LR Focus

Melissa Klug confirma que Samahara Lobatón y sus hijos están bajo su cuidado y revela que Bryan Torres está escondido: "No puede estar suelto"

Melissa Klug reveló que se desconoce el paradero de Bryan Torres, quien agredió brutalmente a Samahara Lobatón. Además, la empresaria precisó que se encuentran a la espera de la citación de la Fiscalía.

Melissa Klug lamentó la agresión que sufrió su hija: Composición LR
Melissa Klug lamentó la agresión que sufrió su hija: Composición LR | Willax / Instagram de Samahara Lobatón

Melissa Klug reveló detalles del emotivo reencuentro que protagonizó con su hija Samahara Lobatón tras la difusión del video donde se observa la brutal agresión que sufrió a manos de Bryan Torres, padre de sus dos hijos. La empresaria indicó que, luego de presentar una denuncia por tentativa de feminicidio, acudió a la vivienda de la joven influencer de 24 años.

Según explicó, Samahara - hija de Klug con el exfutbolista Abel Lobatón - se encuentra a salvo bajo su resguardo. Del mismo modo, confirmó que sus nietos también están con ella, alejados del entorno del salsero. Klug expresó su indignación debido a que se desconoce el paradero de Torres, a quien calificó como una persona peligrosa. "Ese ser despreciable no puede estar suelto", manifestó.

PUEDES VER: Melissa Klug denunció a Bryan Torres por agredir a Samahara Lobatón: empresaria lo acusa de feminicidio en grado tentativa

Fiscalía deberá citar a Samahara Lobatón para declarar

En declaraciones a Trome, Melissa Klug señaló que está a la espera de que el Ministerio Público cite a su hija para brindar su declaración formal sobre el caso. "Sí, tiene que declarar en Fiscalía. Ella tendrá que contar todo, aunque no creo que sea necesario porque ya es visible y todo el Perú lo vio", afirmó visiblemente afectada.

La empresaria insistió en que espera que las autoridades actúen con celeridad y que Bryan Torres reciba la sanción correspondiente. "La ha golpeado con tal magnitud como si fuera una cosa insignificante, pero hay un Dios. Él tiene madre, hijas, hermanas", expresó.

PUEDES VER: Samahara Lobatón reaparece y comparte emotivo abrazo con su madre, Melissa Klug, tras hacerse pública la agresión de Bryan Torres

Melissa Klug se reencuentra con Samahara Lobatón

En un adelanto del programa 'Amor y fuego', se difundieron imágenes del abrazo entre Melissa Klug y Samahara Lobatón tras conocerse la agresión. Klug reiteró que siempre estará al lado de su hija. “Así sea lo que sea y haga lo que haga, ella es mi hija. Yo la parí, la crié y la amo. Los voy a defender así tenga 50 años, si Dios me lo permite”, sostuvo.

La empresaria también reveló que ingresar a la vivienda de Samahara representó un reto emocional. "Me costó entrar al departamento porque ahí vivía mi abuela. Tenía dos años sin entrar y me daba mucha pena, pero por mi hija voy hasta el fin del mundo", finalizó.

