Partidos de hoy, 15 de enero de 2026: horarios y canales para ver la Copa del Rey, Serie A y Bundesliga
En la Copa del Rey, el Barcelona se enfrenta a Racing. No te pierdas los duelos de la Serie A y Bundesliga a través de diferentes plataformas digitales.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, jueves 15 de enero de 2026, continúa la jornada deportiva con atractivos partidos en Europa como la Copa del Rey, Serie A y Bundesliga por las señales de canales como ESPN, América TV o desde servicios de streaming (Disney Plus, tvGo Sports) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Barcelona de Lamine Yamal llega como el favorito, pero en la Copa del Rey pueden pasar sorpresas como la eliminación del Real Madrid ante el humilde Albacete que milita en la segunda división del fútbol español. Los dirigidos por Flick vienen de consagrarse en la Supercopa.
Partidos de la Copa del Rey (Hoy)
- Racing vs Barcelona: 3:00 pm por América TV y ESPN Disney Plus
- Burgos FC vs Valencia: 3:00 pm por América TV GO
Partidos de la Serie A (Hoy)
- Hellas Verona vs Bologna: 12:30 pm por ESPN y Disney Plus
- Como vs Milán: 2:45 pm por ESPN y Disney Plus
Partidos de la Bundesliga (Hoy)
- Augsburgo vs Unión Berlín: 2:30 pm
Partidos de la Serie del Río 2026
- Progreso vs Atlético Tucumán: 4:00 pm por Disney Plus
- Olimpia vs Colo Colo: 6:45 pm por Disney Plus
Partidos de la Superliga de Colombia
- Junior vs Santa Fe: 7:30 pm por RCN Nuestra Tele, Fanatiz